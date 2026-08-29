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قیمت سکه پارسیان امروز ۷ شهریور ۱۴۰۵

قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۷ شهریور ۱۴۰۵ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید.
کد خبر: ۱۳۹۱۹۰۹
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850 بازدید
سکه پارسیان

به گزارش تابناک؛  قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۷ شهریور ۱۴۰۵ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم. 

بروزرسانی:شنبه ۷ شهریور

سکه پارسیان (سوت)

قیمت (ریال)

سکه پارسیان ۰/۱۰۰

25,200,000

سکه پارسیان ۰/۲۰۰

46,900,000

سکه پارسیان ۰/۳۰۰

68,600,000

سکه پارسیان ۰/۴۰۰

90,300,000

سکه پارسیان ۰/۵۰۰

112,000,000

سکه پارسیان ۰/۶۰۰

133,700,000

سکه پارسیان ۰/۷۰۰

155,400,000

سکه پارسیان ۰/۸۰۰

177,100,000

سکه پارسیان ۰/۹۰۰

198,800,000

سکه پارسیان ۱/۰۰۰

222,000,000

سکه پارسیان ۱/۱۰۰

243,700,000

سکه پارسیان ۱/۲۰۰

265,400,000

سکه پارسیان ۱/۳۰۰

287,100,000

سکه پارسیان ۱/۴۰۰

308,800,000

سکه پارسیان ۱/۵۰۰

330,500,000

 

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