وزارت دفاع آمریکا در دیدارهای اخیر با مقام‌های اقلیم کردستان عراق اعلام کرده که دولت ترامپ قصد ندارد توافق امنیتی مربوط به ارائه کمک به نیروهای پیشمرگه کرد را که به‌زودی منقضی می‌شود، تمدید کند.

شبکه بی بی سی به نقل از منابع مطلع گزارش داد، آمریکا دیگر قصد ندارد برنامه کمکهای نظامی و مالی خود به پیشمرگه کرد را تمدید کند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ شبکه بی‌بی‌سی به نقل از چهار منبع مطلع گزارش داد: دولت دونالد ترامپ در حال برنامه‌ریزی برای قطع کمک‌های نظامی به یکی از متحدان مهم آمریکا در خاورمیانه است؛ متحدی که در شکست گروه تروریستی داعش نقش مهمی داشت.

بر اساس این گزارش، وزارت دفاع آمریکا در دیدارهای اخیر با مقام‌های اقلیم کردستان عراق اعلام کرده که دولت ترامپ قصد ندارد توافق امنیتی مربوط به ارائه کمک به نیروهای پیشمرگه کرد را که به‌زودی منقضی می‌شود، تمدید کند.

بی‌بی‌سی می‌گوید این موضوع را با دو مقام حاضر در مذاکرات و دو منبع دیگر که از جزئیات آن اطلاع مستقیم دارند، بررسی کرده است. این منابع به دلیل حساسیت موضوع و برای تشریح جزئیات مذاکرات، نخواستند نامشان فاش شود.

مقام‌های کرد نگرانند که قطع این کمک‌ها به ایجاد خلأ امنیتی در اقلیم کردستان منجر شود و دست ایران را برای افزایش نفوذ در این منطقه بازتر کند.

تحلیلگران هشدار داده‌اند پایان کمک‌های امنیتی آمریکا به نیروهای پیشمرگه می‌تواند ضربه‌ای جدی به یکی از شرکای قدیمی واشنگتن در عراق وارد کند و این پیام را به متحدان منطقه‌ای آمریکا منتقل کند که واشنگتن در شرایط بحرانی ممکن است از حمایت آنها عقب‌نشینی کند.

«یروان سعید»، مدیر ابتکار جهانی کرد برای صلح در دانشگاه آمریکایی، گفت: «آمریکا با قطع حمایت از کردها، آنها را رها می‌کند؛ کردهایی که برای کمک به آمریکایی‌ها در تحقق اهدافشان در عراق و خاورمیانه، هزینه و خون زیادی پرداختند.»

او هشدار داد که در صورت رها شدن کردها و قرار گرفتن آنها در معرض تهدیدات، ایران، چین و روسیه از این وضعیت سود خواهند برد.