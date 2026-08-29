قیمت سکه پارسیان امروز ۷ شهریور ۱۴۰۵
قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۷ شهریور ۱۴۰۵ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید.
کد خبر: ۱۳۹۱۹۰۹| |
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به گزارش تابناک؛ قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۷ شهریور ۱۴۰۵ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
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بروزرسانی:شنبه ۷ شهریور
|
سکه پارسیان (سوت)
|
قیمت (ریال)
|
سکه پارسیان ۰/۱۰۰
|
25,200,000
|
سکه پارسیان ۰/۲۰۰
|
46,900,000
|
سکه پارسیان ۰/۳۰۰
|
68,600,000
|
سکه پارسیان ۰/۴۰۰
|
90,300,000
|
سکه پارسیان ۰/۵۰۰
|
112,000,000
|
سکه پارسیان ۰/۶۰۰
|
133,700,000
|
سکه پارسیان ۰/۷۰۰
|
155,400,000
|
سکه پارسیان ۰/۸۰۰
|
177,100,000
|
سکه پارسیان ۰/۹۰۰
|
198,800,000
|
سکه پارسیان ۱/۰۰۰
|
222,000,000
|
سکه پارسیان ۱/۱۰۰
|
243,700,000
|
سکه پارسیان ۱/۲۰۰
|
265,400,000
|
سکه پارسیان ۱/۳۰۰
|
287,100,000
|
سکه پارسیان ۱/۴۰۰
|
308,800,000
|
سکه پارسیان ۱/۵۰۰
|
330,500,000
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