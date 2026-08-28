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لیگ برتر فوتبال ایران؛

فولاد خوزستان صفر - استقلال صفر؛ توقف آبی‌ها پیش از دربی مقابل شعبه دوم پرسپولیس

دو تیم فولاد و استقلال در چهارچوب دیدارهای هفته چهارم در اهواز به مصاف هم رفتند و به تساوی رسیدند.
کد خبر: ۱۳۹۱۸۷۲
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فولاد خوزستان - استقلال

تیم استقلال در آخرین دیدار خود پبش از مصاف حساس مقابل پرسپولیس، میهمان فولاد خوزستان بود که در این دیدار متوقف شد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دیدار  تیم‌های فولاد خوزستان و استقلال در چهارچوب دیدارهای هفته چهارم مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران از ساعت ۲۱ جمعه شب، در ورزشگاه فولاد آره‌نا شهر اهواز آغاز شد و در نهایت با تساوی بدون گل به پایان رسید.

ترکیب ابتدایی فولاد:

  • حامد لک، ابوالفضل رزاق‌پور، رامین رضاییان، میلاد بدرقه، محمد قریشی، امیرحسین جولانی، ساسان انصاری، فرشاد احمدزاده، احسان محروقی، یوسف مزرعه و امید حامدی‌فر.

ترکیب ابتدایی استقلال:

  • حبیب فرعباسی، عارف آقاسی، سامان فلاح، روزبه چشمی، صالح حردانی، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، یاسر آسانی، اسماعیل قلی‌زاده، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان.

نیمه نخست، با افت و خیز عملکرد دو تیم همراه بود. جایی که در شروع بازی یک بار اسماعیل قلی‌زاده، هافبک استقلال روی اشتباه حامد لک در موقعیت گلزنی قرار گرفت و با بی دقتی فرصت گلزنی را از دست داد و در ادامه فرشاد احمدزاده می‌توانست فولاد را پیش بیندازد که فرصت‌سوزی کرد.

فولاد خوزستان - استقلال

با این حال شاید مهم‌ترین اتفاق نیمه اول، اخراج عارف آقاسی با دریافت کارت زرد دوم بود، اما باتوجه به اینکه صحنه در اتاق VAR مورد بازبینی قرار گرفت، مشخص شد پبش از اینکه مدافع استقلال مرتکب خطا شود، مهاجم فولاد در آفساید بوده تا تصمیم داور مردود شود.

در نیمه دوم، موقعیت‌های جدی‌تری در بازی شکل گرفت که البته بیشتر از سوی شاگردان سهراب بختیاری‌زاده بود. جایی که صالح حردانی و چند مرتبه یاسر آسانی در تلاش بودند تا دروازه حامد لک را باز کنند، اما یا بی دقتی کردند یا دروازه‌بان فولاد موفق شد دروازه‌اش را بسته نگه دارد.

به گزارش تابناک، استقلال که هر سه مسابقه ابتدایی خود را در لیگ با پیروزی پشت سر گذاشته بود، پیش از حساس‌ترین دیدار فصل خود مقابل رقیب سنتی‌اش در هفته پنجم، مقابل فولاد متوقف شد. تیمی که هدایت آن بر عهده حمید مطهری، مربی پیشین پرسپولیس است و نزدیک به نیمی از بازیکنان فعلی فولاد هم سابقه پوشیدن پیراهن سرخپوشان تهرانی را داشته‌اند و این تیم با تعداد بالای پرسپولیسی‌های سابق، به نوعی شعبه دوم این تیم نیز محسوب می‌شود!

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فولاد خوزستان استقلال لیگ برتر ایران دربی سهراب بختیاری زاده حمید مطهری
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