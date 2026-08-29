دیدار پزشکیان با پوتین قطعی شد

کاخ کرملین زمان دیدار روسای جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه را اعلام کرد.

دستیار رئیس جمهوری روسیه عنوان کرد که پوتین و پزشکیان در تاریخ ۱۰ شهریور دیدار می کنند.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ کاخ کرملین زمان دیدار روسای جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه را اعلام کرد.

دستیار رئیس‌جمهور روسیه روز جمعه اعلام کرد که «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه قرار است در تاریخ ۱ سپتامبر (۱۰ شهریورماه) با «مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهور ایران دیدار داشته باشد.