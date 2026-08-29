

به گزارش تابناک؛ «مورس ریپورت» مدعی شده تصاویر ماهواره‌ای از لایروبی یک مسیر کشتیرانی جدید در بخش عمانی تنگه هرمز حکایت دارد؛ مسیری با حدود ۴۸۸ متر عرض و ۲۸ متر عمق که به ادعای این رسانه، کشتی‌های عبوری از آن از خط دید مستقیم نیروهای ایران خارج خواهند بود.