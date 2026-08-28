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عراقچی: هرگز از خون رهبرمان نمی‌گذریم

سید عباس عراقچی، وزیر خارجه در نشست هم اندیشی با میهمانان شرکت کننده در کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی گفت: یاد رهبر شهیدمان را گرامی می‌دارم و  هرگز از خون رهبرمان نمی گذریم.  
کد خبر: ۱۳۹۱۸۶۵
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عراقچی



به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ سید عباس عراقچی، وزیر خارجه در نشست هم اندیشی با میهمانان شرکت کننده در کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی گفت: یاد رهبر شهیدمان را گرامی می‌دارم و  هرگز از خون رهبرمان نمی گذریم.
 
در ابتدا نام و یاد همه شهدای اسلام، شهدای انقلاب اسلامی و شهدای مقاومت و به خصوص شهدای جنگ اخیر رمضان هم در ایران و هم در لبنان و در راس آنها سید شهدای انقلاب اسلامی ایران، رهبر شهیدمان را گرامی بدارم.

جبهه گسترده دشمن در برابر ایران شکست خورد و مجبور به مذاکره شد.

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عباس عراقچی رهبرشهید شهدای مقاومت جنگ رمضان
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