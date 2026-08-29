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شایعه ریاست‌جمهوری وزیرجنگ ترامپ قوت گرفت!

هگست اخیراً در گفتگو با برخی دوستان و نزدیکان خود، احتمال ورود به رقابت‌های انتخاباتی برای تصدی کرسی ریاست‌جمهوری را بررسی کرده است.
کد خبر: ۱۳۹۱۸۹۱
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وزیر جنگ آمریکا

 پیت هگست در محافل خصوصی از احتمال نامزدی خود برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2028 سخن گفته است.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، شبکه خبری «ان‌بی‌سی» در گزارشی اختصاصی اعلام کرد که «پیت هگست»، وزیر جنگ ایالات متحده، در محافل خصوصی از احتمال نامزدی خود برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2028 سخن گفته است.

 طبق گزارش این رسانه، هگست اخیراً در گفتگو با برخی دوستان و نزدیکان خود، احتمال ورود به رقابت‌های انتخاباتی برای تصدی کرسی ریاست‌جمهوری را بررسی کرده است.

این در حالی است در پی وخامت حال خدمه ناو آبراهام لینکلن و انتشار گزارش‌هایی از فروپاشی روانی آن‌ها و تلاش برای خودکشی، چاک شومر رهبر اقلیت‌های دموکرات در سنای آمریکا به شدت به پیت هگست وزیر جنگ دولت ترامپ حمله کرد و گفت: او باید فورا برکنار شود.
 

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