سرلشکر رضایی: تاکیدات امروز رهبر انقلاب غیرقابل تفسیر است

دبیر شورای عالی امنیت ملی: تأکید صریح رهبر معظم انقلاب بر پرهیز از «سخن ناامیدکننده»، «دوگانه‌سازی‌های موهوم» و اینکه «ارتکاب هرآنچه به ضرر انسجام اجتماعی باشد، ممنوع است»، برای همه یک راهبرد روشن و غیرقابل تفسیر است.





به گزارش تابناک؛ سرلشکر محسن رضایی؛ دبیر شورای عالی امنیت ملی در پیامی اعلام کرد: تأکید صریح رهبر معظم انقلاب بر پرهیز از «سخن ناامیدکننده»، «دوگانه‌سازی‌های موهوم» و اینکه «ارتکاب هرآنچه به ضرر انسجام اجتماعی باشد، ممنوع است»، برای همه یک راهبرد روشن و غیرقابل تفسیر است.



امروز وحدت ملی و انسجام اجتماعی یکی از بنیادی‌ترین مولفه‌های قدرت و امنیت ملی است.