واکنش رسمی دولت به اظهارات جنجالی قائمپناه درباره غنیسازی
سخنگوی دولت: دولت «فقدان رهبری شهید» را سنگینترین هزینه جنگ میداند
کد خبر: ۱۳۹۱۸۶۷| |
1793 بازدید
به گزارش تابناک؛ فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در واکنش به حواشی ایجاد شده درباره سخنان معاون اجرایی رئیس جمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
دولت «فقدان رهبری شهید» را سنگینترین هزینه جنگ میداند. از این منظر، تأکید معاون محترم اجرایی رئیسجمهور سخنی روشن و قابلفهم است.
امروز بیش از هر چیز باید با پرهیز از برداشتهای حاشیهای، بر حفظ وحدت و انسجام ملی تمرکز کرد.
بر اساس این گزارش، انتشار بخشی از سخنرانی جعفرقائم پناه، معاون اجرایی رئیس جمهور، در شبکه های اجتماعی منجر به آماج حملات علیه دولت شده است.
قائم پناه در این بخش از سخنرانی خود تاکید می کند «من اگر بودم و می دانستم آمریکا رهبر ما را شهید می کند دست از غنی سازی بر می داشتم.»
گزارش خطا