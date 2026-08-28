سرلشکر رضایی: تاکیدات امروز رهبر انقلاب غیرقابل تفسیر است
دبیر شورای عالی امنیت ملی: تأکید صریح رهبر معظم انقلاب بر پرهیز از «سخن ناامیدکننده»، «دوگانهسازیهای موهوم» و اینکه «ارتکاب هرآنچه به ضرر انسجام اجتماعی باشد، ممنوع است»، برای همه یک راهبرد روشن و غیرقابل تفسیر است.
کد خبر: ۱۳۹۱۸۸۰| |
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به گزارش تابناک؛ سرلشکر محسن رضایی؛ دبیر شورای عالی امنیت ملی در پیامی اعلام کرد: تأکید صریح رهبر معظم انقلاب بر پرهیز از «سخن ناامیدکننده»، «دوگانهسازیهای موهوم» و اینکه «ارتکاب هرآنچه به ضرر انسجام اجتماعی باشد، ممنوع است»، برای همه یک راهبرد روشن و غیرقابل تفسیر است.
امروز وحدت ملی و انسجام اجتماعی یکی از بنیادیترین مولفههای قدرت و امنیت ملی است.
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