به گزارش تابناک به نقل از فارس افزایش نگهداری از سگ‌های خانگی در شهر‌های بزرگ ایران، به‌ویژه مشهد، به یک پدیده اجتماعی تبدیل شده است و این روز‌ها در مشهد شاهد حضور سگ‌ها در خیابان‌ها، پارک‌ها، و حتی مراکز خرید و رستوران‌ها هستیم. این موضوع چالش‌های متعددی را به همراه داشته است، از جمله عدم رعایت حقوق دیگر شهروندان، ایجاد مزاحمت‌های عمومی، و حتی تهدید سلامت جسمی و روانی افراد، به‌ویژه کودکان و در برخی از موارد، صاحبان سگ‌ها، حیوانات خود را بدون قلاده یا ماسک در خودرو‌ها حمل می‌کنند و سر سگ‌ها را از پنجره ماشین بیرون می‌آورند.

یکی از معضلات جدی، حضور سگ‌ها در پارک‌ها و زمین‌های بازی کودکان است.

حتی در بعضی پارک‌ها استفاده از وسایل بازی کودکان توسط سگ‌ها مشاهده شده است. وسایل بازی کودکان باید در محیطی کاملاً بهداشتی و ایمن قرار داشته باشند، در حالی که تماس سگ‌ها با این وسایل یا مدفوع و ادرار آنها در این محیط‌ها، خطر انتقال بیماری‌های انگلی و میکروبی را افزایش می‌دهد.

فیض‌الهی از ممنوعیت سگ گردانی در بوستان‌های مشهد خبر داد و اظهارکرد: دستورالعمل ممنوعیت سگ‌گردانی در بوستان‌ها و فضا‌های سبز مشهد ابلاغ و نصب تابلو‌های اطلاع‌رسانی در مناطق ۱۳گانه آغاز می‌شود.

وی وی با اشاره به نارضایتی فزاینده شهروندان از سگ‌گردانی در بوستان‌ها، بر لزوم ایجاد پلیس تخصصی شهری برای ساماندهی این پدیده و حفظ حقوق عمومی تاکید کرد و افزود: این طرح با هدف حفظ سلامت، بهداشت و امنیت شهروندان، به‌ویژه کودکان، اجرا شده است.

مشاهدات حاکی از آن است که سگ گردانی در پارک‌ها با وجود ممنوعیت رسمی همچنان ادامه دارد و بخشی از آرامش فضا‌های عمومی شهروندان و کودکان را با چالش جدی مواجه کرده است.