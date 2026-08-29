ازکی
صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
ازکی
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

فوری: خبری که هگست آن را تکذیب کرد

هگست با انتشار پیامی اعلام کرد ادعای مطرح‌شده درباره بررسی حضور او در انتخابات آینده ریاست‌جمهوری صحت ندارد.
کد خبر: ۱۳۹۱۹۳۲
| |
1182 بازدید
انتخابات آمریکا

رئیس پنتاگون گزارش‌ رسانه آمریکایی درباره احتمال نامزدی‌اش در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ را رد کرد و این گمانه‌زنی‌ را «صددرصد دروغ» خواند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ وزیر جنگ آمریکا پیت هگزث گزارش اخیر شبکه ان‌بی‌سی درباره قصدش برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ را رد کرد.

او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت «صددرصد دروغ است. ما این موضوع را به ان‌بی‌سی گفتیم، اما آنها همچنان با استناد به "منابع" ناشناس دروغ می‌گویند».

شبکه آمریکایی جمعه به نقل از منابع ناشناس گزارش داده بود که هگزث با نزدیک‌ترین حلقه اطراف خود درباره نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری گفت‌وگو کرده است.

پیش‌تر، گمانه‌زنی‌ها درباره حضور معاون ترامپ جی‌دی ونس و وزیر خارجه‌اش مارکو روبیو در انتخابات آتی ایالات متحده مطرح شده و خود ترامپ هم از این دو به عنوان ترکیب انتخاباتی نام برده است. 

طبق گزارش واشنگتن پست، با این حال، ترامپ در گفت‌وگوهای خصوصی با حامیان مالی حزب جمهوری‌خواه از تمایلش به ونس به‌عنوان نامزد جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی سخن گفته است.

فوری: خبری که هگست آن را تکذیب کرد

اشتراک گذاری
برچسب ها
هگست هگزت انتخابات آمریکا ریاست جمهوری تکذیب حزب جمهوری خواه خبر فوری
وقتی جنگ علیه ایران به گلوی اقتصاد آمریکا می‌رسد/ جنگ بعدی ایران و آمریکا کِی فرا می رسد؟
گیشه داغ شد، اما سینما هنوز بی‌نفس است/ سینمای ایران در انتظار معجزه
بازخوانی تاریخ/ داستان مردی که خرمشهر را از ایران گرفت
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بسته شدن پرونده‌های کیفری علیه ترامپ
جلسه اضطراری پنتاگون برای تأمین تسلیحات
بازی خطرناک ترامپ لرزه بر تن منتقدان انداخت!
واکنش ایران به ادعای آمریکا درباره دخالت ایران در انتخابات این کشور
وب گردی
پرشین هتل
گزینه‌های ریاست صداوسیما به چهار نفر رسیدند/ جبلی سازمان را به چه کسی تحویل می دهد؟  (۱۲۴ نظر)
مردم پای کارند، آقای مدیر پروازی درگیر حقوق ۴۷۰ میلیونی/ نماینده اهواز: حامیان این مدیران پاسخگو باشند  (۹۵ نظر)
تقدیر از تیم اقتصادی در روز‌های گرانی / آقای پزشکیان از کدام کارنامه اقتصادی رضایت دارید؟  (۷۱ نظر)
وقتی پروفسور سمیعی زیرمیزی می‌گیرد!  (۷۰ نظر)
ماجرای عجیب تعطیلی برخی پمپ‌بنزین‌ها در تهران!  (۶۹ نظر)
هشدار جدی درباره تبعات نرخ‌های جدید بنزین/ از تشدید بازار سیاه تا تشکیل شبکه‌های جدید قاچاق!  (۶۵ نظر)
آقای وزیر، آغوش کشور برای کدام باز است؛ نخبگان جوان یا مهاجران افغان؟  (۶۳ نظر)
حذف کنکور در راه است؟ / فیاضی: وقتی آموزش مجازی است کنکور نمی‌تواند واقعی باشد  (۵۵ نظر)
آمریکایی‌ها بیشتر از ما به پایان این شرایط نیاز دارند/ وزیر خزانه‌داری رجزخوانی می‌کند؛ دیگر چه کاری مانده که انجام نداده‌اید؟  (۵۴ نظر)
از پرچم‌گردانی تا تهدید به پناهندگی؛ چرا حاشیه از خواهران منصوریان جدا نمی‌شود؟  (۵۰ نظر)
بنزین ارزان سهم چه کسانی است!/ مردم نگران چه چیزی باشند؟  (۴۸ نظر)
افزایش ۲۳۰ هزار تومانی کالابرگ یک‌میلیونی؛ سهم همه مردم یا فقط دهک‌های پایین؟  (۴۶ نظر)
دلار در نوسان/ هشدار درباره ورود هیجانی به بازار ارز  (۴۵ نظر)
چرا چهار وزیر کلیدی هنوز پاسخگوی سفره مردم نیستند؟/ آزمون سخت پزشکیان برای تغییر یا تحمل 4 وزیر  (۴۲ نظر)
بیرانوند قصد سرباز شدن ندارد؛ انتقال به فجرسپاسی در صورت اجبار  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005q6W
tabnak.ir/005q6W