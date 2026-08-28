آمریکا شبکه مالی ایران را هدف گرفت
خزانهداری آمریکا اعلام کرده که نام مدیر بانک ملی ایران شعبه دبی و یک شرکت مستقر در هنگکنگ را نیز در فهرست تحریمها قرار داده است.
کد خبر: ۱۳۹۱۸۵۳| |
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به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ وزارت خزانهداری آمریکا امروز اعلام کرد که دسترسیهای «بانک مصر شعبه امارات» به حسابهای کارگزاری در موسسات مالی آمریکا را قطع خواهد کرد.
خزانهداری آمریکا همچنین اعلام کرده که نام مدیر بانک ملی ایران شعبه دبی و یک شرکت مستقر در هنگکنگ را نیز در فهرست تحریمها قرار داده است.
وزارت خزانهداری امریکا گفته این اقدامات ذیل سیاست تحریمی اصطلاحاً جدید آمریکا موسوم به «عملیات طرد اقتصادی» انجام میشود.
بسیاری از کارشناسان مسائل تحریمی معتقدند که عملیات طرد اقتصادی بیشتر از آنکه به دنبال ایجاد نوعی تغییر پارادایمی در اجرای تحریمها علیه ایران باشد یک جنگ تبلیغاتی است که با هدف تسهیل خروج ایالات متحده از جنگ بعد از شکست در میدان نظامی طراحی شده است.
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