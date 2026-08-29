وزارت امور خارجه این کشور به شهروندان آمریکایی در اوکراین در مورد خطر ناآرامی ناشی از «بی‌ثباتی سیاسی، اقتصادی، مذهبی و/یا قومی» هشدار داد.

سفارت آمریکا در کی‌یف در این هشدار اعلام کرد: به شهروندان آمریکایی که در حال حاضر در اوکراین هستند توصیه می‌شود برای تخلیه فوری آماده شوند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، این هشدار در حالی منتشر شده که برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که یک دسته کوچک از موشک‌های دفاع هوایی پاتریوت که تحویل داده شده بودند، در نتیجه خساراتی که اوایل عصر امروز متحمل شدند، در یک انبار مهمات منفجر و منهدم شدند.

فیلم ویدئویی لحظه انفجار ثانویه در یک انبار مهمات در منطقه کی‌یف پس از حمله روسیه با استفاده از پهپاد Gran-4 را نشان می‌دهد.

همچنین وزارت دفاع روسیه روز جمعه اعلام کرد که نیروهای مسلح روسیه کارخانه صنعتی فایرپوینت در منطقه کی‌یف را با پهپادهای تهاجمی هدف قرار دادند. این کارخانه در حال تولید و ذخیره مواد شیمیایی مورد استفاده در ساخت تقویت‌کننده‌های سوخت جامد و کلاهک‌های موشک‌های کروز دوربرد فلامینگو بود.

این وزارتخانه اعلام کرد: «ما با پهپادهای تهاجمی به کارخانه فایرپوینت در منطقه کی‌یف حمله کردیم که مواد شیمیایی لازم برای تولید تقویت‌کننده‌های سوخت جامد و کلاهک‌های موشک‌های کروز دوربرد فلامینگو را تولید و ذخیره می‌کرد.»

این وزارتخانه افزود که نیروهای مسلح روسیه روز جمعه به حملات هوایی گسترده خود به تأسیسات صنایع دفاعی اوکراین ادامه دادند.

وزارت امور خارجه ایالات متحده نیز به شهروندان خود در اوکراین در مورد خطرات ناآرامی و تهدیدات امنیتی هشدار داد.

وزارت امور خارجه این کشور به شهروندان آمریکایی در اوکراین در مورد خطر ناآرامی ناشی از «بی‌ثباتی سیاسی، اقتصادی، مذهبی و/یا قومی» هشدار داد.

