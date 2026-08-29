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قیمت سکه، نیم‌سکه و ربع‌سکه امروز ۷شهریور

قیمت سکه امامی امروز با افزایش، در نرخ ۲۱۷ میلیون تومان در معامله بود.
کد خبر: ۱۳۹۱۹۴۳
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1402 بازدید
قیمت سکه

 قیمت سکه امامی امروز با افزایش، در نرخ ۲۱۷ میلیون تومان در معامله بود. 

 به گزارش تابناک؛ بازار امروز بر طبق نرخ اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، شاهد‌ افزایش  قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته است.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی امروز با افزایش، در نرخ ۲۱۷ میلیون تومان در معامله بود.

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه امروز با افزایش، 111 میلیون تومان نرخ‌گذاری شد.

آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه امروز با افزایش، 60 میلیون تومان نرخ‌گذاری شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

سکه گرمی نیز با افزایش نسبت به روز گذشته، 31 میلیون تومان فروخته شد.

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