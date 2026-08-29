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کد خبر:۱۳۹۱۹۷۷
کد خبر:۱۳۹۱۹۷۷
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نبض خبر؛

تصاویر گردنبند 600 الماسی مادر فوزیه که به سرقت رفت

یک گردنبند تاریخی و بسیار گران‌قیمت از برند فرانسوی «ون کلیف اند آرپلز» از موزه هنرهای کاربردی وین به سرقت رفت. این گردنبند پلاتینی با ۶۷۳ قطعه الماس و مجموع وزن بیش از ۲۰۰ قیراط، زمانی متعلق به ملکه نازلی، همسر ملک فؤاد اول مصر بود و در سال ۲۰۱۵ در حراجی ساتبیز حدود ۴.۳ میلیون دلار فروخته شده بود. به گفته پلیس اتریش، دو مرد که بدون ماسک و پس از خرید بلیت وارد موزه شده بودند، با شکستن ویترین شیشه‌ای با چکش، گردنبند را ربودند و گریختند؛ یکی از آنها نیز مسلح بوده است. این جواهر در قالب نمایشگاهی موقت از آثار «ون کلیف اند آرپلز» در موزه به نمایش گذاشته شده بود. در این گزارش با ترجمه اختصاصی تابناک تصاویر این گردنبند فاخر را ببینید.
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