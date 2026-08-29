«معتمد تیران»؛ مسیری تازه برای دسترسی به خدمات الکترونیک دفاتر مالیاتی

با فعال شدن خدمات سامانه خدمات الکترونیک دفاتر مالیاتی (خادم) در سایت معتمد تیران، کاربران می‌توانند بخش قابل توجهی از امور مالیاتی خود را به‌صورت غیرحضوری و الکترونیکی انجام دهند.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک شهر، با ارائه این قابلیت جدید، امکان بهره‌مندی از خدمات سامانه خادم در سایت معتمد تیران فراهم شده است. این سامانه با هدف تسهیل و تسریع فرآیند ارائه خدمات مالیاتی، دسترسی مؤدیان و فعالان اقتصادی به طیف گسترده‌ای از خدمات مورد نیاز را به‌صورت الکترونیکی فراهم می‌کند.

سامانه خادم با ایجاد دسترسی ساختاریافته به خدمات مالیاتی، فرآیند انجام امور را برای مؤدیان و ارائه‌دهندگان خدمات ساده‌تر و سریع‌تر کرده است. کاربران می‌توانند از طریق این سامانه، خدمات متنوعی را بدون نیاز به مراجعه حضوری پیگیری و دریافت کنند.

برخی از خدمات قابل ارائه در معتمد تیران شامل موارد زیر است:

- دریافت استعلام و گزارش ماده ۱۸۶ برای فعالیت‌های اقتصادی

- استفاده از خدمات تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم

- ارسال اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره و مشاغل

- ثبت و ارسال اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی

- ارسال اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی به همراه صورت‌های مالی

- ثبت‌نام اقتصادی و دریافت کد اقتصادی

- صدور گواهی اقامت مالیاتی بین‌المللی

- دریافت گواهی عدم بدهی مالیاتی

- پاسخ به استعلام‌های بدهی مالیاتی و مفاصاحساب

- دریافت مالیات نقل‌وانتقال خودرو

با فعال شدن خدمات سامانه خادم در سایت معتمد تیران از شرکتهای زیرمجموعه شرکت آسان پرداخت(آپ) است، دسترسی اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی و فعالان اقتصادی به مجموعه‌ای از خدمات مالیاتی مورد نیاز، آسان‌تر و سریع‌تر از گذشته امکان‌پذیر شده است.