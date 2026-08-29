راهکارهای طبیعی برای دفع حشرات در تابستان
به گزارش تابناک؛ ماههای گرم تابستان برای بسیاری از مردم یادآور غذا خوردن در فضای باز، شبهای طولانی و سپری کردن وقت در باغ و حیاط است؛ اما در کنار این مزایا، حشرات مزاحم نیز بخشی جداییناپذیر از فصل گرما هستند. دمای بالاتر سرعت رشد و تکامل حشرات را افزایش میدهد و باعث میشود بسیاری از گونهها چرخه زندگی خود را در مدت کوتاهتری کامل کنند
همچنین کاهش جمعیت زنبورها باعث میشود مگسها با شکارچیان طبیعی کمتری روبهرو باشند. از طرف دیگر، باز گذاشتن پنجرهها و درها در روزهای گرم احتمال ورود حشرات به خانه را افزایش میدهد. با این حال، متخصصان توصیه میکنند به جای تلاش برای کشتن حشرات، شرایط محیطی برای حضور آنها نامطلوب شود. بسیاری از این موجودات در بیرون از خانه نقش مهمی در اکوسیستم دارند.
در قدم نخست، باید عوامل جذبکننده حشرات را حذف کرد؛ از جمله میوههای بیش از حد رسیده، آب راکد، نوشیدنیهای شیرین و باقیمانده آنها، غذای حیوانات خانگی و سطلهای زباله بدون درپوش. در کنار نظافت منظم، چند روش ساده و بدون مواد شیمیایی نیز میتواند مؤثر باشد.
داخل و اطراف سطل زباله دارچین بریزید
دارچین فقط ادویهای خوشعطر برای صبحانه نیست. پژوهشها نشان دادهاند این ادویه میتواند مورچهها را دفع کند. در یک مطالعه، اثر چند ادویه از جمله جوز هندی، دارچین و زردچوبه بر رفتار مورچهها بررسی شد.
پژوهشگران طعمههایی حاوی شیرینی را در اختیار مورچهها قرار دادند و روی برخی از آنها ادویه ریختند. پس از یک ساعت مشخص شد تعداد مورچههایی که به طعمه حاوی دارچین نزدیک شده بودند، به شکل محسوسی کمتر است.
برای استفاده خانگی نیز میتوان مقداری دارچین در اطراف پایه سطل زباله و بخش داخلی درِ آن پاشید تا مورچهها و حتی برخی مگسها کمتر به آن نزدیک شوند.
جلوی درها با گچ خط بکشید
کشیدن یک خط گچی در اطراف درهای ورودی، انباری یا محل نگهداری مواد غذایی ممکن است به کاهش رفتوآمد مورچهها و برخی حشرات دیگر کمک کند. مورچهها برای پیدا کردن مسیر از ردهای شیمیایی موسوم به فرومون استفاده میکنند. گرد بسیار ریز گچ میتواند این سیگنالها را جذب یا مختل کند و مسیر حرکت مورچهها را دشوارتر سازد.
البته این روش دائمی نیست. مورچههای سرسخت ممکن است مسیر تازهای روی خط گچ ایجاد کنند؛ بنابراین بهتر است همزمان شکافها و محلهای ورود حشرات نیز مسدود شوند.
دور میز فضای باز، مانع آبی ایجاد کنید
یکی از سادهترین راهها برای جلوگیری از بالا رفتن مورچهها از پایههای میز، قرار دادن هر پایه داخل یک ظرف کمعمق حاوی مقداری آب است.
این آب مانند یک مانع فیزیکی عمل میکند و بدون آنکه مادهای مستقیماً روی میز یا اطراف غذا قرار گیرد، مسیر حشرات را مسدود میکند. البته ظرفها باید کاملاً ثابت باشند تا باعث لق زدن میز نشوند.
پوست لیمو و پرتقال را دور نریزید
پنجره باز برای بسیاری از حشرات مانند دعوتنامه است. اگر نمیخواهید پنجرهها را ببندید، قرار دادن پوست لیمو یا پرتقال روی لبه آنها میتواند تا حدی کمککننده باشد. پوست مرکبات حاوی ترکیبی به نام «دی-لیمونن» است که بوی آن برای حشرات بسیار شدید است.
این بو میتواند گیرندههای حسی حشرات، بهویژه مورچهها، را که برای یافتن مسیرهای فرومونی و منابع غذایی استفاده میکنند مختل کند. برای ایجاد جلوهای زیباتر نیز میتوان در یک ظرف شیشهای بزرگ آب، برشهای مرکبات و مقداری سبزی تازه ریخت و روی آن شمع شناور قرار داد. این ترکیب علاوه بر ایجاد رایحهای تازه، میتواند بهعنوان تزئین میز تابستانی استفاده شود.
نزدیک پنجرهها نعناع بکارید
نعناع، علاوه بر کاربردهای آشپزی، میتواند به دور نگه داشتن حشرات کمک کند. روغن نعناع فلفلی نیز خاصیت مشابهی دارد و ممکن است حضور مورچهها و زنبورها را کاهش دهد. منتول موجود در روغن نعناع بویایی حشرات را تحت تأثیر قرار میدهد و میتواند بوهایی را که برای پیدا کردن غذا و مسیر حرکت به آنها وابستهاند، پنهان کند.
برای تهیه اسپری میتوان ۱۰ تا ۱۵ قطره روغن نعناع فلفلی را به آب داخل یک بطری اسپری اضافه کرد و محلول را اطراف چارچوب درها و لبه پنجرهها پاشید. پنبه آغشته به روغن خالص نیز میتواند در نقاطی که حشرات بیشتر دیده میشوند قرار گیرد. این محلول را بهتر است هر چند روز یکبار تجدید کرد، زیرا اثر بو با گذشت زمان کاهش مییابد.
اطراف پنجره و درها را با سرکه سفید تمیز کنید
بوی تند و خاصیت اسیدی سرکه سفید میتواند محیط خانه را برای حشراتی مانند مگس، عنکبوت، پشه و مورچه کمتر جذاب کند. برای استفاده، میتوان مقدار مساوی سرکه سفید و آب را در یک بطری اسپری مخلوط کرد و با آن لبه پنجرهها، اطراف درها و قرنیزها را پاک کرد یا مقدار کمی روی این سطوح اسپری کرد.
البته سرکه نباید روی سنگهای طبیعی مانند مرمر، تراورتن و سنگ آهک استفاده شود؛ زیرا خاصیت اسیدی آن میتواند به سطح این سنگها آسیب بزند.
هنگام آشپزی پنکه را روشن کنید
پنکهای که در تابستان برای خنک شدن استفاده میشود، میتواند هنگام غذا خوردن نیز کاربرد داشته باشد. قرار دادن آن نزدیک سطح کار آشپزخانه یا میز غذاخوری و ایجاد جریان ملایم هوا میتواند مانع حضور مگسها شود.
مگسها، بهویژه مگسهای میوه، پرواز نسبتاً ضعیفی دارند و جریان مداوم هوا فرود آمدن و مستقر شدن آنها روی غذا را دشوار میکند.
در کنار این روشها، حفظ نظافت، جمعآوری سریع مواد غذایی، بستن سطلهای زباله و خشک نگه داشتن محیط همچنان مهمترین راههای کنترل طبیعی حشرات در خانه هستند.