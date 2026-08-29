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قتل با اسلحه وینچستر بر سر معامله یک خودرو

مقتول تصمیم داشت یک خودرو را معامله کند، اما مردی که او را به عنوان قاتل شناسایی و معرفی کردند، هم قصد خرید همان خودرو را داشت و به دلیل اینکه حاضر نبوده از معامله کنار برود، برای منصرف کردن مقتول از این معامله تصمیم گرفته بود با او قرار بگذارد و درباره موضوع صحبت کند.
کد خبر: ۱۳۹۱۹۵۹
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بازداشت

درگیری سر معامله یک خودرو در شهرری، نزاعی خونین را خونین رقم زد که در آن مرد جوانی با شلیک وینچستر به قتل رسید و سه نفر از دوستانش هم در جریان این درگیری با ضربات قمه زخمی شدند. عاملان این جنایت پس از فرار، سرانجام عصر چهارشنبه چهارم شهریور در مخفیگاهشان در شهرری دستگیر شدند.

به گزارش تابناک به نقل از سایت جنایی، روز‌های پایانی مرداد امسال گزارش وقوع درگیری خونین در یکی از محله‌های شهرری به ماموران مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام شد و تیمی از ماموران نزدیک‌ترین کلانتری برای بررسی ماجرا راهی محل شدند.

ماموران پس از حضور در محل با صحنه‌ای غرق خون روبه‌رو شدند. سه جوان در جریان درگیری با ضربات قمه زخمی شده بودند. یکی از آنها بینی‌اش آسیب دیده بود، دیگری انگشتش بریده شده و نفر سوم هم در جریان حمله با قمه گوشش بریده شده بود. اما این همه چیزی نبود که ماموران در نگاه اول دیدند، در چند قدمی سه جوان مجروح، پیکر خون‌آلود مرد جوانی روی آسفالت افتاده بود که بررسی بعد نشان داد بر اثر شلیک سلاح وینچستر به قتل رسیده است.

بررسی‌های بعدی ماموران با پرس‌و جو از جوانان مجروح نشان داد هر سه نفر آنها که زخمی شده‌اند از دوستان مقتول هستند. در ادامه آنها برای درمان به بیمارستان منتقل شدند و با وجود جراحات ناشی از درگیری، زنده ماندند.

پس از انجام اقدامات درمانی مقدماتی و انجام تحقیقات از سه جوان زخمی، جزئیات بیشتری از این درگیری مرگبار برای ماموران روشن شد.

تحقیقات حکایت از آنها داشت که مقتول تصمیم داشت یک خودرو را معامله کند، اما مردی که او را به عنوان قاتل شناسایی و معرفی کردند، هم قصد خرید همان خودرو را داشت و به دلیل اینکه حاضر نبوده از معامله کنار برود، برای منصرف کردن مقتول از این معامله تصمیم گرفته بود با او قرار بگذارد و درباره موضوع صحبت کند.

مقتول هم همراه دوستانش سر قرار رفته بود، اما ماجرا به جای صحبت و گفت‌و‌گو به درگیری کشیده شد. به گفته سه دوست مجروح، قاتل در آن دیدار یک قبضه سلاح وینچستر همراه خود آورده و دوستش هم با قمه به محل آمده بود.

با حل نشدن موضوع و منصرف نشدن مقتول از خرید خودرو، ماجرا بالا گرفت و در جریان درگیری، قاتل با سلاح وینچستر به سمت مقتول شلیک کرد و او را به قتل رساند. همدستش هم با قمه با مقتول و دوستانش درگیر شد و در این حمله هر سه نفر دوست مقتول زخمی شدند.

به گفته شاهدان پس از این جنایت، قاتل و همدستش از محل متواری شده بودند.

پس از آن دو مهاجم فراری این حمله خونین تلاش کردند خود را از چشم ماموران مخفی کنند. اما با ادامه تحقیقات پلیسی و انجام اقدامات اطلاعاتی، مخفیگاه دو متهم در شهرری شناسایی شد. سرانجام عصر چهارشنبه چهارم شهریور، ماموران موفق شدند قاتل و همدستش را در مخفیگاهشان بازداشت کنند.

دو متهم پس از دستگیری به ارتکاب جنایت اعتراف کردند. همچنین در بازرسی از مخفیگاه قاتل، سلاح وینچستری که در جریان درگیری منجر به قتل مورد استفاده قرار داده بود، کشف شد.

در حال حاضر متهمان پس از بازداشت، با دستور قضایی در اختیار ماموران پلیس آگاهی قرار دارند و تحقیقات درباره این جنایت و ابعاد دیگر درگیری همچنان ادامه دارد.

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برچسب ها
قتل معامله خودرو قمه وینچستر
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