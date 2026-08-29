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ترامپ از پایتخت کانادا اخراج شد!

پیشنهاد دیگر، نامگذاری خیابان به نام رُزی اودانل، کمدین و از مخالفان قدیمی ترامپ است؛ اودانل پس از انتخاب مجدد ترامپ به ریاست‌جمهوری آمریکا به ایرلند نقل‌مکان کرد.
کد خبر: ۱۳۹۱۹۶۲
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پایتخت کانادا

شورای شهر پایتخت کانادا در حال بررسی تغییر نام خیابانی است که به نام ترامپ نامگذاری شده و از جمله گزینه‌های پیشنهادی، «خیابان اوباما» و «خیابان تاکو (ترامپ همیشه جا می‌زند)» است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ شورای شهر اُتاوا روز چهارشنبه در یک رأی‌گیری به اتفاق آرا نخستین گام را برای تغییر نام «خیابان ترامپ» برداشت؛ خیابانی در محله «سنترال پارک» اتاوا که حدود ۲۵ سال پیش در چارچوب نام‌گذاری‌های مرتبط با نیویورک، به نام ترامپ نام‌گذاری شد.

این اقدام در بحبوحه تشدید جنگ تجاری واشنگتن و اتاوا و حملات لفظی مکرر ترامپ علیه کانادا انجام شده و برخی اعضای شورای شهر پایتخت کانادا می‌گویند نام این خیابان برای آنها «مایه شرمساری» است و نمی‌خواهند هیچ مکانی در آن به نام ترامپ باشد.

رأی‌گیری شورای شهر اتاوا یک روز پیش از آن انجام شد که ترامپ با امضای یک فرمان اجرایی، دولت آمریکا را موظف کرد از دریاچه انتاریو با نام «دریاچه آمریکا» یاد کند؛ اقدامی که یادآور تغییر نام خلیج مکزیک به «خلیج آمریکا» از سوی ترامپ است.

تیم تیرنی، عضو شورای شهر اتاوا، به سی‌ان‌ان گفت پیشنهادهایی برای نام جدید این خیابان مطرح شده که شامل خیابان اوباما، خیابان انتاریو، خیابان کانادا، خیابان خلیج مکزیک، خیابان پلوسی (از منتقدان سرسخت ترامپ و رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا) و حتی خیابان تاکو است--در اشاره‌ای طنزآمیز به عبارت Trump Always Chickens Out «ترامپ همیشه جا می‌زند».

پیشنهاد دیگر، نامگذاری خیابان به نام رُزی اودانل، کمدین و از مخالفان قدیمی ترامپ است؛ اودانل پس از انتخاب مجدد ترامپ به ریاست‌جمهوری آمریکا به ایرلند نقل‌مکان کرد.
 

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برچسب ها
اتاوا کانادا ترامپ پایتخت خیابان ترامپ خبر فوری
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۷
0
1
پاسخ
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