ازکی
صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
ازکی
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

دیدار پزشکیان با پوتین قطعی شد

کاخ کرملین زمان دیدار روسای جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه را اعلام کرد.
کد خبر: ۱۳۹۱۹۴۲
| |
1047 بازدید
|
۲
پوتین و پزشکیان

دستیار رئیس جمهوری روسیه عنوان کرد که پوتین و پزشکیان در تاریخ ۱۰ شهریور دیدار می کنند. 

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ کاخ کرملین زمان دیدار روسای جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه را اعلام کرد.

دستیار رئیس‌جمهور روسیه روز جمعه اعلام کرد که «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه قرار است در تاریخ ۱ سپتامبر (۱۰ شهریورماه) با «مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهور ایران دیدار داشته باشد.

  

اشتراک گذاری
برچسب ها
پوتین پزشکیان دیدار خبر فوری کاخ کرملین
وقتی جنگ علیه ایران به گلوی اقتصاد آمریکا می‌رسد/ جنگ بعدی ایران و آمریکا کِی فرا می رسد؟
گیشه داغ شد، اما سینما هنوز بی‌نفس است/ سینمای ایران در انتظار معجزه
بازخوانی تاریخ/ داستان مردی که خرمشهر را از ایران گرفت
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دیدار هیئت آمریکایی با پوتین در کاخ کرملین
دیدار پوتین و اسد در کاخ کرملین+عکس
پوتین از زلنسکی برای مذاکره دعوت کرد!
عکس: دیدار پوتین با علی‌اف در کاخ کرملین
پوتین به چین سفر می‌کند
پوتین با پزشکیان دیدار می‌کند
معاهده مشترک جامع راهبردی ایران و روسیه امضاء شد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
United States of America
|
۱۲:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۷
2
1
پاسخ
خودش تو باتلاق اوکراینه میخواد برای ما کاری بکنه !!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۷
سوخو 35 واس 500 یادت نره
وب گردی
پرشین هتل
گزینه‌های ریاست صداوسیما به چهار نفر رسیدند/ جبلی سازمان را به چه کسی تحویل می دهد؟  (۱۲۴ نظر)
مردم پای کارند، آقای مدیر پروازی درگیر حقوق ۴۷۰ میلیونی/ نماینده اهواز: حامیان این مدیران پاسخگو باشند  (۹۶ نظر)
تقدیر از تیم اقتصادی در روز‌های گرانی / آقای پزشکیان از کدام کارنامه اقتصادی رضایت دارید؟  (۷۱ نظر)
وقتی پروفسور سمیعی زیرمیزی می‌گیرد!  (۷۰ نظر)
ماجرای عجیب تعطیلی برخی پمپ‌بنزین‌ها در تهران!  (۶۹ نظر)
هشدار جدی درباره تبعات نرخ‌های جدید بنزین/ از تشدید بازار سیاه تا تشکیل شبکه‌های جدید قاچاق!  (۶۵ نظر)
آقای وزیر، آغوش کشور برای کدام باز است؛ نخبگان جوان یا مهاجران افغان؟  (۶۳ نظر)
حذف کنکور در راه است؟ / فیاضی: وقتی آموزش مجازی است کنکور نمی‌تواند واقعی باشد  (۵۵ نظر)
آمریکایی‌ها بیشتر از ما به پایان این شرایط نیاز دارند/ وزیر خزانه‌داری رجزخوانی می‌کند؛ دیگر چه کاری مانده که انجام نداده‌اید؟  (۵۴ نظر)
از پرچم‌گردانی تا تهدید به پناهندگی؛ چرا حاشیه از خواهران منصوریان جدا نمی‌شود؟  (۵۰ نظر)
بنزین ارزان سهم چه کسانی است!/ مردم نگران چه چیزی باشند؟  (۴۸ نظر)
افزایش ۲۳۰ هزار تومانی کالابرگ یک‌میلیونی؛ سهم همه مردم یا فقط دهک‌های پایین؟  (۴۶ نظر)
دلار در نوسان/ هشدار درباره ورود هیجانی به بازار ارز  (۴۵ نظر)
چرا چهار وزیر کلیدی هنوز پاسخگوی سفره مردم نیستند؟/ آزمون سخت پزشکیان برای تغییر یا تحمل 4 وزیر  (۴۲ نظر)
بیرانوند قصد سرباز شدن ندارد؛ انتقال به فجرسپاسی در صورت اجبار  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005q6g
tabnak.ir/005q6g