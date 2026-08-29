چرا طلا سکته کرد؟!
قیمت طلا در معاملات روز جمعه بازار جهانی تحت تاثیر اظهارات رئیس فدرال رزرو و افزایش انتظارات برای افزایش نرخ بهره آمریکا، بیش از سه درصد سقوط کرد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری با ۲.۹ درصد کاهش، به ۴۵۶۷ دلار و ۲۳ سنت رسید که پایینترین سطح آن از ۲۰ اوت محسوب میشود. قیمت هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا با ۲.۹ درصد کاهش، در ۴۵۲۹ دلار و ۹۰ سنت بسته شد.
قیمت طلا پس از متحمل شدن افت چشمگیر در معاملات روز جمعه، از رکورد ۴۶۹۶ دلار و ۱۸ سنت که روز سهشنبه ثبت شده بود و بالاترین قیمت این فلز ارزشمند در بیش از سه ماهه گذشته بود، عقبنشینی کرد و ۲.۹ درصد کاهش هفتگی یافت.
«تای وانگ»، معاملهگر مستقل فلزات، گفت: قیمت طلا بهشدت تحت فشار قرار گرفته است، زیرا کوین وارش، رئیس فدرال رزرو تاکید کرده که تورم به شکل معناداری کاهش نیافته و فدرال رزرو هنوز کارهایی برای انجام دادن دارد. با این حال سخنان او باعث شده معاملهگران احتمال افزایش نرخ بهره در نشست سپتامبر را تقریبا برابر با احتمال عدم افزایش آن بدانند.
معاملهگران پس از اظهارات وارش، شرطبندیهای خود برای افزایش نرخ بهره در ماه سپتامبر را بالا بردند.
وارش گفت اگر سیاستگذاران فدرال رزرو اطمینان نداشته باشند که تورم پایه در مسیر بازگشت به هدف دو درصدی قرار دارد، بانک مرکزی آمریکا هنوز کارهایی برای انجام دادن خواهد داشت. این اظهارات نزدیکترین موضع او تاکنون برای تایید احتمال نیاز به افزایش نرخ بهره برای مهار فشارهای قیمتی محسوب میشود.
طبق ابزار دیدهبان فدرال شرکت CME، معاملهگران اکنون احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا در سپتامبر را ۵۸ درصد پیشبینی میکنند، در حالی که این رقم، قبل از اظهارات وارش ۳۶ درصد بود. همچنین احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر را ۸۹ درصد پیشبینی میکنند.
در حالی که طلا به طور سنتی به عنوان یک پوشش ریسک تورمی دیده میشود، جذابیت خود را به عنوان یک دارایی بدون بازده در محیطی با نرخ بهره بالا از دست میدهد.
ارزش دلار به بالاترین سطح خود در بیش از یک هفته گذشته رسید و باعث شد طلا که به ارز آمریکا قیمتگذاری میشود، برای خریداران خارجی دارنده ارزهای دیگر، گرانتر شود.
بر اساس گزارش رویترز، در پی گمانهزنیهای بازار مبنی بر احتمال تجدیدنظر دولت در افزایش اخیر تعرفههای واردات و کاهش شدید تقاضا، میزان تخفیفهای طلا در هند طی هفته گذشته بهشدت افت کرد.
در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۳.۵ درصد کاهش، به ۶۶ دلار و ۸۱ سنت رسید. بهای هر اونس پلاتین با ۰.۶ درصد کاهش، به ۱۸۳۵ دلار و هفت سنت رسید و هر اونس پالادیوم با ۵.۳ درصد افزایش، به ۱۴۲۲ دلار و ۲۵ سنت رسید.