عراقچی: آمریکا بازار انرژی را دستکاری میکند
عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به تلاش های بیهوده امریکا برای دستکاری بازار جهانی انرژی: مصرفکنندگان آمریکایی هزینه واقعی این وضعیت را میپردازند.
کد خبر: ۱۳۹۱۹۸۸| |
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به گزارش تابناک؛ عباس عراقچی در واکنش به تلاش های بیهوده امریکا برای دستکاری بازار جهانی انرژی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: بر اساس اطلاعات و ارزیابیهای اطلاعاتی ما، تلاشهای گستردهای برای دستکاری و جهتدهی به بازارهای انرژی در جریان است. برخی عناصر دولت آمریکا با استفاده از رسانههای سادهلوح و زودباور، درصدد تأثیرگذاری بر قیمتها برای کسب منافع شخصی و در عین حال، گرفتار نگه داشتن رئیسجمهور آمریکا در جنگی هستند که در آن شکست خورده است.
بازیگران همسو با اسرائیل نیز با ارائه ارزیابیهای خوشبینانه و غیرواقعبینانه، به دنبال ترویج و تشویق ادامه جنگ هستند.
مصرفکنندگان آمریکایی هزینه واقعی این وضعیت را میپردازند.
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