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انهدام تیم تروریستی در سراوان

روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه از انهدام یک تیم تروریستی در جنوب شرق کشور خبر داد. بر اساس اطلاعیه روابط عمومی این قرارگاه، رزمندگان سپاه با بهره‌گیری از رصد اطلاعاتی هوشمند، این تیم تروریستی را در بدو ورود به منطقه شناسایی و طی یک عملیات قاطع، زمین‌گیر کردند. در این عملیات، یک تروریست به هلاکت رسید و ۶ تن دیگر از اعضا و پشتیبانان این تیم دستگیر شدند.
کد خبر: ۱۳۹۱۹۹۱
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عملیات

به گزارش تابناک؛ روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه اعلام کرد: با رصد اطلاعاتی هوشمند، یک تیم تروریستی به محض ورود به منطقه، در اقدام عملیاتی مشترک توسط رزمندگان قرارگاه قدس شامل اداره کل اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و فراجا استان مورد ضربه قاطع قرار گرفته که منجر به هلاکت یک نفر و دستگیری تعداد ۶ نفر اعضا و پشتیبانان این تیم گردید. از تیم یاد شده تعداد ۲۰ بسته مواد انفجاری به همراه متعلقات انفجاری؛ تعداد زیادی سلاح جنگی سبک و نیمه سنگین به همراه مهمات سبک و نیمه سنگین و وسایل ارتباطی استارلینک کشف گردید. این تیم قصد انجام اقدامات تروریستی بر روی اهداف از پیش تعیین شده در جنوب استان را داشت.

لازم به یادآوری است؛ این تیم تروریستی وابسته به رژیم منحوس صهیونی و رژیم تروریستی آمریکا قصد داشتند در همراهی با جنگ آمریکا، سلسله اقدامات تروریستی را در استان رقم بزنند که باعنایت خداوند متعال این عناصر تروریستی قبل از هرگونه اقدام تروریستی مورد ضربه قرار گرفتند. در پایان، قرارگاه قدس به مزدوران رژیم منحوس صهیونی و رژیم تروریستی آمریکا هشدار می‌دهد امنیت مردم استان سیستان و بلوچستان خط قرمز ما بوده و به هیچ مزدوری اجازه ورود و تحرک در منطقه را نخواهد داد و با آنان به شدت برخورد خواهد کرد.

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تیم تروریستی انهدام سراوان هلاکت رژیم تروریستی
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