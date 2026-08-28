قالیباف: هرگونه اخلال در انسجام اجتماعی، «حرام» است!

قالیباف نوشت: باید از دوگانه‌سازی‌های موهوم به هر شکلی پرهیز کرد و هر اقدامی که به انسجام اجتماعی آسیبی برساند، برای همهٔ ما حرام ملی و شرعی است

به گزارش تابناک؛ محمدباقر قالیباف؛ رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پیام رهبر معظم انقلاب در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: پیام رهبر معظم انقلاب، نصب العین ما و تمام مسئولان کشور است. باید از دوگانه‌سازی‌های موهوم به هر شکلی پرهیز کرد و هر اقدامی که به انسجام اجتماعی آسیبی برساند، برای همهٔ ما حرام ملی و شرعی است. با مردم و رهبری عهد می بندیم که تا پای جان خود را وقف خدمت به مردم و پیشرفت ایران کنیم - قالیباف.