پزشکیان: از ۱۳ نفر از اعضای شعام ۱۲ نفر موافق تفاهمنامه بودند/آمریکا به تعهداتش پایبند نبود، تفاهمنامه بهم خورد
به گزارش تابناک؛ «مسعود پزشکیان» جمعه شب ششم شهریور با حضور در برنامه تلویزیونی گفتوگوی ویژه خبری، با گرامیداشت یاد و نام رهبر شهید عالیقدر انقلاب اسلامی حضرت آیتالله خامنهای، همچنین تمام شهدای انقلاب از دانشمندان گرفته تا دانشآموزان و همچنین شهدای دولت، شهید رجایی و شهید باهنر و شهدای ۲ جنگ اخیر، تصریح کرد: اگر به امروز به اینجا رسیدهایم به دلیل وحدت و انسجامی است که داریم، اگر این وحدت و انسجام نبود، دشمن به نیات شوم خود رسیده بود، باید وحدت و انسجام داخلی را گرامی بداریم و تلاش کنیم این وحدت را حفظ کنیم.
وی با اشاره به تفاهمنامه اسلامآباد، گفت: تفاهم و توافقی که در شورای عالی امنیت ملی حاصل شد، دستاوردی بزرگ و استثنایی بود. تمام دستاندرکاران از فرماندهان گرفته تا رئیس قوه قضائیه و رئیس قوه مقننه و وزرا با تفاهم کارشناسانه و عاقلانه به جمعبندی رسیدیم و براساس پیشنهاد رهبر عزیزمان که فرموده بودند اگر سه چهارم اعضا به این نگاه رای دهند، ما نیز خواهیم پذیرفت.
پزشکیان با تاکید بر اینکه از ۱۳ نفر از اعضای شعام ۱۲ نفر موافق تفاهمنامه بودند، گفت: براساس عقل جمعی به این تفاهم دست یافتیم، نگاه سیاسی تمام کارشناسان داخلی و خارجی نیز تصریح میکند که ایران برنده تفاهمنامه اسلامآباد است.
۹ بند تفاهمنامه اسلام آباد تعهدات آمریکاست
رئیسجمهور ادامه داد: ۹بند از تفاهم، تعهدات آمریکاست و چند بند نیز مشترک است، و در یک بند نیز که مربوط به هستهای است، باید بحث و گفتوگو میکردیم.
پزشکیان ادامه داد: ما کار را آغاز کردیم و نتایج ملموسی حاصل شد. محاصره و تحریمها در حال برداشته شدن بود، قرار بود جنگ لبنان متوقف شود که شد، و آزادسازی پولهای بلوکهشده ایران نیز در دستور کار گفت وگوها قرار گرفت. همچنین، برنامهریزی برای سرمایهگذاری خارجی تا سقف ۳۰۰ میلیارد دلار توسط کارشناسان ما در حال تدوین بود. در همان مدت قرار بود مسیر تنگه هرمز نیز - بر اساس چارچوبهای جمهوری اسلامی - به حالت عادی بازگردد اما چون طرف مقابل به این چارچوبها پایبند نبود، آن تفاهمنامه عملاً به هم خورد.
رئیس جمهور یادآور شد: اکنون اما در روند گفت وگوهای فعلی، نقشهراهی برای عبور از تنگه هرمز تدوین شده که توسط برادران ما در سپاه پاسداران، نیروهای نظامی و تیم مذاکرهکننده به استحضار رهبر انقلاب رسیده و مورد توافق قرار گرفته است.
وی درباره مذاکرات با طرف عمانی گفت: عمانیها در ابتدا همراهی کردند، سپس ملاحظاتی داشتند، اما در دیدار پریروز، مجدداً به تفاهم رسیدیم و پذیرفتند که مسیر بر اساس نقشه هماهنگشده بازگشایی شود. در حال حاضر پیگیر هستیم تا در صورت بازگشایی این مسیر بر اساس چارچوبهای مشخص، آمریکا نیز به تعهدات خود عمل کند؛ تعهداتی شامل رفع محاصره و تحریمها، آزادسازی پولهای ایران در حوزههای نفت و پتروشیمی، ازسرگیری سرمایهگذاریها، و متوقف کردن اقدامات جنگی در لبنان و وادار کردن اسرائیل به پایبندی به چارچوبها. ما نیز بر اساس مصوبات و سیاستهای نظام، تنگه هرمز را باز خواهیم کرد.
رئیس جمهور گفت: بازگشایی تنگه هرمز طبق چارچوبی است که در تفاهمنامه اسلام آباد گفته شده و طرف های مقابل قبول دارند و باید اجرا شود.
با همسایگان باید به زبان مشترک برسیم
پزشکیان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود گفت: باید دیپلماسی را تقویت کنیم و با کشورهای همسایه بر اساس نظر رهبر عزیز و رهبر شهیدمان ارتباط خوبی داشته باشیم ولی در این ارتباطات کند عمل میکنیم. با آمدن آقای دکتر محسن رضایی داریم به یک زبان و نگاه مشترک میرسیم که چگونه باید با همسایهها تعامل داشته باشیم.
وی ادامه داد: بیشتر همسایههای ایران کشورهای اسلامی هستند که باید با آنها به یک زبان مشترک برسیم و امنیت منطقه را با هم تضمین کنیم و رسیدن به این هدف نیازمند گفتگو و تعامل است. در گفت و گو با کشورهای همسایه در نوع تعاملات بر سر اصولی که از نظر اعتقادی به آن معتقدیم، بایستیم و در مسائل فرعی با یکدیگر کنار بیاییم.
رئیسجمهور تصریح کرد: تلاش میکنیم با پاکستان، افغانستان، عربستان سعودی، ترکیه، امارات، قطر، عمان، مصر، ترکیه، آذربایجان، ترکمنستان به یک تفاهم برسیم و بستر برای این کار آماده است و فقط باید نگاهمان را اصلاح کنیم.
قدرت ما در وحدت و انسجام است
رئیسجمهور گفت: باید دست به دست هم بدهیم تا منطقه را آرام کنیم و اجازه ندهیم اسرائیل بتواند به این راحتی به کشورهای اسلامی تجاوز کند و این در سایه وحدت امکانپذیر است.
پزشکیان یادآور شد: قدرت ما در وحدت و انسجام است، اگر در کشور توانستیم به رغم تمام مشکلات مانند تورم، مسائل اقتصادی و اشتغال بایستیم، به این علت است که مردم با ما هستند و وحدت و انسجام حفظ شده است. اگر وحدت به هم بخورد ممکن است حتی موشک هم داشته باشیم اما به درد نخورد. همان طور که کشورهایی که بمب هم داشتند، فروریختند.
وی تصریح کرد: ما تلاش میکنیم این وحدت را تقویت کنیم و از حرفهایی که تفرقه برانگیز است، اجتناب کنیم. باید بتوانیم بر اساس اشتراکات به مردم خدمت کنیم. اگر با هم باشیم، خواهیم توانست از این فشار زیادی که آمریکا به همراه کشورهای دیگر بر ما اعمال میکند با قدرت خارج شویم.
رئیسجمهور تاکید کرد: وقتی اختلاف داریم یعنی راه پیامبر را نمی رویم. حق چیزی نیست که بشود به من نسبت داد؛ حق جدا از من و شماست. ما باید در مقابل حق سر خم کنیم نه اینکه همه در مقابل من سر خم کنند. اگر حق را بپذیریم، راحت میتوانیم با هم گفتگو کنیم.
خدمت به مردم، میدان رقابت و دعوا نیست
پزشکیان همچنین افزود: من این موضوع را بارها در صحبتهایم گفتهام. خداوند در قرآن میفرماید: وقتی مسئولیتی به انسان داده میشود، نباید از هوای نفس پیروی کند؛ چون هوای نفس میتواند انسان را از مسیر خدا دور کند. وقتی در نماز میگوییم «ولا الضالین»، باید بدانیم یکی از چیزهایی که میتواند ما را از مسیر درست دور کند، همین نفس و منیت است؛ چیزی که گاهی باعث میشود به جای همکاری، مقابل یکدیگر قرار بگیریم.
وی تاکید کرد: برای خدا کار کردن و خدمت به مردم، دعوا و رقابت برای حذف یکدیگر نیست. اگر شما بهتر از من میتوانید کاری انجام دهید، بیایید کمک کنید. من شاید بتوانم مشکل دو نفر را حل کنم، شما میتوانید مشکل ده نفر را حل کنید. خب، چرا باید بخواهید من را حذف کنید؟ چرا با هم همکاری نکنیم؟ این گوی و این میدان؛ بیایید همه با هم کمک کنیم مشکلات و گرفتاریهای مردم خودمان را حل کنیم. مردم ما مشکل دارند و نیاز به کمک دارند.
رئیسجمهور اضافه کرد: من همیشه تأکید کردهام که طرح کم نداریم؛ چیزی که نیاز داریم، مجری توانمند برای اجرای طرح است. هدف ما این است که هرکس توانایی و تخصصی دارد، به میدان بیاید؛ نه اینکه یکدیگر را کنار بزنیم. مردم مشکل دارند و امروز بیش از هر زمان دیگری به همکاری، همدلی و کار واقعی نیاز داریم.
تأکید بر مدیریت منابع و ضرورت رسیدن به نگاه مشترک
پزشکیان همچنین گفت: مقامات کشور باید با درک شرایط جنگی، برای مدیریت منابع و کاهش فشار بر مردم به تفاهم و نگاه مشترک برسند. کشور در شرایط جنگی قرار دارد؛ اول باید بفهمیم که در جنگیم. الان مسیر بسته است و کالا وارد نمیشود. یکی از این کالاها بنزین است.
رئیسجمهور بیان کرد: درآمد کشور کاهش یافته و در عین حال، نیاز به تأمین بنزین وجود دارد؛ بنابراین حتی در صورت باز بودن مسیرها نیز منابع مالی لازم برای خرید بنزین باید تأمین شود. روشهای متعددی برای مدیریت این شرایط وجود دارد و در حال حاضر درباره این روشها بحث و بررسی و کار کارشناسی در حال انجام است.
وی افزود: ما مشکل را داریم و تولیدمان هم مشخص است. آن چیزی را که داریم، میدهیم؛ اما درباره آن چیزی که نداریم، باید تصمیم بگیریم. باید به تفاهم برسیم و به یک زبان و نگاه مشترک برسیم و بعد ما اجرا میکنیم. پس از اتخاذ تصمیم مشترک، نباید در مرحله اجرا، تصمیمات مورد انتقاد قرار گیرد.
رئیسجمهور گفت: هر کاری کنیم ممکن است بخشی از جامعه را ناراضی کند، باید کاری کنیم نارضایتی کمتر و حل مشکل راحتتر امکانپذیر باشد و با یک زبان مشترک جلو برویم. ما نباید کاری بکنیم که زندگی مردم دچار مشکل شود. نباید فشار را به حدی برسانیم که افراد دیگر نتوانند شرایط را تحمل کنند. باید همه با هم کمک کنیم تا بتوانیم این راه را طی کنیم.
افزایش کیفیت خودروها و کاهش مصرف سوخت در دستور کار دولت است
پزشکیان همچنین اظهار کرد: یکی از کارهای اصلی کاهش مصرف، بدون اینکه صدمهای به طرف مقابل وارد شود، این است که بتوانیم الگوی مصرف را مدیریت کنیم. آن چیزی که برنامهاش را مینویسم این است که روزانه ۲ میلیون خودرو وارد تهران میشوند و برمیگردند؛ حداقل آن چیزی که اعلام میکنند. بیشتر این افراد کسانی هستند که از شهرستانها میآیند، کارمند هستند یا در شرکتهای ما کار میکنند.
وی بیان کرد: یکی از چیزهایی که الان روی آن کار میکنیم این است که کاری کنیم این افراد هر روز وارد تهران نشوند و بتوانند در همان اداره یا مجموعه مربوطه، کارشان را انجام دهند. اگر برای رفتوآمد هر کدام از این خودروها روزانه ۲۰ لیتر مصرف شود و بتوانیم تعداد خودروها را از ۲ میلیون به یک میلیون برسانیم، ۲۰ میلیون لیتر صرفهجویی خواهد شد و این مقدار میتواند بخشی از کسری را جبران کند. همین یک کار بهتنهایی میتواند تأثیر قابل توجهی داشته باشد.
رئیسجمهور تصریح کرد: یکی دیگر از برنامههایی که داریم این است که تلاش کنیم، مثلاً کارکنان ادارات ما، هفتهای یک روز بدون ماشین به محل کار بیایند. با شهرداری میخواهیم صحبت کنیم که بتوانند از حملونقل عمومی استفاده کنند؛ یعنی یک روز بدون اینکه ماشینشان را بیاورند، با مترو یا اتوبوس به محل کار بیایند. این موضوع میتواند در کاهش مصرف سوخت مؤثر باشد.
وی اضافه کرد: موضوع دیگر، افزایش کیفیت خودروها و کاهش مصرف سوخت آنهاست. من قبلاً هم به شما گفتم که با یکی از مجموعههایی که قرار است امروز هم با آنها صحبت کنم، مذاکراتی انجام شده و حدود ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو قرار است برای حملونقل، تاکسیها و این بخشها آماده شود.
پزشکیان ادامه داد: اما تولید داخلی برای هم اکنون جواب نمیدهد. ما به آنها گفتهایم اگر نمیتوانند خودروهایی با کیفیت و مصرف مناسب تولید کنند، باید یک مدت زمانی به آنها داده شود تا بتوانند خط تولیدشان را اصلاح کنند و مدیریت مصرف را درست کنند. اما این فرآیند زمانبر است و برای شرایط فعلی جواب نمیدهد؛ بنابراین داریم روی راهکارهای دیگری کار میکنیم.
رئیس جمهور بیان کرد: به آنها هم اعلام کردهایم که باید روند مصرف سوخت خودروها را پایین بیاورند وگرنه دیگر اجازه تولید نخواهند داشت. البته حتی اگر اجازه تولید هم بدهیم، اگر واردات افزایش پیدا کند، در صورتی که خودروهای وارداتی کیفیت و مصرف بهتری داشته باشند، طبیعی است که مشتری نیز انتخاب دیگری خواهد داشت. روی این موضوع هم یک بحث مهندسی داریم که در حال کار روی آن هستیم و هم بحث واردات را دنبال میکنیم تا بتوانیم این کار را انجام دهیم.
وی گفت: موضوع دیگر این است که وسایل حملونقل را، اگر بتوانیم، برقی کنیم؛ از تاکسیها گرفته تا حتی کسانی که روی اسنپ کار میکنند و همچنین افرادی که با موتورسیکلت در حوزه حملونقل فعالیت دارند. در مورد موتورسیکلتهای برقی نیز صحبتهایی انجام شده و مثلا قرار است حدود ۲۰۰ هزار دستگاه از این موتورسیکلتها وارد شود. بنابراین داریم صحبت میکنیم که بتوانیم مصرف را کاهش دهیم و در عین حال کیفیت را بالا ببریم.
پزشکیان بیان کرد: آن چیزی را که داریم، نمیگوییم ندهیم و استفاده نکنیم؛ اما آن چیزی را که نداریم، نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که بدون برنامه تأمین شود. بنابراین باید مهندسی کنیم؛ خودروهایمان و موتورسیکلتهایمان را مهندسی کنیم، مقررات و قوانینمان را اصلاح کنیم و رفتوآمدها را نیز مدیریت کنیم.
رئیس جمهور ادامه داد: در همین راستا جلسهای با شهردار، برادرمان آقای زاکانی گذاشتیم و همچنین با دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه علامه و دانشگاههایی که استادان و متخصصان حوزه ترافیک دارند، باید بنشینیم و صحبت کنیم که اصلاً آیا میشود کاری انجام داد که افرادی که هر روز از شرق تهران به غرب تهران یا از غرب به شرق میآیند، اگر محدوده کاری و شرکتهای ما اجازه میدهد، به جای این رفتوآمد، همانجا بنشینند و کارشان را انجام دهند.
وی اضافه کرد: هدف این است که با مدیریت رفتوآمدها، توسعه حملونقل عمومی، افزایش کیفیت خودروها، برقیسازی وسایل حملونقل و اصلاح مقررات، بتوانیم مصرف سوخت را کاهش دهیم؛ بدون اینکه فشاری به مردم وارد شود.
شایعه بنزین ۵۰ هزار تومان صحت ندارد/شرایط جنگی ایجاب میکند که از وسایل نقلیه عمومی بیشتر استفاده شود
پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تصمیم دولت برای افزایش قیمت بنزین، زمان اجرا و میزان آن هنوز مشخص نیست. تنها موضوعی که مطرح است، افزایش نرخ سهمیه سوم بنزین است که مازاد بر سهمیه معمول خواهد بود. زمان دقیق این اقدام هنوز نهایی نشده است. لازم است پیش از اجرا، گفتگو و هماهنگی های لازم با قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی و نمایندگان صورت گیرد تا به نگاه و زبان مشترک برسیم.
وی ادامه داد: نرخ پیشنهادی برای این سهمیه سوم به حدود ده هزار تومان است. شایعاتی مبنی بر قیمت ۵۰ هزار تومان صحت ندارد؛ ضمن اینکه قیمت بنزین سوپر نیز به موضوع دیگری مربوط است و ارتباطی به این طرح ندارد و بنزین سوپر الان ۱۰۰ هزار تومان هم خریداری میشود.
رئیسجمهور تصریح کرد: درباره طرحی که در استان کرمان مطرح شده بود، باید بگویم ما برای درمان هر بیماری نسخه واحدی تجویز نمیکنیم. وضعیت کشور نیز همین است؛ نسخههای مختلفی برای شرایط گوناگون وجود دارد و سیستم باید پیوسته بر عوارض احتمالی هر تصمیم نظارت داشته باشد. راهبرد ما این نیست که یک طرح را ناگهان در کل کشور اجرا کنیم که اگر با شکست یا عارضه مواجه شد، قادر به کنترل آن نباشیم.
وی بیان کرد: در همین راستا، به استانداران اختیار دادهایم تا هر استان را مانند یک منطقه مدیریت کنند. اگر نتایج در یک استان مثبت بود، میتوان آن را گسترش داد و اگر با مشکل مواجه شد، از اجرای سراسری آن جلوگیری میشود. بنای ما بر اصرار بیمورد بر یک مسیر نیست؛ بلکه با گفتگو، همدلی و بهرهگیری از تجربیات استانها پیش میرویم. ممکن است یک طرح در یک منطقه ۳۰ درصد موفق باشد، در دیگری ۱۰ درصد و در جای دیگر پنج درصد.
رئیس جمهور گفت: مردم باید در این مسیر همکاری کنند؛ حتی اگر دولت هم نگوید، شرایط جنگی ایجاب میکند که از وسایل نقلیه عمومی بیشتر استفاده شود. ما در شرایط جنگی هستیم، زیرساخت های ما مانند نیروگاه ها و منابع نفت و گاز هدف قرار گرفته و تولید انرژی کاهش یافته است. ما ایستاده ایم و می جنگیم، اما باید به یکدیگر کمک کنیم تا تاب آوری کشور افزایش یابد.
ادامه دارد...