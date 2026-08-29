خیز دموکراتها برای فتح کنگره
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ بر اساس برآورد زنده بازار پیشبینی Kalshi، دموکراتها در حال حاضر ۸۵ درصد شانس دارند کنترل مجلس نمایندگان آمریکا را در انتخابات میاندورهای امسال کنگره به دست بگیرند، در حالی که شانس جمهوریخواهان تنها ۱۵ درصد است.
این بازار در حالی که ۶۶ روز تا انتخابات میاندورهای کنگره باقی مانده، ترکیب احتمالی مجلس نمایندگان را ۲۳۱ کرسی برای دموکراتها در برابر ۱۹۸ کرسی برای جمهوریخواهان تخمین میزند. انتخابات مجلس نمایندگان شامل ۴۳۵ کرسی است و برای کسب اکثریت به ۲۱۸ کرسی نیاز است.
در صورت تحقق این برآورد، دموکراتها کنترل مجلس نمایندگان را از جمهوریخواهان پس خواهند گرفت. در حال حاضر، جمهوریخواهان با ۲۱۸ کرسی در برابر ۲۱۲ کرسی دموکراتها، کنترل مجلس نمایندگان را در اختیار دارند.
بازار پیشبینی Kalshi در خصوص انتخابات سنا، شانس جمهوریخواهان برای حفظ کنترل خود بر این مجلس را در انتخابات میاندورهای ۲۰۲۶، ۵۳ درصد برآورد میکند، در حالی که دموکراتها ۴۷ درصد شانس دارند.
بر اساس این برآورد، دموکراتها ۵۰ کرسی و جمهوریخواهان ۴۷ کرسی را در اختیار خواهند داشت و سه کرسی باقیمانده هنوز در این برآورد تعیینتکلیف نشدهاند.
این وضعیت حزب دموکرات را در فاصله یک کرسی از اکثریت مورد نیاز ۵۱ کرسی قرار میدهد. ترکیب فعلی سنای آمریکا ۵۳ کرسی جمهوریخواه در برابر ۴۷ کرسی دموکرات است و جمهوریخواهان کنترل این مجلس را برعهده دارند.
این وضعیت با هشدارهای کارشناسان درباره پیامدهای سیاسی جنگ واشنگتن علیه ایران برای حزب حاکم آمریکا همسوست؛ بهویژه در شرایطی که تداوم جنگ، افزایش قیمت انرژی، فشارهای تورمی و هزینههای نظامی میتواند بیش از پیش نارضایتی رأیدهندگان از دولت ترامپ و حزب جمهوریخواه آمریکا را افزایش دهد.
در حال حاضر طبق پیشبینیها، دموکراتها شانس قابلتوجهی برای بازپسگیری هر دو مجلس کنگره دارند؛ در حالی که از دست رفتن کنترل جمهوریخواهان بر حتی یکی از این دو نهاد قانونگذاری، میتواند دو سال پایانی ریاستجمهوری ترامپ را به دورهای پرچالش تبدیل کرده و مسیر پیشبرد برنامههای دولت او را با نظارت و موانع جدیتری روبهرو کند.