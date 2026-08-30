سودهای میلیاردی برای تازهوارها / ورود شرکت های بی سابقه به قلب امنیت غذایی !
مصوبهای که در ظاهر برای کمک به واردات است، اما در باطن یک حفره بزرگ برای رانتخواران تازهکار ایجاد کرده است و حالا سوال مهم این است که چه اتفاقی افتاده است که حالا هر کسی میتواند واردات اقلام اساسی را ثبت کند؟
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، ثبت سفارش واردات انواع کنجاله از جمله کنجاله سویا، آفتابگردان، گلرنگ، پنبهدانه و کلزا از 9 شهریورماه 1405 به صورت سیستمی و از طریق سامانه جامع تجارت امکانپذیر میشود که بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، این اقدام در راستای اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار و با هدف تسهیل فرآیند واردات کالاهای اساسی و ضروری انجام شده است که ثبت سفارش این اقلام بدون اعمال سقف سابقه بازرگان انجام خواهد شد و محدودیت مربوط به سقف سابقه در این فرآیند اعمال نمیشود.
این مصوبه درحالی ابلاغ شده است که تاکید شده «بدون اعمال سقف سابقه بازرگان» است؛ درحالی که وقتی سقف سابقه حذف میشود، یعنی هر کسی با یک شرکت صوری میتواند وارد واردات این اقلام شود و این دقیقاً همان مسیری است که شرکتهای سایه برای دور زدن نظارتها و تصاحب ارز ترجیحی استفاده میکنند.
این مصوبه، درهای گمرک را به روی دلالانی باز میکند که هیچ سابقهای در صنعت دام و طیور ندارند، اما تخصصشان در شکار رانت ارزی است و به همین دلیل ، وقتی سقف سابقه حذف میشود، تخصص از زنجیره کنار می رود و واردات کالاهای استراتژیک مانند کنجاله که امنیت غذایی کشور به آن وابسته است به دست کسانی بیفتد که فقط به دنبال سود ارزی هستند .
بنابراین ، اگر نظارتی بر روی قیمت خرید و فروش و نرخ ارز تخصیصی در سامانه جامع تجارت نباشد، بازرگانان دوباره ارز ارزان میگیرند و کالاهای وارداتی را با قیمت بازار آزاد به تولیدکنندگان دام و طیور میفروشند؛ بنابراین تسهیل در ثبت سفارش بدون نظارت سختگیرانه، یعنی همان چراغ سبز برای بازگشت به همان سودهای نجومی.
گذشته از آن وزارت جهاد که مدعی تسهیل فرآیند واردات است؛ باید بداند که تسهیل باید درجهت حمایت از تولیدکننده واقعی باشد، نه برای همه بازرگانان بدون سابقه ؛ بنابراین وقتی هر کسی بتواند واردات کنجاله را ثبت کند، بازار دچار هرجومرج شده و احتمال واردات کالاهای بیکیفیت یا با قیمتهای غیرمنطقی افزایش پیدا خواهد کرد.