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چرخش یکی دیگر از حامیان رضا پهلوی

پس از علی کریمی که در اظهاراتی به عملکرد و جایگاه رضا پهلوی انتقاد کرد؛ محمد صادقی، بازیگر سابق سینما، نیز مواضعی مشابه اتخاذ کرد و طی اظهاراتی جایگاه سیاسی رضا پهلوی را زیر سؤال برد.
کد خبر: ۱۳۹۱۹۷۲
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2736 بازدید
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۸
محمد صادقی

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ پس از علی کریمی که در اظهاراتی به عملکرد و جایگاه رضا پهلوی انتقاد کرد؛ محمد صادقی، بازیگر سابق سینما، نیز مواضعی مشابه اتخاذ کرد و طی اظهاراتی جایگاه سیاسی رضا پهلوی را زیر سؤال برد.

صادقی در بخشی از صحبت‌های خود درباره رضا پهلوی گفت: «رضا پهلوی هیچی نیست، فقط دکونه برای فروختن بلیت کنسرت و برای فلان کنفرانس.» او همچنین با اشاره به اینکه در دوران کودکی شناختی از رضا پهلوی نداشته، اظهار کرد: «من ده سالم بوده اصلاً رضا پهلوی را نمی‌شناختم، خیلی از شما هم نمی‌شناختید.»

وی در ادامه با طرح پرسش‌هایی درباره سابقه مدیریتی و اجرایی رضا پهلوی گفت: «بگویید این فرد یک شغل برای دو نفر ایجاد کرده؟ یک شرکت مدیریت کرده؟»

این مواضع در حالی مطرح شده که محمد صادقی یکی از حامیان پهلوی بود و در سال‌های گذشته مواضع تندی علیه جمهوری اسلامی اتخاذ کرده و مورد توجه رسانه‌های ضدایرانی قرار گرفته بود.

برخی تحلیلگران سیاسی معتقدند بخشی از چهره‌هایی که در مقاطعی با امید به تغییرات سریع سیاسی، از برخی سلطنت‌طلبان و معاندین حمایت کردند، اکنون با واقعیت‌های متفاوتی مواجه شده‌اند و اختلافات درونی میان آنها آشکارتر شده است.

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محمد صادقی رضا پهلوی علی کریمی بازیگر
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۷
7
11
پاسخ
ایکاش امثال این آقا همان طرفدار ربع پهلوی می ماندند
تیزبین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۷
2
21
پاسخ
یعنی این آدم مردنما نظرش خیلی مهم شده که براش تیتر و عکس میذارید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۷
زن نما
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۷
1
16
پاسخ
کی هستش؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۷
بازیگری که ترنس بود و تو ایران فیلم هم بهش دادن :)
حامد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۷
4
5
پاسخ
اسیاب به نوبت
اسماعیلیون امید دانا علی کریمی حالا هم این یکی دیونه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۷
5
4
پاسخ
بابا این رضا پهلوی، پول تو جیبیش رو از مادرش می گیره...
خانواده اش رو نمی تونه کنترل کنه می خواهید ایران به این عظمت رو کنترل کنه؟
البته قرار بود یک بخش کوچولو بهش بدهند و بقیه خودمختار بشن!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۷
0
1
پاسخ
اینکه بخواهیم اعتبار افراد رو بدون رودربایستی مطرح و نقد کنیم باید همه جا بشه مطرح کرد
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