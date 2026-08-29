ازکی
صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
ازکی
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

ممنوعیت سگ‌گردانی در بوستان‌های این شهر

مدیرکل بهبود محیط زیست شهری شهرداری مشهد از ممنوعیت سگ گردانی در بوستان‌های مشهد خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۱۹۴۹
| |
969 بازدید
|
۲
سگ گردانی

به گزارش تابناک به نقل از فارس افزایش نگهداری از سگ‌های خانگی در شهر‌های بزرگ ایران، به‌ویژه مشهد، به یک پدیده اجتماعی تبدیل شده است و این روز‌ها در مشهد شاهد حضور سگ‌ها در خیابان‌ها، پارک‌ها، و حتی مراکز خرید و رستوران‌ها هستیم. این موضوع چالش‌های متعددی را به همراه داشته است، از جمله عدم رعایت حقوق دیگر شهروندان، ایجاد مزاحمت‌های عمومی، و حتی تهدید سلامت جسمی و روانی افراد، به‌ویژه کودکان و در برخی از موارد، صاحبان سگ‌ها، حیوانات خود را بدون قلاده یا ماسک در خودرو‌ها حمل می‌کنند و سر سگ‌ها را از پنجره ماشین بیرون می‌آورند.

یکی از معضلات جدی، حضور سگ‌ها در پارک‌ها و زمین‌های بازی کودکان است.

حتی در بعضی پارک‌ها استفاده از وسایل بازی کودکان توسط سگ‌ها مشاهده شده است. وسایل بازی کودکان باید در محیطی کاملاً بهداشتی و ایمن قرار داشته باشند، در حالی که تماس سگ‌ها با این وسایل یا مدفوع و ادرار آنها در این محیط‌ها، خطر انتقال بیماری‌های انگلی و میکروبی را افزایش می‌دهد.

فیض‌الهی از ممنوعیت سگ گردانی در بوستان‌های مشهد خبر داد و اظهارکرد: دستورالعمل ممنوعیت سگ‌گردانی در بوستان‌ها و فضا‌های سبز مشهد ابلاغ و نصب تابلو‌های اطلاع‌رسانی در مناطق ۱۳گانه آغاز می‌شود.

وی وی با اشاره به نارضایتی فزاینده شهروندان از سگ‌گردانی در بوستان‌ها، بر لزوم ایجاد پلیس تخصصی شهری برای ساماندهی این پدیده و حفظ حقوق عمومی تاکید کرد و افزود: این طرح با هدف حفظ سلامت، بهداشت و امنیت شهروندان، به‌ویژه کودکان، اجرا شده است.

مشاهدات حاکی از آن است که سگ گردانی در پارک‌ها با وجود ممنوعیت رسمی همچنان ادامه دارد و بخشی از آرامش فضا‌های عمومی شهروندان و کودکان را با چالش جدی مواجه کرده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
سگ گردانی سگ خانگی مشهد فضای سبز
وقتی جنگ علیه ایران به گلوی اقتصاد آمریکا می‌رسد/ جنگ بعدی ایران و آمریکا کِی فرا می رسد؟
گیشه داغ شد، اما سینما هنوز بی‌نفس است/ سینمای ایران در انتظار معجزه
بازخوانی تاریخ/ داستان مردی که خرمشهر را از ایران گرفت
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عکس: حمام قلی‌بیگ در بافت تاریخی مشهد
آتش سوزی مجتمع مسکونی ۴۹ واحدی در مشهد
صدای انفجار در مشهد؛ علت مشخص شد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۷
1
8
پاسخ
تهران هم زده ممنوع ولی جرات نمیکنی بری پارک
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۷
در کشور ما قوانین زیادی وضع می‌شود ولی از اجرای قوانین خبری نیست!!! واقعا که
وب گردی
پرشین هتل
گزینه‌های ریاست صداوسیما به چهار نفر رسیدند/ جبلی سازمان را به چه کسی تحویل می دهد؟  (۱۲۴ نظر)
مردم پای کارند، آقای مدیر پروازی درگیر حقوق ۴۷۰ میلیونی/ نماینده اهواز: حامیان این مدیران پاسخگو باشند  (۹۶ نظر)
تقدیر از تیم اقتصادی در روز‌های گرانی / آقای پزشکیان از کدام کارنامه اقتصادی رضایت دارید؟  (۷۱ نظر)
وقتی پروفسور سمیعی زیرمیزی می‌گیرد!  (۷۰ نظر)
ماجرای عجیب تعطیلی برخی پمپ‌بنزین‌ها در تهران!  (۶۹ نظر)
هشدار جدی درباره تبعات نرخ‌های جدید بنزین/ از تشدید بازار سیاه تا تشکیل شبکه‌های جدید قاچاق!  (۶۵ نظر)
آقای وزیر، آغوش کشور برای کدام باز است؛ نخبگان جوان یا مهاجران افغان؟  (۶۳ نظر)
حذف کنکور در راه است؟ / فیاضی: وقتی آموزش مجازی است کنکور نمی‌تواند واقعی باشد  (۵۵ نظر)
آمریکایی‌ها بیشتر از ما به پایان این شرایط نیاز دارند/ وزیر خزانه‌داری رجزخوانی می‌کند؛ دیگر چه کاری مانده که انجام نداده‌اید؟  (۵۴ نظر)
از پرچم‌گردانی تا تهدید به پناهندگی؛ چرا حاشیه از خواهران منصوریان جدا نمی‌شود؟  (۵۰ نظر)
بنزین ارزان سهم چه کسانی است!/ مردم نگران چه چیزی باشند؟  (۴۸ نظر)
افزایش ۲۳۰ هزار تومانی کالابرگ یک‌میلیونی؛ سهم همه مردم یا فقط دهک‌های پایین؟  (۴۶ نظر)
دلار در نوسان/ هشدار درباره ورود هیجانی به بازار ارز  (۴۵ نظر)
چرا چهار وزیر کلیدی هنوز پاسخگوی سفره مردم نیستند؟/ آزمون سخت پزشکیان برای تغییر یا تحمل 4 وزیر  (۴۲ نظر)
بیرانوند قصد سرباز شدن ندارد؛ انتقال به فجرسپاسی در صورت اجبار  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005q6n
tabnak.ir/005q6n