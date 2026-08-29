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خبرخوش برای سرباز ماهرها

سربازان ماهر منقضی خدمت نیرو‌های مسلح که از اول مهرماه سال ۱۴۰۰ تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴ خدمت خود را به اتمام رسانده و کارت پایان خدمت اخذ کرده‌اند، می‌توانند از روز دوشنبه مورخه ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ نسبت به ثبت درخواست وام تسهیلات اشتغال‌زایی اقدام کنند.
کد خبر: ۱۳۹۱۹۷۱
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سرباز ماهر

به گزارش تابناک؛ سازمان وظیفه عمومی فراجا اعلام کرد: سربازان ماهر منقضی خدمت نیرو‌های مسلح که از اول مهرماه سال ۱۴۰۰ تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴ خدمت خود را به اتمام رسانده و کارت پایان خدمت اخذ کرده‌اند، می‌توانند از روز دوشنبه مورخه ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ نسبت به ثبت درخواست وام تسهیلات اشتغال‌زایی اقدام کنند.

سربازان ماهر منقضی خدمت، می‌توانند با مراجعه به سامانه سماسو به نشانی reg.samasoo.ir/users در مرحله اول ثبت‌نام وام تسهیلات اشتغال‌زایی سربازان ماهر شرکت و درخواست خود را ثبت کنند.

این تسهیلات صرفا به سربازان ماهر منقضی خدمتی تعلق می‌گیرد که مستندات مربوط به مهارت خود را در سامانه مذکور بارگذاری نموده و در زمان تعیین شده نسبت به ثبت درخواست اقدام نمایند؛ اولویت واگذاری تسهیلات مذکور با افراد برتر مسابقات، سربازان متاهل و افرادی است که در بازه تعیین شده زودتر نسبت به ثبت‌نام و تکمیل مدارک اقدام کنند.

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برچسب ها
سرباز ماهر اعطای وام تسهیلات اشتغال زایی مهارت
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