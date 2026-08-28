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دانش آموزان منتظر باشند/ خبر فوری درباره زمان انتشار کارنامه‌ها در سامانه بینا

احتمالا این سئوال، یکی از مهم‌ترین پرسش‌های دانش‌آموزان و خانواده‌های آنها باشد که نتایج نهایی امتحانات متوسطه دوم چه زمانی اعلام می‌شود؟
کد خبر: ۱۳۹۱۸۵۹
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اه

پس از ساعات پرتنش و پرابهام ظهر امروز که دسترسی موقت و ناقص به کارنامه نهایی برخی دانش‌آموزان پایه دوازدهم در سامانه‌های مرتبط ایجاد و سپس قطع شد، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که نتایج آزمون‌های نهایی به‌زودی منتشر خواهد شد.

دکتر حسین صادقی شامگاه جمعه در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک تصریح کرد: «نتایج آزمون‌ها ان‌شاءالله تا چند ساعت دیگر اعلام خواهد شد.»

به گزارش تابناک، پیش از این، اعلام غیررسمی امکان مشاهده کارنامه نهایی امتحانات تیر و مرداد در کانال‌های خبری، موج گسترده‌ای از مراجعه دانش‌آموزان به سایت سازمان سنجش و سامانه مای‌مدیو را به دنبال داشت.

 شماری از دانش‌آموزان موفق به مشاهده کارنامه شدند و حتی از مهلت اعتراض تا ۱۳ شهریور سخن به میان آمد؛ اما دیری نپایید که پیام «فعلاً کارنامه‌ای قابل مشاهده نیست» جایگزین دسترسی‌ها شد.

 در کارنامه‌های مشاهده‌شده نیز عنوان «کارنامه اولیه» درج شده بود؛ عبارتی که ابهام درباره قطعی یا موقت بودن نمرات را دوچندان کرد. روند دسترسی نیز پیچیده و محدود توصیف شد: ورود از پنل سنجش به بخش ثبت‌نام آزمون، سپس انتقال به سامانه آموزش و پرورش و بخش سابقه تحصیلی و ثبت‌نام ایجاد و ترمیم سوابق.

دانش آموزان منتظر باشند/ خبر فوری درباره زمان انتشار کارنامه‌ها در سامامه بینا

این مسیر از سوی برخی کاربران «روند مخفی مشاهده کارنامه» نام گرفت و پرسش‌های جدی درباره احتمال خطای نرم‌افزاری یا اعلام زودهنگام و غیررسمی نمرات برانگیخت. با اعلام رسمی رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت آموزش و پرورش، اکنون انتظار می‌رود نتایج قطعی به‌زودی در سامانه‌های مربوطه در دسترس دانش‌آموزان قرار گیرد و ابهامات ایجادشده در ساعات گذشته برطرف شود.

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کارنامه امتحانات نهایی کارنامه دانش آموزان نتایج امتحانات نهایی سامانه بینا وزارت آموزش وپرورش حسین صادقی خبرفوری تابناک
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