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قیمت طلا ۱۸ عیار امروز ۷ شهریور ۱۴۰۵

هر گرم طلا ۱۸ عیار با افزایش، به ۲۱ میلیون و ۸۲۷ هزار تومان رسید.  
کد خبر: ۱۳۹۱۹۴۴
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940 بازدید
قیمت طلا

 قیمت طلا افزایش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با افزایش، به ۲۱ میلیون و ۸۲۷ هزار تومان رسید. 

به گزارش تابناک؛ بازار امروز بر طبق نرخ اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، شاهد رشد  قیمت‌‌‌‌ طلا نسبت به روز گذشته است.

آخرین نرخ اونس طلا

قیمت طلا امروز با کاهش 93 دلاری نسبت به روز گذشته، 4455 (چهار هزار و چهارصد و پنجاه و پنج) دلار نرخ‌گذاری شد.

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا افزایش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با افزایش، به ۲۱ میلیون و ۸۲۷ هزار تومان رسید.

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش، به 94 میلیون و 550 هزار تومان رسید‌.

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