چرخش یکی دیگر از حامیان رضا پهلوی

پس از علی کریمی که در اظهاراتی به عملکرد و جایگاه رضا پهلوی انتقاد کرد؛ محمد صادقی، بازیگر سابق سینما، نیز مواضعی مشابه اتخاذ کرد و طی اظهاراتی جایگاه سیاسی رضا پهلوی را زیر سؤال برد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ پس از علی کریمی که در اظهاراتی به عملکرد و جایگاه رضا پهلوی انتقاد کرد؛ محمد صادقی، بازیگر سابق سینما، نیز مواضعی مشابه اتخاذ کرد و طی اظهاراتی جایگاه سیاسی رضا پهلوی را زیر سؤال برد.

صادقی در بخشی از صحبت‌های خود درباره رضا پهلوی گفت: «رضا پهلوی هیچی نیست، فقط دکونه برای فروختن بلیت کنسرت و برای فلان کنفرانس.» او همچنین با اشاره به اینکه در دوران کودکی شناختی از رضا پهلوی نداشته، اظهار کرد: «من ده سالم بوده اصلاً رضا پهلوی را نمی‌شناختم، خیلی از شما هم نمی‌شناختید.»

وی در ادامه با طرح پرسش‌هایی درباره سابقه مدیریتی و اجرایی رضا پهلوی گفت: «بگویید این فرد یک شغل برای دو نفر ایجاد کرده؟ یک شرکت مدیریت کرده؟»

این مواضع در حالی مطرح شده که محمد صادقی یکی از حامیان پهلوی بود و در سال‌های گذشته مواضع تندی علیه جمهوری اسلامی اتخاذ کرده و مورد توجه رسانه‌های ضدایرانی قرار گرفته بود.

برخی تحلیلگران سیاسی معتقدند بخشی از چهره‌هایی که در مقاطعی با امید به تغییرات سریع سیاسی، از برخی سلطنت‌طلبان و معاندین حمایت کردند، اکنون با واقعیت‌های متفاوتی مواجه شده‌اند و اختلافات درونی میان آنها آشکارتر شده است.