معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با اعلام تصویب آیین‌نامه مشارکت‌های مردمی از طریق تشکیل هیئت امنا در همه مدارس دولتی گفت: با اجرای این آیین‌نامه، تمام مدارس دولتی کشور از هیئت امناء برخوردار خواهند شد و این هیئت‌ها وظیفه حمایت و پشتیبانی از مدارس را برعهده خواهند داشت؛ ضمن اینکه دریافت هرگونه وجه اجباری از اولیاء تحت عنوان «شهریه» در مدارس دولتی ـ هیئت امنایی «ممنوع» است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ موسی‌الرضا کفاش، در خصوص مقررات جدیدی که در دستور کار شورای عالی آموزش و پرورش قرار دارد، اظهار کرد: آیین‌نامه مشارکت‌های مردمی از طریق هیئت امنایی شدن همه مدارس، از جمله آیین‌نامه‌هایی است که اخیراً در شورای عالی آموزش و پرورش به تصویب رسیده است. نسخه نهایی این آیین‌نامه آماده شده و در فرآیند امضای وزیر آموزش و پرورش و ارسال به ریاست جمهوری قرار دارد و احتمالاً از سال جدید این آیین‌نامه به مرحله اجرا در خواهد آمد.

وی افزود: با اجرای این آیین‌نامه تمام مدارس دولتی کشور از هیئت امنا برخوردار خواهند شد. این هیئت امنا به نوعی حامی و پشتیبان مدرسه در کلیه امور مربوط به مدرسه خواهند بود؛ از بحث تجهیزات و مسائل و کمک‌های مالی به مدرسه گرفته تا حمایت از دانش‌آموزان بی‌بضاعت. امیدواریم با ابلاغ این آیین‌نامه بتوانیم حمایت بیشتری از مدارس داشته باشیم و در جهت رفع مشکلات مختلفی که مدارس با آنها مواجه هستند، گام برداریم.

تغییر نحوه ارزشیابی پایه ششم؛ لغو امتحانات هماهنگ آخر سال

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش درباره دیگر آیین‌نامه‌های مصوب این شورا گفت: آیین‌نامه ارزشیابی کیفی ـ توصیفی دوره ابتدایی نیز اصلاح و در شورای عالی به تصویب رسیده است. بر اساس این اصلاحات، دیگر امتحان هماهنگی که معمولاً هر سال در پایان پایه ششم برگزار می‌شد، برگزار نخواهد شد و در نحوه ارزشیابی نیز تغییراتی ایجاد شده است. همچنین در ارتباط با اصول حاکم بر ارزشیابی، مواردی در این آیین‌نامه قید شده است.

کفاش ادامه داد: این آیین‌نامه نیز به تصویب شورای عالی رسیده و اکنون آماده ارسال برای ریاست جمهوری، یعنی تأیید رئیس‌جمهور و بازگشت آن برای ابلاغ به مدارس است.

حمایت از استعداد‌های ورزشی

وی همچنین با اشاره به تصویب آیین‌نامه تندرستی و حمایت از استعداد‌های ورزشی اظهار کرد: این آیین‌نامه نیز از جمله آیین‌نامه‌هایی است که در شورای عالی آموزش و پرورش به تصویب رسیده و مراحل ویرایش نهایی آن در حال انجام است و پس از آن ابلاغ خواهد شد.

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش افزود: این آیین‌نامه گامی در جهت ایجاد کانون‌های تندرستی دانش‌آموزان و حمایت از استعداد‌های دانش‌آموزان در زمینه‌های ورزشی است و می‌تواند گام مؤثری در جهت شکوفایی توانمندی‌های ورزشی دانش‌آموزان باشد.

آیین‌نامه آموزشگاه‌های زبان و پژوهش‌سرا‌ها روی میز شورای عالی

کفاش در ادامه با اشاره به آیین‌نامه آموزش و پرورش مراکز غیردولتی گفت: این آیین‌نامه نیز در شورای عالی آموزش و پرورش مطرح خواهد شد. ما یک‌سری مدارس غیردولتی و یک‌سری مراکز غیردولتی داریم. مدارس غیردولتی بر اساس قانون خود که مصوبه مجلس است، فعالیت می‌کنند؛ اما در همان قانون مدارس غیردولتی آمده است که آیین‌نامه مراکز غیردولتی تنظیم و به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش برسد و ابلاغ شود.

وی افزود: این اقدام اکنون صورت گرفته و آیین‌نامه مراکز غیردولتی آماده شده و در دستور کار شورای عالی است و به زودی در شورای عالی مطرح خواهد شد. این مراکز می‌توانند شامل کانون‌های زبان، مراکز آزمون و پژوهش‌سرا‌هایی باشند که به صورت غیردولتی ایجاد شده و فعالیت خواهند کرد.

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش ادامه داد: این آیین‌نامه تنظیم شده و در دستور کار شورا قرار دارد که ان‌شاءالله مطرح خواهد شد.

اصلاح ارزشیابی دوره اول متوسطه

وی همچنین از انجام اصلاحاتی در آیین‌نامه ارزشیابی دوره اول متوسطه خبر داد و گفت: اصلاحاتی در آیین‌نامه ارزشیابی دوره اول متوسطه انجام شده و طرح، بررسی و تصویب و ابلاغ این موضوع نیز در دستور کار کمیسیون اساسنامه‌ها و مقررات تحصیلی قرار دارد.

مدارس هیئت امنایی حق دریافت شهریه ندارند

کفاش با اشاره به بخشنامه ابلاغی درباره مدارس هیئت امنایی اظهار کرد: در اواخر تیرماه یا اول مردادماه، بخشنامه‌ای از طرف سازمان مدارس و مراکز غیردولتی به کلیه مدارس ابلاغ شد که در آن دو موضوع مطرح شده بود؛ نخست اینکه مدارس هیئت امنایی حق دریافت شهریه ندارند و دوم اینکه باید از دانش‌آموزانی که در محدوده مدرسه هستند ثبت‌نام به عمل آید و نباید پیش‌شرطی برای ثبت‌نام وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: آیین‌نامه مشارکت‌های مردمی از طریق تشکیل هیئت امنا در همه مدارس گامی در همین جهت است و قرار نیست دانش‌آموزان وجهی پرداخت کنند. هیئت‌های امنایی که تشکیل می‌شوند باید از مدرسه پشتیبانی و حمایت کنند و زمینه آن نیز وجود دارد.

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به ظرفیت خیرین مدرسه‌ساز و مدرسه‌یار در کشور گفت: بر اساس آمار، ۶۰۰ هزار خیر در کشور داریم. اگر هر کدام از این افراد بیایند گوشه‌ای از کار را بگیرند، مسئله حل می‌شود. فقط در جا‌هایی که اولیای دانش‌آموزان تمایل داشته باشند به صورت داوطلبانه به مدرسه کمک کنند، منعی وجود ندارد؛ اما گرفتن هرگونه وجه اجباری از اولیاء ممنوع است.

کفاش با بیان اینکه یکی از وظایف شورای عالی آموزش و پرورش نظارت بر حسن اجرای مصوبات است، گفت: باید بر اجرای این مصوبات نظارت کنیم. علاوه بر آن، خود وزارت آموزش و پرورش، حوزه ارزیابی عملکرد و واحد‌های استانی و مناطق نیز باید نظارت کنند.

وی اظهار کرد: قانون اجازه‌ای برای دریافت وجه نداده است و اگر کسی این کار را انجام دهد، خلاف قانون عمل کرده است. قانون تصریح دارد که گرفتن هرگونه وجه اجباری تحت عنوان شهریه در مدارس دولتی- هیئت امنایی ممنوع است.