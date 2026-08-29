هوای این شهرها پاییزی میشود
براساس پیشبینیهای کارشناسان هواشناسی، از اواسط هفته آینده با ورود و ریزش هوای خنک به کشور، نواحی سردسیر شمال ایران حالوهوای «شبهپاییزی» به خود میگیرد.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ براساس پیشبینیهای کارشناسان هواشناسی، از اواسط هفته آینده با ورود و ریزش هوای خنک به کشور، نواحی سردسیر شمال ایران حالوهوای «شبهپاییزی» به خود میگیرد.با نزدیک شدن به اواسط هفته آینده، تغییرات جوی قابل توجهی در کشور پیشبینی میشود؛ براساس گزارشهای هواشناسی با ورود و ریزش هوای خنک به کشور، شاهد کاهش محسوس دما در بسیاری از استانهای نیمه شمالی خواهیم بود.
با توجه به این تغییرات اقلیمی و کاهش ناگهانی دما، به شهروندان توصیه میشود برای پیشگیری از بیماریهای فصلی و مشکلات احتمالی ناشی از سرما، تمهیدات لازم را در نظر داشته باشند.
بنا بر گزارشهای هواشناسی، از اواسط هفته آینده با ورود و ریزش هوای خنک به کشور، شاهد کاهش محسوس دما در بسیاری از استانهای نیمه شمالی خواهیم بود.
بر اساس این پیشبینی، از روزهای دوشنبه و سهشنبه روند افت دما در اکثر نقاط کشور آغاز شده و دما به کمتر از حد نرمال خواهد رسید؛ همچنین در نواحی سردسیر شمالغرب و شمال کشور، شرایط جوی تغییر کرده و حالوهوای پاییزی بر این مناطق حاکم خواهد شد.