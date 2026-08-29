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پشت‌پرده‌ طرح نفوذ از زبان معاون علمی پزشکیان!

معاون علمی پزشکیان: اگر طرح «مقابله با نفوذ» به تصویب برسد، عملاً تمامی روابط علمی بین‌المللی کشور را قطع می‌کند
کد خبر: ۱۳۹۱۹۲۷
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طرح نفوذ

 معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، نسبت به پیامدهای طرح «مقابله با نفوذ بیگانگان» هشدار داد و گفت: اگر این طرح به شکل فعلی به تصویب برسد، عملاً تمامی روابط علمی بین‌المللی کشور را قطع می‌کند. 

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ حسین افشین درباره طرح «مقابله با نفوذ بیگانگان» که جزئیات آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، گفت: اگر این طرح به شکل فعلی به تصویب برسد، عملاً تمامی روابط علمی بین‌المللی کشور را تحت تأثیر قرار داده و قطع می‌کند.

وی با هشدار نسبت به پیامدهای علمی این طرح در کشور افزود: اجرای چنین طرحی یک رکود علمی در کشور ایجاد می‌کند و به همین دلیل ما به شکل جدی با این طرح در وضعیت فعلی آن مخالف هستیم.

 

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حسین افشین طرح نفوذ صحن علنی مجلس رکود علمی خبر فوری
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