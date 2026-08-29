سناتور دموکرات آمریکایی: وقت پایان جنگ با ایران رسیده است
سناتور بانفوذ دموکرات آمریکا: گفت: «وقت آن رسیده که جنگ با ایران را تمام کنیم و نیروهایمان را به خانه بازگردانیم.»
کد خبر: ۱۳۹۱۸۸۱| |
576 بازدید
به گزارش تابنکا به نقل از ایسنا، به نوشته الجزیره، «آدام شف» سناتور بانفوذ دموکرات آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس هزینههای ادامهدار این درگیری را چنین توصیف کرد: «شش ماه بدون هیچ راهبردی و بدون اینکه پایانی در چشم باشد. شش ماه افزایش هزینهها در همه زمینهها. شش ماه دور بودن نیروهای نظامی ما از خانوادههایشان.»
وی در ادامه خواستار پایان جنگ شد و گفت: «وقت آن رسیده که این جنگ را تمام کنیم و نیروهایمان را به خانه بازگردانیم.»
این موضعگیری در شرایطی مطرح میشود که جنگ ایران به یکی از مسائل مهم سیاسی آمریکا تبدیل شده و با نزدیک شدن به انتخابات میاندورهای آمریکا در ماه نوامبر، پیامدهای این جنگ احتمالا نقش پررنگی در کارزارهای انتخاباتی خواهند داشت.
گزارش خطا