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آمریکا آبراهه مخفی در تنگه‌هرمز ایجاد کرد

ادعای رسانه نزدیک به ماگا: آمریکا مخفیانه مسیر جدیدی در تنگه هرمز باز کرده است.
کد خبر: ۱۳۹۱۹۸۵
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2361 بازدید
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۳
تنگه هرمز


به گزارش تابناک؛ «مورس ریپورت» مدعی شده تصاویر ماهواره‌ای از لایروبی یک مسیر کشتیرانی جدید در بخش عمانی تنگه هرمز حکایت دارد؛ مسیری با حدود ۴۸۸ متر عرض و ۲۸ متر عمق که به ادعای این رسانه، کشتی‌های عبوری از آن از خط دید مستقیم نیروهای ایران خارج خواهند بود.

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برچسب ها
آبراهه تنگه هرمز آمریکا کشتیرانی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۳
ناشناس
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Denmark
|
۱۴:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۷
16
15
پاسخ
دروغ و تبلیغات برای منحرف کردن عزم ایران برای کنترل
سینا
|
Germany
|
۱۵:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۷
4
23
پاسخ
همینه که دیگه دنبال مذاکره نیست جنگ هم نمیکند حالا ما باید چه کنیم؟؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۷
8
9
پاسخ
اثبات راست و دروغ بودنش کاری نداره، یه عکس ماهواره ای یا حتی ساده تر یه نفر با دوربین فیلمبرداری بره چک کنه. ولی به احتمال ۹۹ درصد دروغ میگن. چون داریم به فصل سرما و افزایش مصرف نزدیک می شویم می خواهند اینطوری بازار را کنترل کنند.
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