فوری: خبری که هگست آن را تکذیب کرد
رئیس پنتاگون گزارش رسانه آمریکایی درباره احتمال نامزدیاش در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۸ را رد کرد و این گمانهزنی را «صددرصد دروغ» خواند.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ وزیر جنگ آمریکا پیت هگزث گزارش اخیر شبکه انبیسی درباره قصدش برای نامزدی در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۸ را رد کرد.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت «صددرصد دروغ است. ما این موضوع را به انبیسی گفتیم، اما آنها همچنان با استناد به "منابع" ناشناس دروغ میگویند».
شبکه آمریکایی جمعه به نقل از منابع ناشناس گزارش داده بود که هگزث با نزدیکترین حلقه اطراف خود درباره نامزدی در انتخابات ریاستجمهوری گفتوگو کرده است.
پیشتر، گمانهزنیها درباره حضور معاون ترامپ جیدی ونس و وزیر خارجهاش مارکو روبیو در انتخابات آتی ایالات متحده مطرح شده و خود ترامپ هم از این دو به عنوان ترکیب انتخاباتی نام برده است.
طبق گزارش واشنگتن پست، با این حال، ترامپ در گفتوگوهای خصوصی با حامیان مالی حزب جمهوریخواه از تمایلش به ونس بهعنوان نامزد جمهوریخواهان در انتخابات ریاستجمهوری بعدی سخن گفته است.