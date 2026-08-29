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کانال منتشرکننده فیلم قتل رجب‌زاده مسدود شد

کانال تلگرامی منتشرکننده فیلم قتل حمیدرضا رجب‌زاده هم‌زمان با بازداشت تمامی عوامل دخیل در این پرونده از دسترس خارج شد.
کد خبر: ۱۳۹۱۹۵۵
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1091 بازدید
کانال منتشرکننده فیلم قتل رجب‌زاده مسدود شد

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ کانال تلگرامی که اولین بار فیلم قتل حمیدرضا رجب‌زاده را منتشر کرده بود، بسته شده است. این کانال با انتشار فیلم این جنایت، علاوه بر خدشه‌دار کردن امنیت روانی جامعه، در صدد بهره‌برداری از یک حادثه تلخ برای ترویج خشونت و ایجاد هراس عمومی بود.

درباره چگونگی و علت بسته شدن این کانال که منشأ هدایت آن خارج از کشور بود، اطلاعات دقیقی منتشر نشده است. با این حال، هم‌زمانی از دسترس خارج شدن کانال با بازداشت تمامی عوامل دخیل در پرونده قابل توجه است؛ موضوعی که این احتمال را مطرح می‌کند که مسدود شدن کانال نیز در چارچوب پیگیری‌های امنیتی و قضایی این پرونده انجام شده باشد.

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برچسب ها
کانال تلگرامی قتل حمید رجب زاده ترویج خشونت
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