ازکی
صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
ازکی
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

پایانِ ماه عسل آمریکا و پیشمرگه‌های کرد!

وزارت دفاع آمریکا در دیدارهای اخیر با مقام‌های اقلیم کردستان عراق اعلام کرده که دولت ترامپ قصد ندارد توافق امنیتی مربوط به ارائه کمک به نیروهای پیشمرگه کرد را که به‌زودی منقضی می‌شود، تمدید کند.
کد خبر: ۱۳۹۱۹۱۰
| |
815 بازدید
پیشمرگه

شبکه بی بی سی به نقل از منابع مطلع گزارش داد، آمریکا دیگر قصد ندارد برنامه کمکهای نظامی و مالی خود به پیشمرگه کرد را تمدید کند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ شبکه بی‌بی‌سی به نقل از چهار منبع مطلع گزارش داد: دولت دونالد ترامپ در حال برنامه‌ریزی برای قطع کمک‌های نظامی به یکی از متحدان مهم آمریکا در خاورمیانه است؛ متحدی که در شکست گروه تروریستی داعش نقش مهمی داشت.

بر اساس این گزارش، وزارت دفاع آمریکا در دیدارهای اخیر با مقام‌های اقلیم کردستان عراق اعلام کرده که دولت ترامپ قصد ندارد توافق امنیتی مربوط به ارائه کمک به نیروهای پیشمرگه کرد را که به‌زودی منقضی می‌شود، تمدید کند.

بی‌بی‌سی می‌گوید این موضوع را با دو مقام حاضر در مذاکرات و دو منبع دیگر که از جزئیات آن اطلاع مستقیم دارند، بررسی کرده است. این منابع به دلیل حساسیت موضوع و برای تشریح جزئیات مذاکرات، نخواستند نامشان فاش شود.

مقام‌های کرد نگرانند که قطع این کمک‌ها به ایجاد خلأ امنیتی در اقلیم کردستان منجر شود و دست ایران را برای افزایش نفوذ در این منطقه بازتر کند.

تحلیلگران هشدار داده‌اند پایان کمک‌های امنیتی آمریکا به نیروهای پیشمرگه می‌تواند ضربه‌ای جدی به یکی از شرکای قدیمی واشنگتن در عراق وارد کند و این پیام را به متحدان منطقه‌ای آمریکا منتقل کند که واشنگتن در شرایط بحرانی ممکن است از حمایت آنها عقب‌نشینی کند.

«یروان سعید»، مدیر ابتکار جهانی کرد برای صلح در دانشگاه آمریکایی، گفت: «آمریکا با قطع حمایت از کردها، آنها را رها می‌کند؛ کردهایی که برای کمک به آمریکایی‌ها در تحقق اهدافشان در عراق و خاورمیانه، هزینه و خون زیادی پرداختند.»

او هشدار داد که در صورت رها شدن کردها و قرار گرفتن آنها در معرض تهدیدات، ایران، چین و روسیه از این وضعیت سود خواهند برد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
پیشمرگه آمریکا ترامپ خبر فوری
وقتی جنگ علیه ایران به گلوی اقتصاد آمریکا می‌رسد/ جنگ بعدی ایران و آمریکا کِی فرا می رسد؟
گیشه داغ شد، اما سینما هنوز بی‌نفس است/ سینمای ایران در انتظار معجزه
بازخوانی تاریخ/ داستان مردی که خرمشهر را از ایران گرفت
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
فرود هواپیمای ترابری عظیم آمریکا در پایگاه الظفره امارات
ترامپ: من به ایلان ماسک نیاز ندارم
ترامپ، ماسک را به «عواقب بسیار جدی» تهدید کرد
واکنش ترامپ به ابراز پشیمانی ایلان ماسک
تصویر پس‌زمینه تلفن همراه دونالد ترامپ لو رفت! + عکس
ترامپ دوباره خود را رئیس‌جمهور همیشگی خواند
ترامپ: الحاق گرینلند، محقق خواهد شد
اختلافات آمریکا و ایران ادامه دارد
وب گردی
پرشین هتل
گزینه‌های ریاست صداوسیما به چهار نفر رسیدند/ جبلی سازمان را به چه کسی تحویل می دهد؟  (۱۲۴ نظر)
مردم پای کارند، آقای مدیر پروازی درگیر حقوق ۴۷۰ میلیونی/ نماینده اهواز: حامیان این مدیران پاسخگو باشند  (۸۷ نظر)
وقتی پروفسور سمیعی زیرمیزی می‌گیرد!  (۷۰ نظر)
تقدیر از تیم اقتصادی در روز‌های گرانی / آقای پزشکیان از کدام کارنامه اقتصادی رضایت دارید؟  (۶۸ نظر)
ماجرای عجیب تعطیلی برخی پمپ‌بنزین‌ها در تهران!  (۶۸ نظر)
هشدار جدی درباره تبعات نرخ‌های جدید بنزین/ از تشدید بازار سیاه تا تشکیل شبکه‌های جدید قاچاق!  (۶۵ نظر)
آقای وزیر، آغوش کشور برای کدام باز است؛ نخبگان جوان یا مهاجران افغان؟  (۶۰ نظر)
آمریکایی‌ها بیشتر از ما به پایان این شرایط نیاز دارند/ وزیر خزانه‌داری رجزخوانی می‌کند؛ دیگر چه کاری مانده که انجام نداده‌اید؟  (۵۴ نظر)
حذف کنکور در راه است؟ / فیاضی: وقتی آموزش مجازی است کنکور نمی‌تواند واقعی باشد  (۵۲ نظر)
بنزین ارزان سهم چه کسانی است!/ مردم نگران چه چیزی باشند؟  (۴۸ نظر)
افزایش ۲۳۰ هزار تومانی کالابرگ یک‌میلیونی؛ سهم همه مردم یا فقط دهک‌های پایین؟  (۴۶ نظر)
دلار در نوسان/ هشدار درباره ورود هیجانی به بازار ارز  (۴۵ نظر)
چرا چهار وزیر کلیدی هنوز پاسخگوی سفره مردم نیستند؟/ آزمون سخت پزشکیان برای تغییر یا تحمل 4 وزیر  (۴۲ نظر)
از پرچم‌گردانی تا تهدید به پناهندگی؛ چرا حاشیه از خواهران منصوریان جدا نمی‌شود؟  (۴۱ نظر)
بیرانوند قصد سرباز شدن ندارد؛ انتقال به فجرسپاسی در صورت اجبار  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005q6A
tabnak.ir/005q6A