ازکی
صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
ازکی
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

اژه ای: پیام رهبری نقشه راه همه کارگزاران نظام است

تحکیم وحدت ملی و پرهیز و احتراز از هر آنچه مایه و عاملِ انشقاق و افتراق است، یک ضرورت حتمی و قطعی است.
کد خبر: ۱۳۹۱۹۰۳
| |
558 بازدید

به گزارش تابناک؛ حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در فضای مجازی نوشت: پیام روشنگرانه رهبری معظم انقلاب به مناسبت هفته دولت، به مثابه یک نقشه راه برای همه کارگزاران و خدمتگزاران به نظام و مردم است. 

تحکیم وحدت ملی و پرهیز و احتراز از هر آنچه مایه و عاملِ انشقاق و افتراق است، یک ضرورت حتمی و قطعی است. 

تمسک به حبل‌المتین ولایت، تنها راه عبور سرافرازانه از گردنه‌های سخت تاریخی است. ما در این مسیر پرفراز و نشیب، هرگونه تشتت و اختلاف‌افکنی را پس می‌زنیم؛ در منطق انقلابی ما، پیوند میان امت و امامت، سدی نفوذناپذیر در برابر جنگ ترکیبی دشمن است.

نکته مهم دیگر که در پیام ثاقب معظم‌له مندرج است، ضرورت اجتناب از ضعیف‌نمایی و تبلیغ و برجسته‌سازی کاستی‌هاست. قطعاً و حتماً باید نقاط ضعف را دید و برطرف کرد؛ لکن نباید در جایی که دشمن غدّار و مکار کمین کرده، برایش خوراک جنگ روانی تدارک دید و موجبات یأس و انفعال جبهه خودی را فراهم کرد. 

نقد دلسوزانه و خیرخواهانه، آری؛ سیاه‌نمایی و تزریق سم ناامیدی به پیکره جامعه، هرگز!

اژه ای: پیام رهبری نقشه راه همه کارگزاران نظام است

اشتراک گذاری
برچسب ها
محسنی اژه ای رهبر معظم سید مجتبی خامنه‌ای رئیس قوه قضاییه هفته دولت خبر فوری
وقتی جنگ علیه ایران به گلوی اقتصاد آمریکا می‌رسد/ جنگ بعدی ایران و آمریکا کِی فرا می رسد؟
گیشه داغ شد، اما سینما هنوز بی‌نفس است/ سینمای ایران در انتظار معجزه
بازخوانی تاریخ/ داستان مردی که خرمشهر را از ایران گرفت
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
محسنی ‌اژه‌ای و مسئولان قضایی در مرقد امام خمینی
حکم رئیس قضا برای قاضی سراج
وب گردی
پرشین هتل
گزینه‌های ریاست صداوسیما به چهار نفر رسیدند/ جبلی سازمان را به چه کسی تحویل می دهد؟  (۱۲۴ نظر)
مردم پای کارند، آقای مدیر پروازی درگیر حقوق ۴۷۰ میلیونی/ نماینده اهواز: حامیان این مدیران پاسخگو باشند  (۸۷ نظر)
وقتی پروفسور سمیعی زیرمیزی می‌گیرد!  (۷۰ نظر)
تقدیر از تیم اقتصادی در روز‌های گرانی / آقای پزشکیان از کدام کارنامه اقتصادی رضایت دارید؟  (۶۸ نظر)
ماجرای عجیب تعطیلی برخی پمپ‌بنزین‌ها در تهران!  (۶۸ نظر)
هشدار جدی درباره تبعات نرخ‌های جدید بنزین/ از تشدید بازار سیاه تا تشکیل شبکه‌های جدید قاچاق!  (۶۵ نظر)
آقای وزیر، آغوش کشور برای کدام باز است؛ نخبگان جوان یا مهاجران افغان؟  (۶۰ نظر)
آمریکایی‌ها بیشتر از ما به پایان این شرایط نیاز دارند/ وزیر خزانه‌داری رجزخوانی می‌کند؛ دیگر چه کاری مانده که انجام نداده‌اید؟  (۵۴ نظر)
حذف کنکور در راه است؟ / فیاضی: وقتی آموزش مجازی است کنکور نمی‌تواند واقعی باشد  (۵۲ نظر)
بنزین ارزان سهم چه کسانی است!/ مردم نگران چه چیزی باشند؟  (۴۸ نظر)
افزایش ۲۳۰ هزار تومانی کالابرگ یک‌میلیونی؛ سهم همه مردم یا فقط دهک‌های پایین؟  (۴۶ نظر)
دلار در نوسان/ هشدار درباره ورود هیجانی به بازار ارز  (۴۵ نظر)
چرا چهار وزیر کلیدی هنوز پاسخگوی سفره مردم نیستند؟/ آزمون سخت پزشکیان برای تغییر یا تحمل 4 وزیر  (۴۲ نظر)
از پرچم‌گردانی تا تهدید به پناهندگی؛ چرا حاشیه از خواهران منصوریان جدا نمی‌شود؟  (۴۱ نظر)
بیرانوند قصد سرباز شدن ندارد؛ انتقال به فجرسپاسی در صورت اجبار  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005q63
tabnak.ir/005q63