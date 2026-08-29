آمریکا آبراهه مخفی در تنگههرمز ایجاد کرد
ادعای رسانه نزدیک به ماگا: آمریکا مخفیانه مسیر جدیدی در تنگه هرمز باز کرده است.
کد خبر: ۱۳۹۱۹۸۵| |
2361 بازدید
به گزارش تابناک؛ «مورس ریپورت» مدعی شده تصاویر ماهوارهای از لایروبی یک مسیر کشتیرانی جدید در بخش عمانی تنگه هرمز حکایت دارد؛ مسیری با حدود ۴۸۸ متر عرض و ۲۸ متر عمق که به ادعای این رسانه، کشتیهای عبوری از آن از خط دید مستقیم نیروهای ایران خارج خواهند بود.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۳
همینه که دیگه دنبال مذاکره نیست جنگ هم نمیکند حالا ما باید چه کنیم؟؟؟؟؟