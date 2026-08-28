دلنوشته عراقچی در نمایشگاه هنری با موضوع شهدای میناب





به گزارش تابناک؛عراقچی در حاشیه بازدید از نمایشگاه نقاشی شهدای میناب نوشت: بازدید از نمایشگاه نقاشی میناب یک دنیا حرف دارد. هر اثر به اندازه ده ها کتاب و سخنرانی پیام منتقل می کند. دست هنرمندانی که اینچنین پیام مظلومیت مردم ایران و کودکان ایرانی را منتقل می کنند، می بوسم. مدرسه میناب سند سرافرازی ایران است؛ خون می دهیم ولی خاک نمی دهیم.



از همه دست اندر کاران این نمایشگاه و از همه نقاشان محترم صمیمانه سپاسگزارم. حتما این نمایشگاه باید در کشورهای خارجی به نمایش درآید و ما در جهت این وظیفه خود را انجام خواهیم داد.