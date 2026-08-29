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واکنش بانک مصر به تحریم‌های آمریکا

بانک مصر اعلام کرد در حال بررسی اطلاعیه وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره محدود کردن خدمات بانکداری کارگزاری به دلار آمریکا است که مؤسسات مالی آمریکایی به شعبه این بانک در امارات متحده عربی ارائه می‌کنند.
کد خبر: ۱۳۹۱۹۷۶
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بانک مصر

بانک مصر اعلام کرد در حال بررسی اطلاعیه وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره محدود کردن خدمات بانکداری کارگزاری به دلار آمریکا است که مؤسسات مالی آمریکایی به شعبه این بانک در امارات متحده عربی ارائه می‌کنند.

به گزارش تابناک به نقل از انتخاب، این بانک در بیانیه‌ای اعلام کرد که شعبه امارات آن همچنان مطابق با قوانین و رویه‌های مربوطه، خدمات بانکی خود را به مشتریان ارائه می‌دهد.

این بیانیه پس از آن صادر شد که وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه اعلام کرد برای قطع دسترسی شعب بانک مصر در امارات به تراکنش‌های دلاری اقدام کرده است؛ اقدامی که واشنگتن آن را به معاملات این بانک با ایران مرتبط دانسته است.

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بانک مصر شعبه امارات خدمات بانکی خدمات بانکداری
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