



به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ سید عباس عراقچی، وزیر خارجه در نشست هم اندیشی با میهمانان شرکت کننده در کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی گفت: یاد رهبر شهیدمان را گرامی می‌دارم و هرگز از خون رهبرمان نمی گذریم.



در ابتدا نام و یاد همه شهدای اسلام، شهدای انقلاب اسلامی و شهدای مقاومت و به خصوص شهدای جنگ اخیر رمضان هم در ایران و هم در لبنان و در راس آنها سید شهدای انقلاب اسلامی ایران، رهبر شهیدمان را گرامی بدارم.

جبهه گسترده دشمن در برابر ایران شکست خورد و مجبور به مذاکره شد.