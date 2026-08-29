قیمت سکه پارسیان امروز ۷ شهریور ۱۴۰۵

به گزارش تابناک؛ قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۷ شهریور ۱۴۰۵ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.

بروزرسانی:شنبه ۷ شهریور سکه پارسیان (سوت) قیمت (ریال) سکه پارسیان ۰/۱۰۰ 25,200,000 سکه پارسیان ۰/۲۰۰ 46,900,000 سکه پارسیان ۰/۳۰۰ 68,600,000 سکه پارسیان ۰/۴۰۰ 90,300,000 سکه پارسیان ۰/۵۰۰ 112,000,000 سکه پارسیان ۰/۶۰۰ 133,700,000 سکه پارسیان ۰/۷۰۰ 155,400,000 سکه پارسیان ۰/۸۰۰ 177,100,000 سکه پارسیان ۰/۹۰۰ 198,800,000 سکه پارسیان ۱/۰۰۰ 222,000,000 سکه پارسیان ۱/۱۰۰ 243,700,000 سکه پارسیان ۱/۲۰۰ 265,400,000 سکه پارسیان ۱/۳۰۰ 287,100,000 سکه پارسیان ۱/۴۰۰ 308,800,000 سکه پارسیان ۱/۵۰۰ 330,500,000