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تطابق کامل گفتگوی پزشکیان با پیام رهبرانقلاب

سیدمهدی طباطبایی: دال مرکزی گفتگوی تلویزیونی رئیس‌جمهور با روح پیام رهبر عالی‌قدر انقلاب انطباق کامل دارد.
کد خبر: ۱۳۹۱۹۳۳
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توییت طباطبایی



به گزارش تابناک؛ سیدمهدی طباطبایی؛ معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت؛
دال مرکزی گفتگوی تلویزیونی رئیس‌جمهور که پریروز انجام و دیشب منتشر شد با روح پیام رهبر عالی‌قدر انقلاب انطباق کامل دارد. دشمن در کمین و میدان دشمنی فراخ، اما ملت هوشیار و دولت پای کار است.

با تکیه بر توانایی‌های داخلی، تقویت تولید و اقتصاد مقاومتی خباثت بدخواهان نقش بر آب خواهد شد.

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سیدمهدی طباطبایی گفتگوی رئیس جمهور پیام رهبر انقلاب اقتصاد مقاومتی
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