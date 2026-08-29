قیمت طلا ۱۸ عیار امروز ۷ شهریور ۱۴۰۵
هر گرم طلا ۱۸ عیار با افزایش، به ۲۱ میلیون و ۸۲۷ هزار تومان رسید.
کد خبر: ۱۳۹۱۹۴۴| |
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قیمت طلا افزایش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با افزایش، به ۲۱ میلیون و ۸۲۷ هزار تومان رسید.
به گزارش تابناک؛ بازار امروز بر طبق نرخ اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، شاهد رشد قیمت طلا نسبت به روز گذشته است.
آخرین نرخ اونس طلا
قیمت طلا امروز با کاهش 93 دلاری نسبت به روز گذشته، 4455 (چهار هزار و چهارصد و پنجاه و پنج) دلار نرخگذاری شد.
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز
قیمت طلا افزایش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با افزایش، به ۲۱ میلیون و ۸۲۷ هزار تومان رسید.
آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار
هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش، به 94 میلیون و 550 هزار تومان رسید.
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