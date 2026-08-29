تطابق کامل گفتگوی پزشکیان با پیام رهبرانقلاب
سیدمهدی طباطبایی: دال مرکزی گفتگوی تلویزیونی رئیسجمهور با روح پیام رهبر عالیقدر انقلاب انطباق کامل دارد.
کد خبر: ۱۳۹۱۹۳۳| |
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به گزارش تابناک؛ سیدمهدی طباطبایی؛ معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیس جمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت؛
دال مرکزی گفتگوی تلویزیونی رئیسجمهور که پریروز انجام و دیشب منتشر شد با روح پیام رهبر عالیقدر انقلاب انطباق کامل دارد. دشمن در کمین و میدان دشمنی فراخ، اما ملت هوشیار و دولت پای کار است.
با تکیه بر تواناییهای داخلی، تقویت تولید و اقتصاد مقاومتی خباثت بدخواهان نقش بر آب خواهد شد.
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