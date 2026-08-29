سرقفلی صدر به نام مس سونگون / قهرمان و کشاورز در حسرت برد

تابناک: لیگ برتر فوتسال هنوز تازه شروع شده اما نشانه‌ها جدی‌اند؛ مس سونگون از همین حالا پیام قهرمانی می‌فرستد، گیتی‌پسند برای نخستین برد فصل تحت فشار قرار گرفته و تیم‌هایی مثل پالایش نفت بندرعباس و شهرداری ساوه نشان داده‌اند قرار نیست فقط برای پر کردن جدول آمده باشند.

از یک طرف، مس سونگون با دومین برد متوالی صدرنشین شد؛ از طرف دیگر، گیتی‌پسند، مدافع عنوان قهرمانی، برای دومین هفته متوالی امتیاز از دست داد. در میانه جدول نیز چند تیم نشان داده‌اند که می‌توانند معادلات بالای جدول را به‌هم بزنند. هفته دوم با هفت مسابقه، ۲۶ گل در خود داشت اما ارزش واقعی این هفته در عدد گل‌ها نیست بلکه در تصویری است که از قدرت واقعی تیم‌ها ارائه کرد.

گیتی‌پسند ۳ـ۳ گهرزمین؛ موتور کشاوز روشن نشده!

جدال دو مدعی لیگ برتر، مسابقه‌ای بود که همه نگاه‌ها را به خود جلب کرد؛ تقابل مدافع عنوان قهرمانی با یکی از مدعیان جدی فصل. گیتی‌پسند بعد از تساوی ۲-۲ مقابل سن‌ایچ در هفته اول، این بار در خانه هم نتوانست برنده شود و مقابل گهرزمین به تساوی ۳-۳ رسید. از منظر فنی، این مسابقه بیش از آن‌که درباره ضعف خط حمله گیتی‌پسند باشد، درباره عدم توانایی قهرمان در کنترل مسابقه است. سه گل زده‌شده نشان می‌دهد تیم اصفهانی هنوز ابزار لازم برای تهدید در فاز هجومی را دارد اما دریافت سه گل در یک بازی خانگی برابر رقیبی مستقیم، نشان می‌دهد ساختار دفاعی و کنترل ریتم مسابقه هنوز به استاندارد تیم قهرمان نرسیده است.

گیتی‌پسند اکنون دو بازی و دو تساوی دارد؛ یعنی فقط دو امتیاز از شش امتیاز ممکن. البته هنوز برای هشدار جدی زود است. اما اگر این روند ادامه پیدا کند، مسئله دیگر «شروع بد فصل» نخواهد بود؛ بلکه می‌تواند نشانه‌ای از تغییر موازنه قدرت باشد. مدعی اصلی قهرمانی باقی می‌ماند، اما برای حفظ این جایگاه باید خیلی زود به برد برگردد.

شهرداری ساوه ۳ـ۰ پالایش نفت اصفهان؛ ساوه جدی‌تر از یک شگفتی

شهرداری ساوه یکی از برندگان مهم هفته بود؛ تیمی که پالایش نفت اصفهان را با سه گل شکست داد و دومین برد متوالی خود را به دست آورد. نکته مهم، فقط سه امتیاز نیست؛ کلین‌شیت نیز اهمیت دارد. تیمی که در دو هفته ابتدایی هم در نتیجه‌گیری موفق بوده و هم توانسته ساختار دفاعی خود را حفظ کند، می‌تواند به یکی از تیم‌های آزاردهنده نیمه بالایی جدول تبدیل شود. ساوه در هفته نخست مقابل گهرزمین با یک گل شکست خورده بود اما واکنش آنها به آن شکست مهم‌تر از خود شکست است. برد ۳-۰ نشان می‌دهد تیم از نظر ذهنی و تاکتیکی فرو نریخته است. اگر ساوه بتواند همین انضباط دفاعی را حفظ کند، حضور در نیمه بالایی جدول برایش دست‌یافتنی است اما برای تبدیل شدن به مدعی واقعی، باید مقابل تیم‌های بزرگ نیز امتیاز بگیرد.

پردیس شهید شیری ۱ـ۴ فولاد هرمزگان؛ اولین علامت حیات فولاد

فولاد هرمزگان بعد از شکست هفته اول مقابل پالایش نفت بندرعباس، این بار در قزوین یک برد قاطع ۴-۱ به دست آورد. این مسابقه از نظر روانی برای فولاد اهمیت زیادی داشت. شکست در دربی بندرعباس می‌توانست شروع فصل را برای تیم سخت کند، اما واکنش آنها نشان داد ساختار تیمی هنوز ثبات خود را از دست نداده است. چهار گل در خانه حریف نیز نشان می‌دهد فولاد در فاز تهاجمی ظرفیت ایجاد فشار دارد. البته نباید از یک بازی نتیجه‌گیری بلندمدت کرد؛ اما فولاد حالا دوباره به مسابقات برگشته است. تیمی که می‌تواند برای رتبه‌های میانی و حتی بالاتر بجنگد؛ به‌خصوص اگر در بازی‌های خانگی امتیازاتش را از دست ندهد.

پالایش نفت شازند ۶ـ۲ دائم‌پناه مشهد؛ یک انفجار هجومی

اگر قرار باشد برای هفته دوم یک «برد بزرگ» انتخاب کنیم، احتمالاً باید به شازند برسیم. پالایش نفت شازند با نتیجه سنگین ۶-۲ دائم‌پناه مشهد را شکست داد؛ بردی که در آن پدرو هنریکه و پژمان بهادیوند هرکدام دو گل به ثمر رساندند. این نتیجه از دو زاویه مهم است. اول، شازند نشان داد که در حمله ابزار‌های متنوعی دارد و می‌تواند فشار خود را به تعداد گل بالا تبدیل کند. دوم، تیم بعد از تساوی ۲-۲ مقابل دلسوختگان قم در هفته اول، خیلی سریع واکنش نشان داد.

اما دریافت دو گل در خانه هم نکته‌ای است که کادر فنی نمی‌تواند نادیده بگیرد. تیمی که می‌خواهد در جمع مدعیان بماند، باید بتواند بین فوتبال هجومی و کنترل مسابقه تعادل برقرار کند. یکی از تیم‌های جذاب هفته‌های ابتدایی؛ اگر دفاعش به اندازه حمله منسجم شود، شازند می‌تواند به تیمی فراتر از یک مدعی میانه جدول تبدیل شود.

نگین تندیس قرچک ۱ـ۲ مس سونگون؛ صدرنشینی با امضای تجربه

مس سونگون شاید در این مسابقه زیباترین فوتبال هفته را ارائه نکرده باشد اما مهم‌ترین ویژگی تیم‌های مدعی قهرمانی را نشان داد: بلد بودنِ بردن بازی‌های سخت. مس در قرچک ۲-۱ نگین تندیس را شکست داد و دومین پیروزی فصل را به دست آورد. این تیم در هفته اول نیز پردیس قزوین را ۴-۰ برده بود. مسی‌ها اکنون با شش امتیاز صدرنشین هستند و از نظر شروع فصل، بهترین کارنامه را میان تیم‌های مدعی دارند.

برد برابر نگین تندیس از این جهت مهم است که مس در یک بازی نزدیک، سه امتیاز را حفظ کرد. این دقیقاً همان نوع مسابقاتی است که در طول یک فصل طولانی، تفاوت میان مدعیان واقعی و تیم‌های صرفاً پرستاره را مشخص می‌کند. فعلاً تیمی که بیشترین نشانه‌های یک مدعی کامل را دارد اما آزمون جدی‌تر از هفته سوم آغاز می‌شود، جایی‌که مس باید برابر شهرداری ساوه قرار بگیرد. برنامه هفته سوم این تقابل را در تبریز رقم زده است.

فولاد زرند ۰ـ۰ سن‌ایچ؛ صفرها معنا داشت

گاهی یک مسابقه بدون گل، از یک بازی پرگل اطلاعات بیشتری درباره ساختار دو تیم به ما می‌دهد. تساوی بدون گل فولاد زرند و سن‌ایچ، نخستین بازی هفته دوم بود که هیچ‌کدام نتوانستند قفل دفاعی دیگری را باز کنند. برای فولاد زرند، این نتیجه بعد از پیروزی یک بر صفر مقابل دائم‌پناه در هفته اول، نشان‌دهنده یک تیم محافظه‌کار، منظم و سخت‌باخت است.

سن‌ایچ هم بعد از تساوی ۲-۲ مقابل گیتی‌پسند همچنان بدون شکست باقی مانده؛ این یعنی ساوه‌ای‌ها مقابل دو تیم مهم لیگ امتیاز گرفته‌اند و این شروعی قابل توجه است. البته مشکل روشن است؛ سن‌ایچ برای تبدیل شدن به مدعی باید از کنترل بازی به تولید موقعیت و گل بیشتر برسد. فولاد زرند می‌تواند مدعی خطرناک میانه جدول باشد و سن‌ایچ با ادامه این روند، ظرفیت قرار گرفتن در جمع تیم‌های بالای جدول را دارد.

پالایش نفت بندرعباس ۴ـ۲ دلسوختگان قم؛ جنوب، مدعی تازه؟

پالایش نفت بندرعباس یکی دیگر از تیم‌های شش امتیازی لیگ است؛ تیمی که هفته اول فولاد هرمزگان را ۲-۰ شکست داده بود و این بار دلسوختگان قم را ۴-۲ کنار زد. دو بازی، دو برد و شش امتیاز؛ این آمار را نمی‌توان نادیده گرفت. نکته مهم‌تر اینکه بندرعباس برخلاف مس، در هر دو مسابقه مجبور به مدیریت یک بازی نزدیک بوده و در مجموع نشان داده که توانایی گلزنی و حفظ برتری را دارد.

البته دریافت دو گل مقابل دلسوختگان نشان می‌دهد هنوز فاصله‌ای میان «شروع قدرتمند» و «مدعی قهرمانی» وجود دارد. اما یک چیز قطعی است؛ پالایش نفت بندرعباس دیگر تیمی نیست که مدعیان بتوانند با خیال راحت از کنارش عبور کنند. شروعی فوق‌العاده؛ آزمون واقعی تیم در هفته‌های آینده و برابر تیم‌های بالای جدول خواهد بود.

سرقفلی لیگ فعلاً به نام مس!

بعد از پایان هفته دوم، مس سونگون با شش امتیاز صدرنشین است و پالایش نفت بندرعباس نیز با همین امتیاز در تعقیب آن قرار دارد؛ تفاوت در تفاضل گل است. گیتی‌پسند با دو تساوی هنوز در انتظار اولین برد است؛ اتفاقی که برای مدافع عنوان قهرمانی، مهم‌ترین علامت سؤال هفته‌های ابتدایی محسوب می‌شود. گهرزمین نیز با چهار امتیاز همچنان در جمع تیم‌های بالای جدول قرار دارد. اما شاید مهم‌ترین داستان هفته دوم این باشد که فاصله میان مدعیان و تعقیب‌کنندگان هنوز بسیار کم است. مس و بندرعباس شش امتیازی‌اند، اما فصل هنوز در مرحله‌ای نیست که بتوان از صدرنشینی به‌عنوان برتری قطعی صحبت کرد. در چنین لیگی، یک لغزش می‌تواند سه یا چهار تیم را جابه‌جا کند.

هفته سوم؛ اولین امتحان‌های واقعی

هفته سوم می‌تواند از همین حالا جذاب‌تر از هفته دوم باشد. مس سونگون باید در خانه به مصاف شهرداری ساوه برود؛ مسابقه‌ای که می‌تواند نشان دهد صدرنشین واقعاً چقدر فاصله با تیم‌های خوب لیگ دارد. گیتی‌پسند نیز میزبان فولاد زرند است؛ مسابقه‌ای که برای قهرمان بیشتر از سه امتیاز ارزش دارد: بازگشت به مسیر برد. سن‌ایچ مقابل پالایش نفت شازند قرار می‌گیرد و گهرزمین میزبان پالایش نفت اصفهان خواهد بود. در بندرعباس نیز پالایش نفت این شهر به مصاف دائم‌پناه مشهد می‌رود. برنامه رسمی هفته سوم این مسابقات را تأیید می‌کند.

هفته دوم یک چیز را روشن کرد: قهرمانی امسال احتمالاً با نام‌ها تعیین نمی‌شود؛ با ثبات تعیین می‌شود. مس فعلاً ثبات را دارد. بندرعباس هم شروعی رویایی داشته است. گیتی‌پسند هنوز به دنبال اولین برد است و گهرزمین نشان داده که می‌تواند در بازی‌های بزرگ امتیاز بگیرد؛ و این شاید بهترین خبر برای لیگ باشد: هنوز هیچ‌کس حق ندارد جام را مال خود بداند.