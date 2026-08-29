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تکذیب انتشار نتایج امتحانات نهایی

رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش گفت: تا این لحظه نتایج امتحانات نهایی دانش‌آموزان اعلام نشده است و دانش‌آموزان به خبرهای منتشر شده توجه نکنند.
کد خبر: ۱۳۹۱۹۹۳
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آزمون نهایی

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش گفت: تا این لحظه نتایج امتحانات نهایی دانش‌آموزان اعلام نشده است و دانش‌آموزان به خبر‌های منتشر شده توجه نکنند.

عبدالرضا فولادوند با بیان اینکه تا این لحظه نتایج امتحانات نهایی دانش‌آموزان اعلام نشده است گفت: تنها مرجع اطلاع رسانی نتایج امتحانات نهایی مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت است و سایر خبر‌های منتشر شده در خصوص اعلام نتایج واقعی نیست لذا دانش آموزان و والدین وارد سایر سامانه‌ها نشوند.

وی افزود: در اسرع وقت از طریق این مرکز رسما نتایج امتحانات اطلاع رسانی خواهد شد.

فولادوند در خصوص ادعای برخی دانش آموزان مبنی بر رویت کارنامه خود و حتی انتشار آن در برخی کانال‌های فضای مجازی گفت: چیزی قابل رویت نیست و فعلا دانش‌آموزان صبر داشته باشند تا نتایج اعلام شود؛ اگر مطلبی در این باره عنوان شده جوسازی و شوخی بوده است.

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آزمون نهایی مدارس امتحانات مرکز ارزشیابی
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