چین در نگاه جهانی از آمریکا جلو زد
بالاترین محبوبیت چین مربوط به پاکستان با ۹۰ درصد است، در حالی که آمریکا بیشترین رأی مثبت را در اسرائیل با ۸۱ درصد کسب کرده است.
کد خبر: ۱۳۹۱۸۹۲| |
619 بازدید
بر اساس نظرسنجی مرکز تحقیقات پیو که با مشارکت بیش از ۴۲ هزار نفر در ۳۶ کشور انجام شده، چین در ۲۷ کشور محبوبیت بالاتری نسبت به آمریکا دارد.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ بالاترین محبوبیت چین مربوط به پاکستان با ۹۰ درصد است، در حالی که آمریکا بیشترین رأی مثبت را در اسرائیل با ۸۱ درصد کسب کرده است.
کشورهای همسایه آمریکا مانند کانادا و مکزیک و همچنین بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی با اکثریت مسلمان، چین را مطلوبتر ارزیابی کردهاند.
عجیب تر از همه اینکه در اروپا نیز چین در اکثر کشورها (بهجز لهستان) رتبه بالاتری دارد.
گزارش خطا