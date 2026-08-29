مرد جوان پس از اینکه زن و دو فرزندش را به طرز جیعی کشت با سقوط از پارکینگ طبقاتی به زندگی خود پایان داد.

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه خراسان؛ ماجرای این پرونده جنایی هولناک ازعصر پنج شنبه گذشته زمانی آغازشدکه راننده۲۶ ساله‌ای سواربر پژو پارس وارد پارکینگ طبقاتی دراطراف میدان ۱۷شهریورشد و خودرو را درطبقه دوم پارک کرد. او سپس درحالی که با فردی درآن سوی خط به صورت تلفنی گفت‌و‌گو می‌کرد، ناگهان به طرف پنجره طبقه سوم دوید و خود را به روی سنگلاخ‌های زمین خالی پشت پارکینگ انداخت و لحظاتی بعد جان داد.

درپی وقوع این حادثه دلخراش و تماس شهروندان با پلیس۱۱۰، بلافاصله نیرو‌های گشت انتظامی با دستورمستقیم سرهنگ حسین مومنی (رئیس کلانتری شهید نواب صفوی) عازم محل حادثه شدند ومراتب را به قاضی ویژه قتل عمد نیز اطلاع دادند.

طولی نکشیدکه با دستور‌های قاضی دکترصادق صفری، تحقیقات پلیسی آغاز ومشخص شد، مرد جوان «محمدباقر-د» نام داشت و با انگیزه نامعلومی خودکشی کرده است؛ بنابراین با انتقال جسد این مرد۲۶ساله به پزشکی قانونی، تحقیقات نیز زیرنظرمقام قضایی ادامه یافت، اما ظهر روزبعد (جمعه گذشته) خبرتکان دهنده‌ای دربی سیم‌های پلیس پیچید ومعمای جنایی دیگری، قاضی ویژه قتل عمد را به شهرک طرق کشاند.

ماجرا از آن جا شروع شدکه نیرو‌های کلانتری طرق ازمرگ دلخراش اعضای یک خانواده درپلاک۱۱خیابان شهیدعرب۱۵ مطلع شدند و با دستورسرهنگ علی عبدی (سرکلانتر جنوب) به طرف محل حادثه حرکت کردند. وقتی مشخص شد دوکودک و یک زن جوان دراتاق خواب سربریده شده‌اند ماجرا اهمیت ویژه‌ای پیدا کرد وگروه کارآگاهان زبده پلیس آگاهی به سرپرستی کارآگاه آرمین منفرد (افسر پرونده) نیزبا دستورمقام قضایی عازم شهرک طرق شدند. با کشف مدارک هویتی پدرخانواده مشخص شدکه «یاسین و رادوین-د» (۲پسربچه یک و ۲.۵ساله) فرزندان و «زهرا-ر» (زن۲۳ساله) همسر مردی است که روزگذشته درپارکینگ طبقاتی خودکشی کرد.

بررسی‌های مقدماتی نشان داد:مرد۲۶ساله که «محمدباقر-د» نام داشت بعدازقتل عام اعضای خانواده اش با ساطور وکارد بزرگ آشپزخانه به سوی میدان۲۷شهریوررفته و بر اثرتالمات روانی خودکشی کرده است.

به همین دلیل تحقیقات قضایی وارد مرحله جدیدی شد. ساطور وکارد خون آلود با دستورقاضی شعبه ۲۵۵داسرای عمومی وانقلاب توسط عوامل بررسی صحنه جرم به همراه آثاردیگردرصحنه جنایت جمع آوری و به پلیس آگاهی انتقال یافت. درهمین حال یکی ازنزدیکان «زهرا» مقتول» ازبروزاختلافات خانوادگی بین او وهمسرش پرده برداشت، اما هنوزعلت و انگیزه این جنایت تکان دهنده مشخص نشده است. تحقیقات ویژه با دستور‌های محرمانه قاضی دکترصادق صفری درحالی ادامه دارد که اسباب بازی‌های دوپسر بچه کف پذیرایی منزل صحنه دردناکی را رقم زده بود.