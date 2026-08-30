وحید هاشمیان، سرمربی فصل گذشته پرسپولیس که پیش از شکل‌گیری کامل تیمش و هماهنگی لازم، از هدایت این تیم برکنار شد، در گفت‌وگو با تابناک سکوت خود را شکسته و درباره برخی اتفاقات درون این تیم صحبت کرده است.

علیرضا محرمی - پرسپولیس فصل گذشته شرایط خاص و ویژه‌ای داشت؛ تیمی که نقل و انتقالاتش را با اسماعیل کارتال آغاز کرد، پس از جنگ ۱۲ روزه دچار تغییر و تحولات شد و اولین تجربه سرمربیگری وحید هاشمیان در فوتبال ایران، در چنین شرایطی رقم خورد. هرچند سرمربی فصل گذشته پرسپولیس خواسته‌هایی داشت که در این تیم عملی نشد، از جمله بازیکنانی که برای جذب آنها درخواست کرد، اما به گفته خودش هیئت مدیره اعلام کرده بود که بازیکنان گران هستند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، سال گذشته که وحید هاشمیان به عنوان سرمربی پرسپولیس انتخاب شد، کار این مربی روی نیمکت سرخپوشان آغاز نشده، حاشیه‌ها آغاز شده بود. حاشیه‌هایی که هر روز در فضای اطراف پرسپولیس به آن دامن زده می‌شد و فصل به سختی برای هاشمیان آغاز شد. با این حال در شرایطی که پرسپولیس تا هفته هشتم تنها یک باخت داشت و توانسته بود سپاهان و ذوب‌آهن را هم شکست دهد، از سرمربیگری پرسپولیس اخراج شد و مدیران پرسپولیس سراغ اوسمار ویرا رفتند.

وحید هاشمیان حدود یک سالی پس از برکناری از سرمربیگری پرسپولیس، سکوت اختیار کرد و درباره ماجراها و اتفاقاتی که درون این تیم رخ داد، صحبتی نکرد. هرچند حالا هم که در گفت‌وگو با تابناک سکوت خود را شکسته و صحبت‌هایی را درباره پرسپولیس و شیوه برکناری خود کرده، سعی کرده همه مسائل را عنوان نکند. با این حال او در صحبت‌هایش به نکاتی اشاره دارد و کدهایی می‌دهد که مشخصاً خیلی‌های دیگر هم نشانه‌های آن را دیده‌اند. اگرچه در این گفت‌وگو با وجود کدهایی که وجود دارد، معتقدیم برکناری هاشمیان پیش از شروع فصل توسط عده‌ای از جمله دلال‌ها برنامه‌ریزی شده بود، اما خودش چنین ایده‌ای را قبول ندارد که باشگاه از قبل برای برکناری‌اش هم آماده بوده است.

گفت‌وگوی مفصل تابناک با وحید هاشمیان در دو بخش تنظیم شده که در ادامه بخش اول آن را می‌خوانید:

تابناک: تقریباً یک سالی از اولین و آخرین تجربه‌ای که به عنوان سرمربی یک تیم باشگاهی در ایران داشتید گذشته است که تجربه عجیبی بود. اول اینکه پرسپولیس پس از جنگ ۱۲ روزه دچار تغییر تحولات شد و با اینکه نقل و انتقالات خود را با اسماعیل کارتال انجام داد، اما این مربی به ایران نیامد و قطع همکاری کرد و کار با شما آغاز شد. در شرایطی اضطراری شما سرمربی شدید و توضیح بدهید که چطور آمدید و چطور رفتید.

توضیح در این باره را باید یک مقدار موضوع را به پیش از پیشنهاد پرسپولیس ببرم. بعد از تجربه تیم ملی من دو پیشنهاد به عنوان کمک مربی و چند پیشنهاد سرمربیگری داشتم، اما از آنجایی که ایده‌آل گرا هستم، دوست دارم همیشه کار‌های بزرگ انجام بدهم. حضورم در تیم ملی ایران کار بزرگی بود که با اقتدار هم به جام جهانی رسیدیم و من هم در کنار سایر مربیان بخشی از پروژه بودم. یک روز پیش از جنگ ۱۲ روزه هم پیشنهاد دیگری از یک تیم لیگ برتری داشتم، مذاکره کردیم، اما شب همان روز گفتم مسئولیت را نمی‌پذیرم و فردای آن جنگ شروع شد. چند روز پس از پایان جنگ ۱۲ روزه آقای کارتال به باشگاه پرسپولیس گفته بود برنمی‌گردد که باشگاه پرسپولیس با من تماس گرفت و گفتند چند مربی ایرانی در لیست ما کاندیدا هستند و شما هم هستید و اگر موافقت می‌کنید، درباره شما بررسی صورت بگیرد که من موافقت کردم این بررسی صورت بگیرد.

همه اعضا به جز یک نفر، موافق سرمربیگری من بودند که به گفته خود آقایان این عضو هیئت مدیره در پروتکل (صورتجلسه) نوشته بود که وحید هاشمیان ۵ بازی بیشتر نمی‌ماند و امضا کرده بود؛ این طبق گفته آقایان حدادی و اینانلو است.

در هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس که درباره حضور من صحبت شده بود، همه اعضا به جز یک نفر، موافق سرمربیگری من بودند که به گفته خود آقایان این عضو هیئت مدیره در پروتکل (صورتجلسه) نوشته بود که وحید هاشمیان ۵ بازی بیشتر نمی‌ماند و امضا کرده بود؛ این طبق گفته آقایان حدادی و اینانلو است. همه موافقت کردند، از حضور من استقبال شد و با آقای درویش مذاکره کردیم. پنجره هم باز بود، اما بازیکنان خوب داخلی جذب شده بودند و پرسپولیس هم با نظر آقای کارتال که پیش از جدایی به باشگاه لیست داد، بازیکنانی را جذب کرده بود. مشکل اینجا بود که وینگر‌های زیادی جذب شده بودند، اما ما در پست مهاجم، دفاع چپ، دفاع راست، دفاع وسط و هافبک دفاعی نیاز به بازیکن داشتیم و جای خالی هم نداشتیم. ۲۱ بازیکن بزرگسال در لیست بود و خیلی‌ها نمی‌دانند که ما آن زمان فقط می‌توانستیم ۲۰ بازیکن بزرگسال معرفی کنیم و باقی بازیکنان باید زیر ۲۳ و زیر ۲۵ سال می‌بودند.

تابناک: یعنی یک نفر هم در لیست شما اضافه بود.

شهریار مغانلو را می‌خواستیم که گویا گران بود یا باشگاه او اجازه جدایی نداد. دفاع راست تیم ملی آفریقای جنوبی را می‌خواستیم که گفتند گران بود و همچنین دفاع راست تیم ملی ازبکستان را هم معرفی کردیم که گفتند بسیار گران است.

بله وقتی ما آمدیم یک نفر هم در لیست اضافه بود، با تعداد زیادی وینگر. وقتی به عنوان سرمربی انتخاب شدم، مشکلات پروازی بود که نمی‌شد به ایران آمد و با درویش صحبت کردم که قرار شد به محض رسیدن ما به ترکیه [که من سه روز زودتر با آقای مهرداد خانبان رفتم و افشین پیروانی هم آمد و امیلو، مربی دوازه‌بان‌ها و پپه هم آمدند] ضعف‌های تیم را شناسایی کنیم. از روز دوم ضعف تیم را شناختیم و به دنبال بازیکن بودیم. برای ما مسجل شد که یک مهاجم می‌خواهیم و برای پست دفاع وسط، پشت مهاجم، هافبک دفاعی، دفاع چپ و دفاع راست هم باید بازیکن جذب می‌کردیم، اما لیست ما جایی نداشت. وقتی آمدم و لیستی که کارتال یا باشگاه گرفته بود را دیدم، مشخصاً بازیکنان خوبی هم جذب شده بودند. از جمله پیام نیازمند یا مثلاً رضا شکاری که استعداد خوبی در فوتبال ما بود و همچنین بیفوما که در استقلال خوزستان خوب کار کرده بود. محمدامین کاظمیان، مجتبی فخرالدینی و محمدحسین صادقی هم جذب شده بودند. از روز اولی که در اردو بودیم، بازیکنانی را شناسایی کردیم و به آقای حدادی و درویش نام آنها را اعلام کردم. ابتدا سباستین هالر را می‌خواستیم، بعد یک مهاجم از اسلوونی معرفی کردم که به عربستان رفت، شهریار مغانلو را می‌خواستیم که گویا گران بود یا باشگاه او اجازه جدایی نداد. دفاع راست تیم ملی آفریقای جنوبی را می‌خواستیم که گفتند گران بود و همچنین دفاع راست تیم ملی ازبکستان را هم معرفی کردیم که گفتند بسیار گران است. حتی یک دفاع چپ از اسپانیا معرفی کردم و لیست بلندی بود، اما با تغییراتی هم که در لیست ایجاد کردیم، سه جای خالی بیشتر نداشتیم که باید بازیکنی را جذب می‌کردیم که کارایی داشته باشد.

تابناک: خب خیلی‌ها به شما نقد کردند که شما از خرید‌های باشگاه حمایت کردید و گفتید که باشگاه خرید‌های خوبی کرده است.

طبیعتاً این را گفتم که خرید‌ها خوب است، اما گفتم که باید خودمان را تقویت کنیم. واقع‌بینانه گفتم، چون اول اینکه باید از بازیکنانی که گرفته شده حمایت می‌کردم، چون باید یک سال یا حداقل شش ماه با آنها کار می‌کردم. دوم اینکه ما نیاز‌هایی هم داشتیم که توانستیم مارکو باکیچ را به عنوان بازیکن آزاد جذب کنیم، حسین ابرقویی‌نژاد را از داخل ایران گرفتیم که سال پیش بازیکن مفیدی بود و سرژ اوریه را هم برای دفاع راست جذب کردیم. برای پست اوریه دو سه بازیکن مدنظر داشتیم که گفتم دفاع راست آفریقای جنوبی و ازبکستان بودند و در فکرمان بود که صادق محرمی را هم جذب کنیم که او گفت ۴۸ ساعت بیشتر وقت تصمیم‌گیری ندارد و ما نیاز به زمان بیشتری برای بررسی داشتیم که او در نهایت با تراکتور قرارداد بست. زمانی که من آمدم، بازیکنان خوب در داخل ایران جذب شده بودند یا با باشگاه‌های خود تمدید کردند.

تابناک: در مجموع فصل را سخت شروع کردید.

چون شرایط جنگی به وجود آمده بود، نه تنها جذب بازیکن سخت بود، حتی مربیانی که ابتدا می‌خواستم برای حضور در کادرفنی بیاورم، به دلیل شرایط کشور به ایران نیامدند. مثلاً مارکو را برای مربی دروازه‌بان‌ها می‌خواستم که به یک تیم لیگ برتری انگلیسی رفت و یکی دو کمک مربی دیگر هم می‌خواستم که با آنها صحبت کردم، اما به ایران نیامدند و در بوندسلیگا مشغول شدند. یک سؤتفاهمی برای هواداران پیش آمد که من گفته‌ام نقل‌وانتقالات خوب بوده است، ولی من گفتم نقل‌وانتقالات خوب بوده «اما نیاز به ترمیم و تکمیل شدن داریم.» از طرفی ما ۲۱ بازیکن در لیست داشتیم که باید ۲۰ بازیکن را حفظ می‌کردیم و در پست‌هایی هم که گفتم باید بازیکن می‌گرفتیم.

چند روز پیش هم دیدم که یکی از آقایان گفته بود، «وحید هاشمیان تحت تأثیر و اختیار هیئت مدیره و مدیرعامل باشگاه قرار گرفت و این بازیکنان را جذب کرد» در حالی که این آقا تحقیق نکرده که ببیند وقتی من آمدم این بازیکنان جذب شده بودند.

از طرفی پیشکسوتان هم صحبت‌هایی می‌کردند؛ اتفاقاً چند روز پیش هم دیدم که یکی از آقایان گفته بود، «وحید هاشمیان تحت تأثیر و اختیار هیئت مدیره و مدیرعامل باشگاه قرار گرفت و این بازیکنان را جذب کرد» در حالی که این آقا تحقیق نکرده که ببیند وقتی من آمدم این بازیکنان جذب شده بودند. یعنی بعد از حدود ۱۰ ماه، ایشان دارد همان صحبت‌ها را می‌کند، بدون اینکه تاریخ را بررسی کند و ببیند که من کی آمدم. من سرژ اوریه، مارکو باکیچ و ابرقویی‌نژاد را جذب کردم؛ بازیکنان خارجی ما هم آزاد بودند و باشگاه پولی برای جذب آنها نداد. این شرایط ما در شروع فصل بود و امیدوار بودم تا نیم فصل بتوانیم شرایط را پیش ببریم، بازی‌های خوبی انجام دهیم و بتوانیم در نیم فصل چند بازیکن جذب کنیم.

تابناک: وقتی شما به پرسپولیس آمدید، این در فضای هواداری هم وجود داشت که حضورتان طولانی نیست. شاید یک دلیل این بود که شما همیشه از حواشی فوتبال ایران دور بودید که اینجا منظور دور بودن از فضای فنی و رصد کردن فوتبال ایران نیست. به هر حال شما سال‌ها در بوندس‌لیگای آلمان بازی کردید، دوره‌ای برای بازی در پرسپولیس آمدید و دوباره برای دوره‌های مربیگری به اروپا رفتید. شاید با این حواشی خیلی آشنا نبودید و بسیاری معتقد بودند که وحید هاشمیان چرا از مدیریت حمایت می‌کند؟ او باید تقصیر‌ها را گردن مدیریت و تیم داوری بیندازد، همان کاری که بقیه مربیان انجام می‌دهند. به شکلی که مشخصاً شما رویکرد متفاوتی به لحاظ فسلفه کاری و رفتاری دارید که مثلاً اگر نتیجه نگرفتم، بازی مساوی شد یا باختم، داور را مقصر بدانم یا حتی مدیریت باشگاه را مقصر جلوه بدهم. این اتفاق در فوتبال ایران رخ می‌دهد و حتی مربیان خارجی که می‌آیند، انگار یاد می‌گیرند این حرف‌ها را بزنند.

اینکه بگویید من سال‌ها از فوتبال ایران دور بودم، باعث تعجب من است که چنین حرفی را به ویژه از خبرنگاری مثل شما می‌شنوم. من چهار سال در تیم ملی کمک مربی بودم و به ویژه از زمان آقای اسکوچیچ، از همه لحاظ شرایط متفاوت‌تر بود.

تابناک: منظور من دوری از فضای کار کردن در باشگاه‌های ایران بود و آشنایی با حواشی مختلف و هفتگی است.

به هر حال من در تیم ملی، تمام بازی‌های لیگ ایران را رصد می‌کردم. حواشی و حتی تفکر بازیکنان، مربیان، نوع بازیکنان و سیستم تمام تیم‌ها را دنبال می‌کردم و نقاط ضعف و قوت را می‌دانستم و یک شناخت کامل از فوتبال ایران داشتم. این شرایط برای لژیونر‌ها نیز حاکم بود که آنها را هم به طور کامل رصد می‌کردیم.

تابناک: شاید من باید یک اصلاحی کنم تا سؤالم تکمیل شود. منظورم از دور بودن شما از فوتبال ایران، مربوط به مسائل فنی نبود، بلکه مسئله حواشی و اتفاقات بیرون زمین فوتبال است که چطور دعوا کنید و دیگران را مقصر جلوه بدهید.

ما در تیم ملی حواشی را هم رصد می‌کردیم. با این حال همه تیم‌های ما شرایط‌شان اینطور نیست. بیشتر پرسپولیس و استقلال هستند که این حجم از بیننده و تمرکز مردم روی آنهاست؛ طبیعتاً تراکتور و سپاهان و تیم‌های دیگری هم وجود دارند. من با این موضوع بیگانه نبودم. خودم هم در تیم‌های بزرگی مثل بایرن‌مونیخ بازی کردم، در پرسپولیس بودم و در تیم ملی هم حواشی کم نداشتیم. حاشیه‌های ما به شکلی بود که خود شما می‌دانید از جانب چه ارگان‌ها و چه جا‌هایی به سمت ما حاشیه وارد شد و پیش از جام جهانی ما را اخراج کردند.

من هیچ حمایتی از کسی نکردم، چون اول باید از بازیکنان حمایت می‌کردم و باید با آنها فصل را ادامه می‌دادم و نمی‌شد بگویم بازیکنانی که گرفته شده‌اند بد هستند. بازهم می‌گویم و می‌پرسم که آیا پیام نیازمند بازیکن بدی بود؟ نه. شکاری روی کاغذ بازیکن خوبی بود و بیفوما هم در استقلال خوزستان عملکرد بسیار خوبی داشت.

در پاسخ به پرسش شما باید بگویم که من از هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس یا کسی حمایت نکردم. من هیئت مدیره را اصلاً نمی‌شناختم که اولین بار یکی از آنها که آقای میرازیی بود، برای اردوی ترکیه آمد که او را همانجا دیدم و نمی‌شناختم که گفتند عضو هیئت مدیره است. آقای حدادی هم چند روز به ترکیه آمد و او را آنجا دیدم. اما من برای اولین بار هیئت مدیره را در جلسه اسکایپی برای جذب شهریار مغانلو دیدم. آقای درویش مدیرعامل بود که به نظرم در زمان حضورش در پرسپولیس زحمات زیادی کشید که او را هم من پیش از حضور در پرسپولیس دو بار دیده بودم؛ یک بار در انتخابات فدراسیون فوتبال زمان آقای شهاب‌الدین عزیزی خادم بود و بار دوم هم در بازی یادمان مرحوم مهرداد میناوند و علی انصاریان که بین سرخابی‌ها و تیم ۹۸ برگزار شد و در حد یکی دو دقیقه سلام و علیک کردیم. بازهم می‌گویم، من هیچ حمایتی از کسی نکردم، چون اول باید از بازیکنان حمایت می‌کردم و باید با آنها فصل را ادامه می‌دادم و نمی‌شد بگویم بازیکنانی که گرفته شده‌اند بد هستند. بازهم می‌گویم و می‌پرسم که آیا پیام نیازمند بازیکن بدی بود؟ نه. شکاری روی کاغذ بازیکن خوبی بود و بیفوما هم در استقلال خوزستان عملکرد بسیار خوبی داشت. اینها انتخاب‌هایی بود که از قبل کرده بودند و من گفتم اینها بازیکنان خوبی هستند، باید با آنها کار کنیم بهتر شوند، کنارشان هم باید نقاط ضعف‌مان را پر کنیم. تیم بالانس هم نبود و ما باید این مشکل را برطرف می‌کردیم. همانطور که گفتم در لیست هم مشکل جای خالی داشتیم و بازیکنان خوبی هم بودند که به دلیل شرایط جنگ به ایران نمی‌آمدند و فرصت زیادی هم تا شروع لیگ نمانده بود.

تابناک: شما مشکلات دیگری هم داشتید. اول از همه بازی دادن به فرشاد احمدزاده در پست دفاع چپ بود که خیلی‌ها انتقاد کردند و هرچند او توانست در آن پست هم تا حدودی کارایی داشته باشد؛ از طرفی هم شما مهاجم نداشتید و سردار دورسون هم از تیم جدا شد. پشت داستان جدایی دورسون چه بود؟

دورسون وقتی از پرسپولیس جدا شد، مجموعاً چند گل زد و اگر در پرسپولیس می‌ماند، چقدر می‌توانست به ما کمک کند؟ من دنبال بازیکنی بودم که بتواند حفظ توپ کند، ضربه سر بزند، جنگنده باشد و با سرعت پشت علیپور حرکت و کار کند؛ به نوعی مهاجم کاذبی که جای خودش را با علیپور عوض کند. اولین روزی که دورسون به اردو آمد، به من گفت که امسال قراردادم تمام می‌شود و طبق قرارداد گزینه‌ای دارم که می‌توانم مبلغی بدهم و قراردادم را فسخ کنم و بروم، اما قرارداد من را تمدید کنید. من گفتم بمان، بازی کن، چند گل بزن و اگر عملکردت خوب بود، به باشگاه می‌گویم قراردادت را تمدید کنند، وگرنه شما ۳۴-۳۵ ساله هستی و پیش از شروع فصل نمی‌شود قرارداد تمدید کرد.

دورسون انتخاب کارتال بود، او بازی این بازیکن را دوست داشت و دلیل نمی‌شود من هم سبک بازی او را دوست داشته باشم. پرسپولیس به مهاجم سرزن، جنگنده و دونده نیاز داشت، مثل مغانلو.

در نهایت تصمیم شد که دورسون برود، اما فکر می‌کنم او اگر می‌ماند هم به درد تیم ما نمی‌خورد. دورسون انتخاب آقای کارتال بود، او بازی این بازیکن را دوست داشت و دلیل نمی‌شود من هم سبک بازی او را دوست داشته باشم. پرسپولیس به مهاجم سرزن، جنگنده و دونده نیاز داشت، مثل مغانلو و علی دایی. چون خیلی تیم‌ها مقابل پرسپولیس می‌آیند و عقب می‌نشینند و ما نیاز به مهاجم جنگنده، سرزن و گلزن داشتیم که بتواند در فشار و فضای کم، روی توپ‌های بلند هم به ما کمک کند.

تابناک: پس از اینکه به دورسون گفتید به او نیاز ندارید، او رفت... مشکل دیگری پیش نیامد؟ چون یک سری حواشی به دنبال داشت.

او به من گفت شما تا هفته پنجم بیشتر نیستی و من هم گفتم خودم تصمیم می‌گیرم و در نهایت به توافق نرسیدیم و او رفت.

تابناک: آیا فکر نمی‌کنید از وقتی شما به پرسپولیس رفتید، جدایی‌تان هم برنامه‌ریزی شده بود؟ چون می‌گویید یکی از اعضای هیئت مدیره گفته بود وحید تا هفته پنجم بیشتر نیست و دورسون هم دقیقاً گفته شما تا هفته پنجم هستی. به هر حال خود شما هم در فوتبال ایران بودید و می‌دانید که برخی دلال‌ها حتی در تصمیمات از مدیران جلوتر هستند. رفتن شما زودتر از اینکه شروع به کار کنید، کلید نخورده بود؟

من به این موضوعات فکر نمی‌کردم. فوتبال دنیا پر از حواشی است و فوتبال ایران هم جدا از فوتبال دنیا نیست. اینکه مدیری در هیئت مدیره این صحبت را کرده و همزمان یک بازیکن هم، شبیه همان جمله را گفته، شاید اتفاق بوده است. علی علیپور برای من بسیار خوب و عالی کرد کرد و گل‌های مهمی زد. من مطمئن هستم اگر در همان تیم یک مهاجم دیگر مثل علیپور داشتیم که خوب گل می‌زد، حداقل یکی دو موقعیت از آن ۷-۸ موقعیت صد درصدی که از دست دادیم، تبدیل به گل می‌شد، ما هفته هشتم صدرنشین لیگ ایران بودیم و تمام این حواشی باد هوا می‌شد و می‌رفت.

مربیگری یک مبارزه و چالش است و اگر بترسید و وارد نشوید، عقب می‌افتید. من نگران چیزی نبودم و الان هم می‌گویم کار ما درست و برنامه‌ریزی شده بود. ما ابتدا سازمان دفاعی را قوی کردیم، روی پرس تیمی کار کرده بودیم و فاز بعدی این بود که بازیکنان مصدوم به تیم اضافه شوند. مثل اوستون اورونوف و محمد عمری و رضا شکاری که دچار کمر درد شد و نتوانست به ما کمک کند. ما تازه هفته هشتم توانستیم ترکیب خوبی که می‌خواستیم را به شکل ۱-۲-۴-۳ به دست بیاوریم، اما ترکیبی ناآماده که مصدومان تازه رسیدند، اما بازهم در هفته هشتم به نتیجه رسیدیم.

تابناک: مشکل مصدومیت هم زیاد داشتید. حتی محمدحسین کنعانی‌زادگان را با مصدومیت از دست دادید.

محمدحسین کنعانی‌زادگان را از ابتدای فصل داشتیم، اما مرتضی پورعلی‌گنجی به دلیل شکستگی بینی غایب بود، بعد ابرقویی‌نژاد آسیب دید، در ادامه کنعانی‌زادگان پس از تورنمنت تیم ملی در ازبکستان به تمرین برگشت و آسیب دید که دو بازی او را نداشتیم.

تابناک: در راستای اینکه می‌گویم شاید رفتن شما، پیش از شروع فصل برنامه‌ریزی شده بود، به این دلیل است که شما بازیکنانی را خواستید که به شما اعلام شد گران هستند، اما پس از جدایی شما که اوسمار آمد، به او قول داده شد که هر بازیکنی بخواهد، جذب کنند و دو بازیکن جذب شد که برای یکی از آنها ۱.۵ میلیون دلار هزینه شده بود، در حالی که قیمت او ۴۰۰ هزار دلار بود. برای همین می‌گویم شاید دلال‌ها در جدایی شما نقش داشتند.

وارد فازی شدیم که تیم رقیب ما [استقلال] بازیکنان گران گرفت. این اتفاق یک فشار زیادی را روی باشگاه و همچنین بانک و مدیریت آن ایجاد کرد که تماشاگران می‌گفتند شما چرا پول نمی‌دهید و بازیکن نمی‌گیرید. آن موقع دیگر دیر شده بود، بازیکن خوبی در مارکت نماند.

من فکر نمی‌کنم باشگاه من را آورده بود که در همان نیم فصل من را اخراج کنند. من فکر می‌کنم تهمت زدن کار خوبی نیست. وقتی ما فصل را شروع کردیم، سقف بودجه داشتیم، اما تیم‌های رقیب ما شروع به هزینه‌های زیاد کردند و بازیکنان اسم و رسم‌دار گرفتند، در حالی که پرسپولیس نقل و انتقالاتش را زودتر شروع کرده بود. بازیکنانی که می‌خواستیم را به باشگاه معرفی کردیم که هیئت مدیره و آقای حدادی گفت شهریار مغانلو گران است، آن یکی پول زیادی می‌خواهد و آن یکی هم گران است! ما هم گفتیم گران است، اما وارد فازی شدیم که تیم رقیب ما [استقلال] بازیکنان گران گرفت. این اتفاق یک فشار زیادی را روی باشگاه و همچنین بانک و مدیریت آن ایجاد کرد که تماشاگران می‌گفتند شما چرا پول نمی‌دهید و بازیکن نمی‌گیرید. آن موقع دیگر دیر شده بود، بازیکن خوبی در مارکت نماند؛ بازیکنان مسن از قاره آفریقا مانده بودند که برخی از آنها هم مشکل زانو داشتند و آوردن آنها فقط بار تبلیغاتی داشت و مالی و فنی نمی‌توانست به ما کمک کند.

ما به زحمت دو جای خالی در لیست‌مان ایجاد کردیم و نمی‌خواستیم این جای خالی را با دو بازیکن بیخود پر کنیم. اگر پرسپولیس به حرف من گوش کرده بود و آن پول را برای شهریار مغانلو هزینه می‌کرد، با گل‌هایی که می‌زد، جایگاه ما در جدول بهتر می‌شد و در پایان فصل هم اگر من بودم یا نه، او در جام جهانی بازی می‌کرد و بخشی از پولی که باشگاه هزینه کرده بود، برمی‌گشت. من فکر می‌کنم یکی از دلایل پرسپولیس برای پول خرج کردن پس از اخراج من، این بود که می‌خواست ابتدای فصل را جبران کند و از رقبا عقب نباشد.

تابناک: ولی شکل رفتن شما خیلی عجیب بود.

بیشتر من فکر می‌کنم، نوع برخوردی که هیئت مدیره کرد زشت بود. اول اینکه آقای حدادی آمد پس از پایان بازی [با ذوب‌آهن] دست من را گرفت و زوری به سمت هواداران برد، در حالی که من هنوز نمی‌دانم کاری کرد چه دلیلی داشت؟ مسئله بعدی اینکه فردای آن روز به من اطلاعی ندادند چه تصمیمی گرفتند و من سر تمرین رفتم. سوم اینکه به جای اینکه مسئله قطع همکاری را باشگاه اطلاع بدهد، آقای محمد انصاری استوری کرده بود! نحوه برخورد و خداحافظی آنها بسیار زشت بود. در حالی که برای مربی بعدی مراسمی عظیم گرفتند و یک بیلبورد بزرگ زدند که فضای کل ساختمان را گرفت و تشریفات عظیمی دیده بودند. اما دیدید که به مربی بعد از من هم وفا نشد و وقتی او سر کار بود، رفتند با مربیان دیگر مذاکره کردند که اخلاقی نبود. مذاکره با یک مربی دیگر وقتی سرمربی هنوز دارد به صورت رسمی کار می‌کند، یکی از زشت‌ترین کار‌هایی است که می‌توان انجام داد.

تابناک: در هر صورت فصل عجیبی بود که نیمه‌تمام هم ماند. فصلی که به جام جهانی منتهی می‌شد، با جنگ شروع شد و با جنگ نیمه تمام ماند. پرسپولیس در جدول ششم شد و با تورنمنت سه جانبه هم نتوانست سهمیه آسیا بگیرد. آیا شما ادامه لیگ را دنبال کردید؟

طبیعتاً کل لیگ را دنبال کردم. ما وقتی فصل را شروع کردیم، مصدوم زیاد داشتیم و بسیاری از آنها مصدومیت‌هایی بود که برخی بازیکنان از قبل داشتند. رضا شکاری همیشه مشکل کمر درد داشته، اورونوف همیشه وقتی به تیم ملی رفته و برگشته، مصدوم شده است و محمدحسین صادقی هم در تیم امید مصدوم شد. محمد عمری هم مصدوم شد و همه آنها دیر به ترکیب رسیدند. بازی‌های سخت ما هم ابتدای فصل بود. در اولین بازی فصل مقابل فجرسپاسی هم ۸-۹ بازیکن ما از جمله دروازه‌بان اصلی‌مان کارت بازی نگرفتند و آنها را در اختیار نداشتیم که کسی به این موضوع توجه نکرد. با گل‌گهر سیرجان بازی کردیم، تراکتور و سپاهان حریفان ما بودند، با ملوان و چادرملو بازی کردیم که در ادامه فصل دیدید چه تیم خوبی بود. بعد از آن بازی‌های نسبتاً راحت‌تر ما شروع می‌شد که ما توانستیم ذوب‌آهن را ببریم و بعد از آن بازی با استقلال خوزستان، مس رفسنجان، آلومینیوم اراک، پیکان، شمس‌آذر و... را داشتیم که پرسپولیس توانست آن بازی‌ها را ببرد.

در اولین بازی فصل مقابل فجرسپاسی هم ۸-۹ بازیکن ما از جمله دروازه‌بان اصلی‌مان کارت بازی نگرفتند و آنها را در اختیار نداشتیم که کسی به این موضوع توجه نکرد.

اعتقاد دارم که ما صد درصد روی آن برد‌ها تأثیر داشتیم و کادرفنی تا نیم‌فصل حداقل روی تیم تأثیر داشته است. مربی نمی‌تواند امروز بیاید و تیم فردا ۳ گل به استقلال خوزستان بزند. پرسپولیس فصل گذشته خط دفاعی خوبی داشت و جزو خط دفاع‌های خوب لیگ ایران بود که در نیم فصل اول درست کرده بودیم. مشکل اصلی ما استفاده نکردن از شانس‌ها بود که شاید موقعیت کمی ایجاد می‌کردیم، اما آنها را تبدیل به گل نمی‌کردیم. برنامه ما این بود که از میانه نیم فصل که بازی‌های سبک‌تری داریم و تیم‌های مدعی هم بازی رودررو داشتند، امتیاز بیشتری جمع کنیم و می‌دانستیم در نیم فصل بین رتبه اول تا سوم هستیم و شاید اختلاف نزدیک بود، اما می‌توانستیم در نیم فصل دوم بازیکن بگیریم و جایگاه خوبی در نیم فصل دوم داشته باشیم.

تابناک: به مشکلات زیادی اشاره کردید که شاید در روز‌های حضورتان روی نیمکت پرسپولیس به آنها اشاره نکرده بودید.

یک مشکل دیگر هم داشتیم که خب ورزشگاه شهر قدس ورزشگاه خانگی ما نبود. ورزشگاه آزادی برای ما خانه است که وقتی تیم‌های مختلف وارد ورزشگاه آزادی می‌شدند، ترس آنها را می‌گرفت. بازی در شهر قدس برای ما بازی نیمه‌خانگی بود که ما حتی یک تمرین قبل از بازی هم آنجا نداشتیم. ما هم مثل تیم حریف همان روز بازی می‌رفتیم و با وضعیت چمن آشنایی نداشتیم.

یک پرانتز هم باز کنم که وضعیت لیگ امسال با پارسال هم متفاوت شده است. پارسال همه بازی‌ها کم‌گل بود که یک صفر یا مساوی بدون گل می‌شد و فقر گلزنی داشتیم. بازی‌های امسال نسبت به پارسال پرگل‌تر است.

تابناک: تیم‌های رقیب شما هم تا زمانی که روی نیمکت پرسپولیس بودید، نتیجه نگرفته بودند.

فاصله ما با صدر جدول ۲ امتیاز بود. تیم‌های رقیب ما مثل سپاهان، تراکتور و استقلال هم نتیجه نگرفته بودند. فکر کنم استقلال ۲ شکست و سپاهان ۳ شکست داشت و ما فقط یک باخت در دقیقه ۹۷ داشتیم که با همان باخت خفیف من را برکنار کردند! جالب است که برکناری من افتاد به بعد از برد مقابل ذوب‌آهن!

برکناری من در هفته هشتم، زمانی عادلانه بود که فاصله ما با صدر جدول ۸ امتیاز بود و ۴-۳ باخت ثبت کرده بودیم. بسیاری از مدیران سابق پرسپولیس یا پیشکسوتان قدیمی که با من تماس گرفتند، گفتنند اگر ما بودیم، امکان نداشت برکنارت کنیم.

اگر فاصله ما با صدرجدول زیاد بود و میان ما با صدر جدول، ۸-۷ امتیاز می‌شد، متفاوت بود. پرسپولیس سابقه داشته که در سال‌های گذشته، در ۹ بازی شروع لیگ ۴ باخت داشته است. لیگ فصل گذشته شرایطی بود که هیچ تیمی شروع خوبی نداشت. فقر گلزنی زیاد داشتیم و اگر اشتباه نکنم، سپاهان برای رسیدن به اولین برد خانگی‌اش خیلی صبر کرد و بعد روی دور افتاد. ما سپاهانی را شکست دادیم که چهار فصل نبرده بودیم. در بازی‌هایی که مساوی کردیم، مشکلات عدیده مثل مصدومیت و فشار هوادار را داشتیم. برکناری من در هفته هشتم، زمانی عادلانه بود که فاصله ما با صدر جدول ۸ امتیاز بود و ۴-۳ باخت ثبت کرده بودیم. بسیاری از مدیران سابق باشگاه پرسپولیس یا پیشکسوتان قدیمی که با من تماس گرفتند، گفتنند اگر ما بودیم، امکان نداشت برکنارت کنیم. آقای قطبی هم می‌باخته، اما حبیب کاشانی او را برکنار نکرد یا آقای گرشاسبی وقتی برانکو باخت داد، او را حمایت کرد. وقتی پرسپولیس با اوسمار قهرمان شد، در هفته پایانی برد و پرسپولیس قهرمانی را به دست آورد. کجای دنیا هفته هشتم قهرمان تعیین می‌شود و کاپ می‌دهند که انتظار داشتند من هفته هشتم قهرمان شوم؟

تابناک: شما گفتید دوست ندارید تهمت بزنید. مسئله ما هم تهمت زدن نیست، اما یک چیز‌هایی در فوتبال ایران می‌گذرد که بار‌ها دیدیم و شاید شما هم شنیده باشید. احتمالاً این اتفاق برای شما در پرسپولیس رخ نداده، اما برخی بازیکنان با ایجنت‌ها و مدیران باشگاه هماهنگ هستند که بازی نمی‌کنند تا یک سرمربی برکنار شود و برای مربی بعدی بازی کنند. چنین چیزی در تیم شما بود؟

باید به شما بگویم، خیلی از بازیکنان می‌دانستند که آخرین بازی من است. چون مدیران باشگاه مذاکره با اوسمار را علنی کرده بودند. آن بازی بهترین موقع بود که بازیکنان در کار سرمربی بگذارند، اما بازیکنانی که داخل زمین بودند، به ویژه در بازی با ذوب‌آهن، همه توان خود را گذاشتند. بازیکنان در آخرین بازی با غیرت و تعصب سرشان را جلوی توپ می‌گذاشتند، از جمله علیپور، سروش و تمام بازیکنان. همه بازیکنانی که داخل زمین بودند و آن روز بازی کردند، بازهم می‌گویم بازیکنانی که در داخل ترکیب بودند و تعویض شدند و بازی کردند، برای من بازی کردند. دیگر کد را دادم!

تابناک: پس می‌توان گفت یک سری اتفاقات از درون هیئت مدیره رخ داده است که مذاکره با اوسمار را هم علنی کردند.

ببینید، آقای کاشانی زمان سرمربیگری افشین قطبی چه رفتاری کرد. وقتی پرسپولیس مقابل استقلال اهواز نتیجه نگرفت، مدیرعامل باشگاه به تلویزیون رفت و اعلام کرد بازیکنان مقصر هستند و من مربی را کنار نمی‌گذارم و از این به بعد بازیکنان را کنار می‌گذارم. همه بازیکنان حواس‌شان را جمع کردند و پرسپولیس همان فصل قهرمان شد. این یعنی مدیریت و فکر می‌کنم جواب سؤال‌تان را اینطور دادم.

تابناک: بعد از برکناری هم یک فشار رسانه‌ای از سوی باشگاه روی شما ایجاد شد که به برخی رسانه‌ها اعلام کردند و وحید هاشمیان از پرسپولیس ۵۰ میلیارد پول خواسته تا قراردادش را فسخ کند که فشار رسانه‌ای روی شما آوردند.

دروغ محض بود، من هم مثل سایر بازیکنان و مربیان با باشگاه قرارداد بستم. الان یک سال تقریباً از زمان قرارداد گذشته، توانستم مانند سایر مربیان تسویه حساب کنم. من همین چند روز پیش آخرین دریافتی را از باشگاه پرسپولیس داشتم که در نهایت چیزی حدود ۷۵ درصد پرداخت شد که ۳.۵ درصد آن هم بابت سهم فدراسیون کسر شد که یعنی حدود ۳۰ درصد تخفیف دادم. شاید اگر این پروسه وارد شکایت می‌شد، چون قرارداد من را فسخ کرده بودند، می‌توانستم تمام پول را بگیرم. حتی یکی از چک‌ها من زمان جنگ برگشت خورد و دو سه ماه پیگیری هم نکردم و گفتم در شرایط جنگی صحیح نیست.

اگر در هفته هشتم با ۴-۳ باخت و با فاصله ۸-۷ امتیازی از صدر جدول برکنار می‌شدم، اصلاً این پول را نمی‌گرفتم، اما برکناری من اشتباه هیئت مدیره بود. بعد هم برای مربیان بعدی پرداختی بسیار سنگین‌تری کردند، در حالی که من در ۸ هفته اول فقط یک باخت داشتم و مربی بعدی در بازی‌های بعدی ۵ باخت ثبت کردند.

ادامه دارد...