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از ابتدای فروردین تا پایان مرداد 1405 ثبت شد

افزایش اعطای وام قرض‌الحسنه در بانک صادرات ایران

تداوم روند صعودی در حمایت از مشاغل خانگی/بانک صادرات ایران، مردادماه سال جاری را با اعطای بیش از 180 هزار میلیارد ریال انواع تسهیلات قرض‌الحسنه به پایان رساند. 
کد خبر: ۱۳۹۱۹۸۲
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بانک صادرات
به گزارش تابناک به نقل از روابط‌ عمومی بانک صادرات ایران، در 5 ماهه نخست سال 1405، حدود 78 هزار و 845 فقره انواع تسهیلات قرض‌الحسنه توسط بانک صادرات ایران پرداخت شده که این میزان نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حدود 25 درصد رشد کرده است. ارزش ریالی تسهیلات اعطایی نیز به 181 هزار و 843 میلیارد ریال رسیده که از رشد 38 درصدی در مقایسه با 5 ماهه نخست 1404 حکایت دارد. 
 
تسهیلات قرض‌الحسنه و حمایتی، سرفصل‌های متنوعی را پوشش می‌دهد و در بین آنها وام‌های ازدواج و تهیه جهیزیه، فرزندآوری، ودیعه مسکن و اشتغالزایی بیشترین متقاضیان را دارد. براساس آمارها از ابتدای فروردین تا پایان مردادماه امسال، تمام این بخش‌ها با رشد بین 15 تا 56 درصدی از نظر ارزش ریالی مبالغ اعطایی همراه بوده‌اند که نشاندهنده پاسخگویی به دامنه وسیع‌تری از مشتریان نسبت به سال قبل است.
 
از جمله مهم‌ترین وام‌های قرض‌الحسنه پرداختی که مستقیما بر رفاه خانوارها تاثیر دارد، تسهیلات اشتغالزایی است که تا پایان مردادماه بالغ بر 19 هزار و 500 نفر از آن بهره‌مند شده‌اند و در ایجاد و توسعه مشاغل خانگی و ارتقای کسب‌وکارهای خرد به کار برده‌اند. همچنین سیر صعودی در پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه ودیعه مسکن، ازدواج و فرزندآوری نیز به ترتیب با رشد 56، 53 و 27 درصدی در ارزش ریالی پرداختی‌ها با شتاب بیشتری تقویت شده است.
 
بانک صادرات ایران با هدف حمایت از خانوارها و توسعه کسب‌وکارهای خرد، اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه در بسترهای حضوری و غیرحضوری را طی سال‌های اخیر افزایش داده است.
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برچسب ها
بانک صادرات ایران وام قرض الحسنه مشاغل خانگی
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