روسیه هشدار داد که در پاسخ به شلیک موشک‌های بریتانیایی توسط کی‌یف، ممکن است انگلیس را هدف قرار دهد.

لندن مستقیماً پایش به جنگ اوکراین کشیده شد؛ احتمال حمله روسیه به انگلیس قوت گرفت

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، در پی تشدید تنش‌ها بر سر جنگ اوکراین، روسیه به تازگی تهدیداتی جدی علیه بریتانیا مطرح کرده است.

این تهدیدات در واکنش به تصمیم اخیر لندن برای ارائه فناوری ساخت موشک‌های دوربرد «استورم شدو» به اوکراین مطرح شده است.

مقامات روسی به شدت به تصمیم بریتانیا برای ارائه فناوری ساخت و نقشه‌های محرمانه موشک‌های کروز دوربرد «استورم شدو» به اوکراین واکنش نشان داده‌اند.

این موشک‌ها توانایی اصابت به اهداف در عمق خاک روسیه را دارند و روسیه این اقدام را تشدید جدی و مستقیم درگیری می‌داند.

یک روز پیش از این تهدید، روسیه اعلام کرد که اوکراین با استفاده از موشک‌های «استورم شدو» ساخت بریتانیا، یک مرکز خرید در شهر دونتسک (که تحت کنترل روسیه است) را هدف قرار داده که در نتیجه آن غیرنظامیان زخمی شده‌اند.

مسکو هشدار داده است که در صورت ادامه حملات کی‌یف با موشک‌های کروز دوربرد ساخت بریتانیا به خاک روسیه، ممکن است اهداف نظامی بریتانیا را در داخل و خارج از اوکراین مورد حمله قرار دهد.

این هشدار که توسط ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، در یک نشست خبری در مسکو بیان شد، قوی‌ترین تهدید مستقیم تا به امروز علیه بریتانیا، که عضو کلیدی ناتو و متحد اوکراین است، محسوب می‌شود.

زاخارووا گفت که لندن تنها «یک قدم» با هم‌دستی قانونی در آنچه او «اقدامات تروریستی» علیه غیرنظامیان روسی خواند، فاصله دارد و هشدار داد که مگر اینکه بریتانیا مسیر خود را تغییر دهد، «عواقب فاجعه‌باری» در انتظار آن خواهد بود.

او افزود: «ما بار‌ها هشدار داده‌ایم که هر گونه تأسیسات و تجهیزات نظامی بریتانیا در اوکراین و فراتر از مرز‌های آن، می‌توانند در پاسخ به حملات اوکراین به خاک روسیه با استفاده از سلاح‌های بریتانیایی، هدف قرار گیرند.»

وی اضافه کرد: «ما به رهبری بریتانیا پیشنهاد می‌کنیم که یک بار دیگر وضعیت را به دقت تحلیل کرده و فوراً، به قاطع‌ترین و صریح‌ترین شکل ممکن، از این رویکرد خصمانه و تهاجمی دست بردارند.»

مشاور کرملین، آندری فدوروف، نیز هشدار داده که کارخانه‌های بریتانیایی که پهپاد برای اوکراین تولید می‌کنند، ممکن است توسط «منابع ناشناس» هدف قرار گیرند. او احتمال انجام عملیات‌های «نیمه‌نظامی» علیه بریتانیا را رد نکرد.

پیش از این، کرملین پس از آنکه لندن اعلام کرد دسترسی کی‌یف به فناوری ساخت موشک‌های کروز «استورم شدو» را در داخل این کشور فراهم خواهد کرد، بریتانیا را به «افزودن بر آتش» متهم کرده بود.

فرانسه نیز قبلاً موافقت کرده است که فناوری ساخت این موشک اروپایی را تحت لیسانس در اختیار اوکراین قرار دهد.

واکنش انگلیس

اندی برنهام، نخست‌وزیر انگلیس و مقامات دفاعی این کشور اعلام کرده‌اند که از تهدیدات روسیه هراسی به خود راه نمی‌دهند و تعهد خود را به حمایت از اوکراین ادامه می‌دهند.



وزیر دفاع سابق بریتانیا نیز این تهدیدات را بخشی از جنگ روانی و «شمشیرکشی» همیشگی روسیه دانسته است.

در این راستا، یک سخنگوی وزارت دفاع بریتانیا گفته است که لندن در کنار اوکراین ایستاده و متعهد است که تجهیزات مورد نیاز کی‌یف را برای «دفاع از خود در برابر تهاجم غیرقانونی (ولادیمیر) پوتین» فراهم کند.

این سخنگو به رویترز گفت: «روسیه نباید در مورد عزم این دولت برای مقابله با تجاوز روسیه، چه در اوکراین و چه علیه بریتانیا و متحدانمان، هیچ تردیدی به خود راه دهد.»

اهمیت موشک‌های «استورم شدو» در معادله جنگ اوکراین

موشک‌های «استورم شدو» سلاح‌هایی دقیق و دوربرد هستند، اما تحلیلگران معتقدند که تأثیر آنها محدود و تاکتیکی است، نه راهبردی و تعیین‌کننده.

این موشک‌ها با برد حدود ۲۵۰ تا ۵۵۰ کیلومتر و طراحی رادارگریز، برای حمله به اهداف ثابت و حیاتی مانند مراکز فرماندهی، انبار‌های مهمات و زیرساخت‌ها طراحی شده‌اند.

اوکراین پیش از این نیز از آنها برای ضربه زدن به اهداف مهمی مثل مقر فرماندهی نیرو‌های روسی استفاده کرده است.

این موشک‌ها توانایی اوکراین را برای ضربه زدن به عمق خط مقدم روسیه افزایش می‌دهند و فرماندهان روسی را مجبور می‌کنند که مراکز خود را به عقب‌تر منتقل کنند که خود باعث اختلال در عملیات‌ها می‌شود.

کارشناسان اندیشکده سلطنتی «چتم هاوس» انگلستان معتقدند که این تسلیحات به تنهایی برای تغییر کلی مسیر جنگ کافی نیستند.

خطری که روسیه را بیش از همه نگران کرده، خود موشک‌های فعلی نیست، بلکه چشم‌انداز تولید انبوه آنها در اوکراین است. این موضوع می‌تواند در بلندمدت، توانایی کی‌یف را در تداوم حملات دوربرد متحول کند.

به گزارش تابناک، پیش از این، کشور‌های غربی به اوکراین سلاح ارسال می‌کردند، اما انتقال فناوری به معنای کمک به ایجاد خط تولید دائمی موشک‌های دوربرد در داخل اوکراین است.

این تغییر رویکرد از «کمک نظامی» به «کمک صنعتی»، خط قرمز جدیدی برای روسیه محسوب می‌شود.

در مجموع باید گفت، تهدیدات روسیه علیه انگلیس در حالی است که به اعتقاد ناظران ترس اروپا از حمله روسیه به کشور‌های ناتو، در حال تبدیل شدن به یک «پیش‌گویی خودشکوفا» است.

پیش از این تشدید لحن هشدارآمیز اروپایی‌ها (مانند اظهارات مقامات آلمانی و ناتو) و قرائت این تهدید‌ها در روسیه، باعث شده بود کرملین نیز معتقد شود که اروپا در حال آماده‌سازی برای جنگ با روسیه است.