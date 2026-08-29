در این تصویر، لویت و خانواده‌اش برای ثبت آخرین عکس خانوادگی در محل کار او مقابل دوربین قرار گرفته‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از فرارو؛ کارولین لویت و خانواده‌اش برای ثبت آخرین عکس خانوادگی در محل کار او مقابل دوربین قرار گرفتند.

کارولین لویت در آخرین روز حضوردر کاخ سفید، تصاویری از همسر و دو فرزند خردسالش را در اقامتگاه رئیس جمهوری آمریکا منتشر کرد.

در این تصاویر، لویت و خانواده‌اش برای ثبت آخرین عکس خانوادگی در محل کار او مقابل دوربین قرار گرفته‌اند.

لویت پیش‌تر اعلام کرده بود پس از حدود یک‌ونیم سال فعالیت در این سمت، برای اختصاص زمان بیشتر به خانواده و دو فرزند خردسالش از سمت خود کناره‌گیری می‌کند.

وی گفته بود پس از تولد دخترش و بازگشت به محل کار، به این نتیجه رسیده که نمی‌تواند هم‌زمان آن‌گونه که می‌خواهد از عهده مسئولیت‌های خانوادگی و کاری برآید.

کارولین لویت در دوران حضورش در دولت دونالد ترامپ، یکی از چهره‌های اصلی رسانه‌ای کاخ سفید بود و مسئولیت انتقال مواضع رسمی دولت و برگزاری نشست‌های خبری با خبرنگاران را بر عهده داشت.