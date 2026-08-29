ممنوعیت سگگردانی در بوستانهای این شهر
به گزارش تابناک به نقل از فارس افزایش نگهداری از سگهای خانگی در شهرهای بزرگ ایران، بهویژه مشهد، به یک پدیده اجتماعی تبدیل شده است و این روزها در مشهد شاهد حضور سگها در خیابانها، پارکها، و حتی مراکز خرید و رستورانها هستیم. این موضوع چالشهای متعددی را به همراه داشته است، از جمله عدم رعایت حقوق دیگر شهروندان، ایجاد مزاحمتهای عمومی، و حتی تهدید سلامت جسمی و روانی افراد، بهویژه کودکان و در برخی از موارد، صاحبان سگها، حیوانات خود را بدون قلاده یا ماسک در خودروها حمل میکنند و سر سگها را از پنجره ماشین بیرون میآورند.
یکی از معضلات جدی، حضور سگها در پارکها و زمینهای بازی کودکان است.
حتی در بعضی پارکها استفاده از وسایل بازی کودکان توسط سگها مشاهده شده است. وسایل بازی کودکان باید در محیطی کاملاً بهداشتی و ایمن قرار داشته باشند، در حالی که تماس سگها با این وسایل یا مدفوع و ادرار آنها در این محیطها، خطر انتقال بیماریهای انگلی و میکروبی را افزایش میدهد.
فیضالهی از ممنوعیت سگ گردانی در بوستانهای مشهد خبر داد و اظهارکرد: دستورالعمل ممنوعیت سگگردانی در بوستانها و فضاهای سبز مشهد ابلاغ و نصب تابلوهای اطلاعرسانی در مناطق ۱۳گانه آغاز میشود.
وی وی با اشاره به نارضایتی فزاینده شهروندان از سگگردانی در بوستانها، بر لزوم ایجاد پلیس تخصصی شهری برای ساماندهی این پدیده و حفظ حقوق عمومی تاکید کرد و افزود: این طرح با هدف حفظ سلامت، بهداشت و امنیت شهروندان، بهویژه کودکان، اجرا شده است.
مشاهدات حاکی از آن است که سگ گردانی در پارکها با وجود ممنوعیت رسمی همچنان ادامه دارد و بخشی از آرامش فضاهای عمومی شهروندان و کودکان را با چالش جدی مواجه کرده است.