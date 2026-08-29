رشد 108 درصدی افتتاح حساب و 25 درصدی صدور کارت هدیه بانک شهر

بانک شهر از آمادگی پیشخوان‌های شهرنت برای صدور کارت هدیه به مناسبت فرارسیدن میلاد حضرت رسول اکرم(ص) و ولادت امام جعفر صادق(ع) خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک شهر، همزمان با فرارسیدن این مناسبت‌های فرخنده، پیشخوان‌های شهرنت بانک شهر در کنار ارائه خدمات متنوع بانکی، آماده ارائه خدمات صدور کارت هدیه به شهروندان هستند.

بر اساس این گزارش، در سال 1404 حدود ۸ میلیون کارت هدیه در پیشخوان‌های شهرنت برای مشتریان صادر شده است. همچنین در سه‌ماهه نخست سال جاری، بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار کارت هدیه صادر شده که این میزان در مقایسه با میانگین سال گذشته، افزایش ۲۵ درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین در سال گذشته ۱۴۱ هزار فقره افتتاح حساب در پیشخوان‌های شهرنت انجام شد که این رقم در سه‌ماهه نخست سال جاری به ۳۳ هزار مورد رسیده است؛ آماری که بیانگر رشد ۱۰۸ درصدی این خدمت نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

بر پایه این گزارش، در سال ۱۴۰۴ نیز بیش از ۸۹ میلیون تراکنش از طریق دستگاه‌های مستقر در پیشخوان‌های شهرنت بانک شهر انجام شده است؛ آماری که بیانگر استقبال شهروندان از خدمات غیرحضوری و متنوع این پیشخوان‌هاست.