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واژگونی مرگبار پژو پارس در جاده علویجه

سرهنگ عبدالرضا میرزایی، رئیس پلیس راه استان اصفهان گفت: حوالی ساعت ۶ صبح امروز، در پی اعلام وقوع یک فقره حادثه رانندگی در این محور، عوامل پلیس راه برای بررسی موضوع در محل حاضر شدند. در این حادثه ۲ نفر از سرنشینان خودرو جان خود را از دست دادند.
کد خبر: ۱۳۹۱۹۳۸
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چپ کردن خودرو

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ سرهنگ عبدالرضا میرزایی، رئیس پلیس راه استان اصفهان، از وقوع حادثه مرگبار رانندگی در محور علویجه خبر داد و گفت: حوالی ساعت ۶ صبح امروز، در پی اعلام وقوع یک فقره حادثه رانندگی در این محور، عوامل پلیس راه برای بررسی موضوع در محل حاضر شدند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد یک دستگاه خودروی پژو پارس به دلایل نامعلومی از مسیر خود منحرف و واژگون شده و پس از واژگونی نیز دچار حریق شده است.

رئیس پلیس راه استان اصفهان ادامه داد: در این حادثه ۲ نفر از سرنشینان خودرو جان خود را از دست دادند.

سرهنگ میرزایی با اشاره به ادامه بررسی‌های کارشناسی درباره علت وقوع حادثه گفت: علت دقیق این سانحه در دست بررسی است و پس از تکمیل تحقیقات فنی و کارشناسی، علت نهایی اعلام خواهد شد.

وی از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه، توجه کامل به مسیر و پرهیز از شتاب و عجله، از بروز حوادث رانندگی جلوگیری کنند.

رئیس پلیس راه استان اصفهان همچنین تأکید کرد: رانندگان در صورت احساس خستگی یا خواب‌آلودگی حتماً در محلی امن توقف کرده و پس از استراحت کافی به مسیر خود ادامه دهند.

گفتنی است، علویجه از توابع شهرستان نجف‌آباد و در فاصله حدود ۶۰ کیلومتری شمال غرب اصفهان قرار دارد.

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حادثه رانندگی پژوپارس واژگون سرنشینان خودرو علویجه
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