چرا رئیس جمهور چین بعد از ۱۰ سال به مصر سفر میکند؟
به گزارش سرویس بین الملل تابناک، وبسایت خبری-تحلیلی «نیو عرب» در مقالهای به بررسی سفر رئیس جمهور چین به مصر بعد از بیش از یک دهه پرداخته که در ادامه آمده است.
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دیدار شی جین پینگ با رئیس جمهور مصر، سیسی، در حالی صورت میگیرد که روابط تجاری و نظامی رو به افزایش است و پیشنهاد نظارت هوش مصنوعی چین نگرانیهای حقوقی را افزایش میدهد.
شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، در روزهای آینده به مصر سفر خواهد کرد - اولین سفر او به این کشور از سال ۲۰۱۶، در حالی که پکن و قاهره در بحبوحه بیثباتی منطقهای و نگرانیهای نظارتی، روابط تجاری، امنیتی و فناوری عمیقتری را دنبال میکنند.
این اقامت که انتظار میرود از ۳۰ آگوست تا ۳ سپتامبر ادامه داشته باشد، پس از حضور شی در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در بیشکک، قرقیزستان، انجام خواهد شد.
شی قرار است با عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر، برای مذاکراتی که پکن میگوید به "حفظ صلح و ثبات در منطقه" کمک خواهد کرد، دیدار کند. وزارت امور خارجه چین اعلام کرد که این دیدار دولتی "اهمیت ویژهای" برای روابط دوجانبه دارد، در حالی که ریاست جمهوری مصر اعلام کرد که رهبران در مورد مشارکت استراتژیک خود و مسائل منطقهای و بینالمللی بحث خواهند کرد.
این سفر همزمان با ۷۰ سال روابط دیپلماتیک است، چرا که مصر اولین کشور عربی بود که در سال ۱۹۵۶ روابط رسمی با جمهوری خلق چین برقرار کرد. سیسی آخرین بار در ماه مه ۲۰۲۴ به پکن سفر کرد، جایی که هر دو طرف بر سر یک برنامه اقدام سه ساله شامل تجارت، فناوری، امنیت و تغییرات اقلیمی توافق کردند.
تجارت و سرمایهگذاری
چین به یکی از شرکای تجاری اصلی مصر تبدیل شده است، اگرچه این رابطه همچنان به شدت نامتوازن است.
طبق اعلام وزارت سرمایهگذاری و تجارت خارجی مصر، تجارت دوجانبه در سال ۲۰۲۵ به حدود ۲۰.۸ میلیارد دلار رسید که نسبت به ۱۷.۳۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است. صادرات مصر به چین ۲ تا ۳ میلیارد دلار تخمین زده میشود، در حالی که واردات چین حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیارد دلار ارزش دارد.
قاهره به دنبال تبدیل سرمایهگذاری چین به ظرفیت تولید و صادرات بوده است. این ماه، شرکتهای مصری و چینی ۱۷ قرارداد صادراتی به ارزش حدود ۱۶۸ میلیون دلار، از جمله محصولات کشاورزی، غذایی، معدنی و مهندسی، امضا کردند.
شرکتهای چینی حضور خود را در منطقه اقتصادی کانال سوئز عین السخنه، جایی که اکنون بیش از ۲۰۰ شرکت در آن فعالیت میکنند، گسترش دادهاند. پکن این منطقه را به عنوان دروازهای برای تولید و لجستیک به بازارهای اروپا، آفریقا و خاورمیانه میبیند، در حالی که مصر امیدوار است که این منطقه شغل، ارز خارجی و انتقال فناوری را به ارمغان بیاورد.
این مشارکت در طول اختلال در مسیرهای انرژی و کشتیرانی خاورمیانه به دلیل جنگ ایالات متحده و اسرائیل با ایران که به شدت بر کریدور دریایی کلیدی از طریق تنگه هرمز تأثیر گذاشت، اهمیت استراتژیک پیدا کرده است. چین برای واردات نفت خام به شدت به این منطقه وابسته است، در حالی که کانال سوئز مصر همچنان یکی از مهمترین راههای ارتباطی بین تجارت آسیا و اروپا است.
همکاری نظامی و فناوری
همکاری امنیتی نیز بین دو کشور شتاب گرفته است. در ۲۲ آگوست، مصر و چین رزمایش هوایی عقابهای تمدن ۲۰۲۶ را آغاز کردند که شامل آموزش برنامهریزی و مدیریت نبرد هوایی است.
طبق گزارشها، شش جت جنگنده J-۱۶ چینی بیش از ۶۰۰۰ کیلومتر را در ۹ ساعت برای شرکت در این رزمایش پرواز کردند و این اولین باری بود که این هواپیما برای یک رزمایش به مدیترانه آفریقا رسید. تحلیلگران معتقدند که این رزمایشها نشاندهنده توانایی رو به رشد پکن در اعمال قدرت نظامی به شمال آفریقا و علاقه مصر به گسترش روابط دفاعی فراتر از تأمینکنندگان سنتی غربی خود است.
بلومبرگ روز چهارشنبه گزارش داد که هواوی پیشنهادی برای تأمین ۱۴۰۸ تراشه هوش مصنوعی پیشرفته سری Ascend ۹۵۰ برای آموزش هوش مصنوعی و سیستم محاسبات ابری به مقامات مصری ارائه کرده است. این پیشنهاد شامل ۶۰۰ تراشه دیگر برای دو خوشه استنتاج است که برای اجرای مدلهای هوش مصنوعی طراحی شدهاند.
هواوی میگوید میتواند ظرف یک سال زیرساخت را بسازد، جایی که طرح گزارششده، مراکز داده هوش مصنوعی را برای ارتش مصر، نظارت و سایر برنامههای دولتی تأمین میکند - که به طور بالقوه مصر را به یک پلتفرم منطقهای مهم برای تجارت هوش مصنوعی هواوی تبدیل میکند.
بلومبرگ گزارش داد که وزارت امور خارجه ایالات متحده پس از اطلاع از پیشنهاد هواوی، با انویدیا، AMD و مایکروسافت تماس گرفت و به دنبال پیشنهادهای متقابل بود و هشدار داد که استفاده غیرمجاز از برخی شتابدهندههای هوش مصنوعی میتواند منجر به تحریمهای قانونی شود.
نگرانیهای نظارتی
این پیشنهاد گزارششده همچنین شامل iFlytek، یک شرکت هوش مصنوعی و نظارتی چینی است که فناوری تشخیص چهره و خودرو را ارائه میدهد. چنین سیستمی در ترکیب با یک پایگاه داده ملی جمعیت و محاسبات هوش مصنوعی با ظرفیت بالا، میتواند مقامات را قادر به شناسایی و ردیابی افراد در مقیاس بزرگ کند.
این امر نگرانیهای جدی در مورد حقوق بشر در مصر ایجاد میکند، جایی که مقامات متهم به نظارت دقیق بر روزنامهنگاران، فعالان، چهرههای مخالف و منتقدان آنلاین شدهاند. دیدهبان حقوق بشر، در میان سایر گروههای حقوق بشری، خاطرنشان کرده است که چگونه اعتراضات مسالمتآمیز همچنان ممنوع است و مقامات همچنان به هدف قرار دادن ابراز مخالفت ادامه میدهند.
گروههای حقوق دیجیتال مصر نیز اخیراً با الزامات کاربران مخابرات برای ارائه تصاویر چهره، اثر انگشت و سایر دادههای بیومتریک مخالفت کردهاند و هشدار دادهاند که ترکیب چنین سوابقی با پایگاههای داده دولتی میتواند امکان پروفایلسازی گسترده و نظارت را فراهم کند.
iFlytek احتمالاً توجه ویژهای را به خود جلب خواهد کرد، زیرا وزارت بازرگانی ایالات متحده در سال ۲۰۱۹ آن را در فهرست سیاه صادرات قرار داد، به دلیل ادعاهایی مبنی بر اینکه فناوری آن به سرکوب چین و نظارت پیشرفته بر اویغورها و سایر اقلیتهای عمدتاً مسلمان در سین کیانگ کمک کرده است. این شرکت هرگونه تخلف را رد کرده است.