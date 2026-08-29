دیدار پزشکیان با پوتین قطعی شد
کاخ کرملین زمان دیدار روسای جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه را اعلام کرد.
کد خبر: ۱۳۹۱۹۴۲| |
1047 بازدید
دستیار رئیس جمهوری روسیه عنوان کرد که پوتین و پزشکیان در تاریخ ۱۰ شهریور دیدار می کنند.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ کاخ کرملین زمان دیدار روسای جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه را اعلام کرد.
دستیار رئیسجمهور روسیه روز جمعه اعلام کرد که «ولادیمیر پوتین» رئیسجمهور روسیه قرار است در تاریخ ۱ سپتامبر (۱۰ شهریورماه) با «مسعود پزشکیان» رئیسجمهور ایران دیدار داشته باشد.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲