واژگونی مرگبار پژو پارس در جاده علویجه
به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ سرهنگ عبدالرضا میرزایی، رئیس پلیس راه استان اصفهان، از وقوع حادثه مرگبار رانندگی در محور علویجه خبر داد و گفت: حوالی ساعت ۶ صبح امروز، در پی اعلام وقوع یک فقره حادثه رانندگی در این محور، عوامل پلیس راه برای بررسی موضوع در محل حاضر شدند.
وی افزود: بررسیهای اولیه نشان داد یک دستگاه خودروی پژو پارس به دلایل نامعلومی از مسیر خود منحرف و واژگون شده و پس از واژگونی نیز دچار حریق شده است.
رئیس پلیس راه استان اصفهان ادامه داد: در این حادثه ۲ نفر از سرنشینان خودرو جان خود را از دست دادند.
سرهنگ میرزایی با اشاره به ادامه بررسیهای کارشناسی درباره علت وقوع حادثه گفت: علت دقیق این سانحه در دست بررسی است و پس از تکمیل تحقیقات فنی و کارشناسی، علت نهایی اعلام خواهد شد.
وی از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه، توجه کامل به مسیر و پرهیز از شتاب و عجله، از بروز حوادث رانندگی جلوگیری کنند.
رئیس پلیس راه استان اصفهان همچنین تأکید کرد: رانندگان در صورت احساس خستگی یا خوابآلودگی حتماً در محلی امن توقف کرده و پس از استراحت کافی به مسیر خود ادامه دهند.
گفتنی است، علویجه از توابع شهرستان نجفآباد و در فاصله حدود ۶۰ کیلومتری شمال غرب اصفهان قرار دارد.