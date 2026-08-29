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چین در نگاه جهانی از آمریکا جلو زد

بالاترین محبوبیت چین مربوط به پاکستان با ۹۰ درصد است، در حالی که آمریکا بیشترین رأی مثبت را در اسرائیل با ۸۱ درصد کسب کرده است.  
کد خبر: ۱۳۹۱۸۹۲
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بر اساس نظرسنجی مرکز تحقیقات پیو که با مشارکت بیش از ۴۲ هزار نفر در ۳۶ کشور انجام شده، چین در ۲۷ کشور محبوبیت بالاتری نسبت به آمریکا دارد. 

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ بالاترین محبوبیت چین مربوط به پاکستان با ۹۰ درصد است، در حالی که آمریکا بیشترین رأی مثبت را در اسرائیل با ۸۱ درصد کسب کرده است. 

چین در نگاه جهانی از آمریکا جلو زد

کشورهای همسایه آمریکا مانند کانادا و مکزیک و همچنین بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی با اکثریت مسلمان، چین را مطلوب‌تر ارزیابی کرده‌اند. 

عجیب تر از همه اینکه در اروپا نیز چین در اکثر کشورها (به‌جز لهستان) رتبه بالاتری دارد. 

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